HLV Pep Guardiola thừa nhận sai lầm với người quay phim

25/11/2025 12:12

(PLO)- HLV Pep Guardiola thừa nhận ông đã cảm thấy vô cùng ngượng ngùng sau sự cố tranh cãi với một quay phim truyền hình, xảy ra ngay sau trận thua đầy thất vọng của Manchester City trước Newcastle United vào cuối tuần qua.

Trong trận đấu tại St James’ Park, Man City nhận thất bại 1-2, và nhiều quyết định của trọng tài khiến HLV Pep Guardiola bức xúc đến mức ông không giữ nổi bình tĩnh khi bước ra khỏi sân sau tiếng còi mãn cuộc.

Trước trận đấu tại Champions League với Bayer Leverkuse, nông thầy của Man City đã lần đầu lên tiếng về sự việc. Pep cho biết bản thân cảm thấy “xấu hổ và ngượng ngùng” khi xem lại cảnh mình phản ứng gay gắt với người quay phim bên lề sân. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định ông không tự hào gì về hành động đó và đã gửi lời xin lỗi đến người bị ảnh hưởng.

“Tôi không thích bản thân khi nhìn thấy điều đó. Tôi thật sự xin lỗi anh ấy”, HLV Pep Guardiola nói, “Dù đã trải qua 1.000 trận đấu trên cương vị cầm quân, tôi vẫn không hoàn hảo. Tôi vẫn có thể phạm sai lầm. Khi căng thẳng lên cao, tôi luôn muốn đứng ra bảo vệ đội bóng của mình, nhưng rõ ràng lần này tôi đã hành xử không đúng”.

Pep thừa nhận đã hành xử không đúng với người quay phim sau trận thua của Man City. Ảnh: EPA.

Thất bại trước Newcastle khiến Manchester City tiếp tục bị đội đầu bảng Arsenal nới rộng khoảng cách lên thành bảy điểm tại Premier League. Tuy vậy, Guardiola và các học trò sẽ có cơ hội ngay lập tức lấy lại tinh thần khi trở về sân nhà để tiếp đón Leverkusen, trong trận đấu đánh dấu cột mốc thứ 100 của ông tại Champions League với tư cách HLV trưởng Manchester City.

Ngay sau khi vừa chạm mốc 1.000 trận huấn luyện trong sự nghiệp, Guardiola thừa nhận ông cảm nhận rõ sự trôi qua của thời gian. “Nó nhắc tôi rằng bản thân đang ngày một lớn tuổi hơn”, ông nói với nụ cười nhẹ, “Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã duy trì được sự ổn định qua từng mùa giải. Champions League là giải đấu đặc biệt, mang lại cho cầu thủ cơ hội đối đầu những đội bóng xuất sắc nhất châu Âu. Với CLB, đây là giải đấu góp phần tạo dựng danh tiếng, khẳng định uy tín và mang lại nhiều giá trị tài chính”.

Ở đấu trường châu Âu mùa này, Manchester City đang đứng thứ 4 sau khi giành ba chiến thắng và một trận hòa. Một kết quả thuận lợi trước Leverkusen, đội đang xếp thứ 21, sẽ giúp họ củng cố chắc chắn vị trí trong top tám, qua đó tránh được vòng play off đầy rủi ro từng khiến họ trả giá mùa trước khi bị Real Madrid loại với tổng tỷ số 6-3.

Thầy trò HLV Guardiola có nhiều cơ hội thắng Leverkusen ở đấu trường Champions League. Ảnh: EPA.

“Chúng tôi sắp bước vào bốn trận cuối cùng của vòng bảng”, HLV Pep Guardiola nhận xét, “Hai trận sân nhà, hai trận sân khách. Leverkusen đang đứng thứ ba tại Bundesliga và cũng là đối thủ rất khó chịu. Đây là trận đấu then chốt nếu chúng tôi muốn khép lại vòng bảng ở nhóm tám đội dẫn đầu. Chúng tôi cần ít nhất một điểm nữa để chính thức đi tiếp, vì vậy toàn đội phải giữ sự tập trung tối đa”.

Bên cạnh chiến thuật và mục tiêu thi đấu, HLV Pep Guardiola cũng cập nhật tình hình lực lượng. Ông xác nhận tiền vệ Rodri sẽ không kịp bình phục để góp mặt trong trận đấu, và Mateo Kovacic cũng sẽ tiếp tục ngồi ngoài. Khi được hỏi Rodri sẽ phải nghỉ trong bao lâu, Guardiola cho biết tình trạng của anh không nghiêm trọng nhưng vẫn cần thêm thời gian theo dõi trước khi có thể trở lại sân cỏ: “Chúng tôi chưa thể khẳng định thời điểm cậu ấy tái xuất. Nhưng hy vọng mọi thứ sẽ cải thiện nhanh chóng”.

Với áp lực ngày một tăng ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu, Guardiola hiểu rằng Man City không còn nhiều khoảng trống để mắc thêm sai lầm. Và trước Leverkusen, điều ông mong muốn nhất là sự phản ứng mạnh mẽ từ các học trò, cả trong lối chơi lẫn tinh thần.