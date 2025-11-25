Keisuke Honda: Tuyển Nhật Bản có tiềm năng vô địch World Cup 2026 25/11/2025 19:08

Huyền thoại bóng đá Nhật Bản Keisuke Honda cho rằng, tuyển Nhật Bản có tiềm năng vô địch World Cup 2026 hoặc ít nhất cũng vào bán kết, một lời nhận xét thật sốc và bất ngờ.

Tuyển Nhật Bản hiện nay đang thi đấu rất hay, tinh thần chiến đấu cực cao là có thật, họ cũng là đội tuyển vượt qua vòng loại World Cup 2026 sớm nhất. Tuy nhiên lời nhận xét của Keisuke Honda quả là sốc.

Tuyển Nhật Bản từng "dạy bài học" cho tuyển Brazil hồi tháng 10 khi đánh bại Selecao 3-1. Ảnh:AFC

Đợt đá giao hữu vừa qua, nếu Brazil hủy diệt Hàn Quốc 5-0, thì bốn ngày sau đó sang Nhật Bản, Selecao bất ngờ bị Nhật Bản đánh bại 3-1.

Tại World Cup 2022, tuyển Nhật Bản cũng từng thắng tuyển Đức 2-1. Sau đó Đức mời tuyển Nhật Bản sang Đức đá giao hữu, Nhật Bản thắng tiếp 4-1...

Liệu đó có phải là cơ sở để huyền thoại Keisuke Honda đưa ra lời nhận định rất táo bạo này không?

Sân chơi World Cup tập trung toàn những anh tài thế giới. Việc Nhật Bản thắng Brazil cũng chỉ là một trận giao hữu. Nó không nói lên được điều gì vì chẳng rõ thái độ thi đấu của Brazil ra sao, dẫu HLV Carlo Ancelotti đã vỗ về học trò và khuyên họ đừng để trận thua này biến thành "di chứng".

Tuyển Nhật Bản mỗi khi gặp các đội mạnh châu Âu và Nam Mỹ thì vẫn còn một khoảng cách rất xa chứ không hề ít. Nhật Bản từng vào vòng 16 đội tại World Cup 2010 và 2018. Trong đó ở World Cup 2010 tại Nam Phi thì chính huyền thoại Keisuke Honda chơi rất hay.

Keisuke Honda nói: “Đội tuyển Nhật Bản có tiềm năng vô địch World Cup 2026, ít ra cũng có thể vào bán kết và cũng có thể là nhà vô địch, không gì là không thể”.

Keisuke Honda từng 90 lần khoác áo tuyển Nhật Bản dự 3 kỳ World Cup.

Trả lời báo chí, Keisuke Honda cho biết ước mơ của anh là trở thành một nhà đầu tư giỏi nhất thế giới, HLV giỏi nhất thế giới và dẫn dắt đội tuyển vô địch World Cup. Keisuke Honda cũng quả quyết anh tin một ngày không xa anh trở thành HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản.