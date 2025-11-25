Con trai út của Beckham chỉ trích Ronaldo 25/11/2025 12:39

(PLO)- Con trai út của Beckham chỉ trích Ronaldo, đáp trả những lời tuyên bố rằng sức mạnh thể chất của CR7 vượt trội hơn cha mình.

Trong một cuộc phỏng vấn với Piers Morgan, Cristiano Ronaldo tự tin khẳng định rằng khuôn mặt của David Beckham thực sự đẹp trai, nhưng ngoài ra anh hoàn hảo hơn nhiều so với Beckham. Điều này khiến con trai út của Beckham chỉ trích Ronaldo.

Cristiano Ronaldo một lần nữa đưa ra tuyên bố gây tranh cãi khi cho rằng anh vượt trội hơn cựu ngôi sao của Manchester United (MU), David Beckham. "David Beckham có khuôn mặt đẹp, đúng vậy, anh ấy đẹp trai, nhưng ngoài ra thì anh ấy bình thường. Còn tôi không bình thường, tôi hoàn hảo", Cristiano Ronaldo, người hiện đang chơi cho Al Nassr ở tuổi 40, tự tin chia sẻ.

Tuyên bố này đã gây ra phản ứng từ Cruz Beckham, con trai út của David Beckham. Trên Instagram, Cruz đã đăng tải bức ảnh so sánh bức ảnh Cristiano Ronaldo khi anh mới gia nhập MU vào năm 2003 năm 18 tuổi và chưa được nhiều người biết đến, với bức ảnh Beckham khi anh mới ngoài đôi mươi, trông gọn gàng và quyến rũ hơn nhiều.

Trong bài đăng, Cruz dường như chế giễu và chỉ trích tuyên bố của Ronaldo liên quan đến định nghĩa về vẻ đẹp trai và hoàn hảo của siêu sao người Bồ Đào Nha này.

Con trai út của Beckham chỉ trích Ronaldo. ẢNH: INSTAGRAM BECKHAM

Cristiano Ronaldo vẫn tự tin: "Tôi tập trung 100%"

Trong buổi phỏng vấn, Cristiano Ronaldo càng thêm tự tin. Khi Morgan lại so sánh anh với David Beckham, Ronaldo đã đáp trả không chút do dự.

"Hãy tưởng tượng Cristiano Ronaldo và một anh chàng bình thường mặc quần bơi màu đỏ ở Copacabana, bạn nghĩ tôi sẽ không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai sao?", Ronaldo nói.

Morgan sau đó hỏi ai sẽ thu hút sự chú ý hơn nếu hai người (Beckham và Ronaldo) cùng đi bộ quanh Copacabana trong 10 phút. "Tôi, 100%," Ronaldo trả lời, khiến cả trường quay cười nghiêng ngả.

Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo cuối cùng đã đưa ra một bình luận tử tế hơn về Beckham. "David Beckham trông rất đẹp trai. Tôi thích anh ấy, anh ấy là một người ăn nói lưu loát", CR7 nói.

Ronaldo không dừng lại ở đó, anh tự nhận mình có lẽ là người nổi tiếng nhất thế giới, so sánh mức độ nổi tiếng của mình với Tổng thống Mỹ Donald Trump. "Trên khắp thế giới, ngay cả trên những hòn đảo nhỏ, mọi người đều biết đến tôi rõ hơn", Ronaldo tuyên bố.

Con trai của Beckham - Cruz tập trung vào sự nghiệp âm nhạc và phủ nhận đạo nhạc

Giữa sự chú ý vì những bình luận về Ronaldo, Cruz Beckham cũng đang theo đuổi sự nghiệp trong thế giới âm nhạc. Gần đây, Cruz đã phát hành hai đĩa đơn là Optics và Lick The Toad, và có một số buổi diễn nhỏ với ban nhạc của mình tại London.

Tuy nhiên, Cruz Beckham phải đối mặt với cáo buộc đạo nhạc sau khi một số người dùng mạng xã hội cho rằng âm nhạc của anh giống với The Beatles và Oasis. Cruz Beckham đã mạnh mẽ phủ nhận cáo buộc này trong một bài đăng trên Instagram Stories.

"Ừ, ý tôi là... viết nhạc. Một số người khiến tôi đau đầu. Ghen tị khiến người ta ảo tưởng. Ôi trời", Cruz Beckham viết.