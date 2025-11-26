HLV Kim Sang-sik và tham vọng kéo dài kỷ lục ở SEA Games 33 26/11/2025 06:39

(PLO)- Chỉ trong hai năm kể từ khi ngồi vào chiếc ghế nóng các đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã tạo ra những dấu ấn vô cùng đặc biệt và khao khát thành công tiếp theo ở SEA Games 33.

Thành công nối tiếp từ đội tuyển quốc gia đến cấp độ U-23 đã đưa HLV Kim Sang-sik trở thành một trong những chiến lược gia giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, đặc biệt với cú đúp danh hiệu AFF Cup và U-23 Đông Nam Á trong cùng một hệ thống năm.

Hiệu quả của HLV Kim Sang-sik

Thống kê cho thấy hiệu quả rõ rệt trong triết lý mà HLV Kim Sang-sik xây dựng. Dưới sự chỉ huy của ông thầy người Hàn Quốc, các đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tổng cộng 22 trận bao gồm giao hữu và chính thức. Thành tích của học trò ông Kim mang lại vô cùng thuyết phục với 17 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ 3 lần nhận thất bại. Tỷ lệ thắng cao phản ánh sự ổn định trong lối chơi, khả năng kiểm soát trận đấu và tinh thần thi đấu tiến bộ rõ rệt của các cầu thủ ở mọi cấp độ.

Đặc biệt, tại các sân chơi khu vực như AFF Cup hay U-23 Đông Nam Á, ông Kim Sang-sik giữ thành tích bất bại đáng nể với chuỗi 11 trận liên tiếp không thua, trong đó phần lớn là những chiến thắng thuyết phục. Với tỷ lệ thắng lên đến hơn 80% tại khu vực, ông nhanh chóng tạo dựng niềm tin vững chắc với người hâm mộ và giới chuyên môn.

Ông Kim đã giành 2 chức vô địch Đông Nam Á và đang hướng đến kỷ lục thứ 3 trong hai năm. Ảnh: CCT.

HLV Kim Sang-sik đang sống ở thời kỳ đỉnh cao trong hành trình cùng bóng đá Việt Nam. Theo đó, đội tuyển quốc gia đăng quang AFF Cup 2024 một cách thuyết phục với 7 chiến thắng và 1 trận hòa, bất bại cả giải. Đội tuyển U-23 Việt Nam dưới thời ông Kim tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch U-23 Đông Nam Á 2025 với thành tích toàn thắng. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp lứa U-23 đăng quang, củng cố vị thế thống trị của Việt Nam trong khu vực.

Việc giành hai danh hiệu lớn ở Đông Nam ngay trong cùng năm đã đưa ông Kim trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam làm được điều này, điều mà những người tiền nhiệm thành công như HLV Park Hang-seo hay Alfred Riedl cũng chưa từng chạm tới.

Dù vậy, hành trình phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách. Chỉ còn 19 ngày nữa, HLV Kim Sang-sik sẽ dẫn dắt đội U-22 Việt Nam bước vào SEA Games 33 tại Thái Lan, giải đấu mà mục tiêu không gì khác ngoài chiếc huy chương vàng. Đây là thước đo quan trọng để đánh giá bản lĩnh của đội và cũng là thời cơ cho ông thầy 49 tuổi hoàn tất bộ sưu tập ba danh hiệu lớn nhất khu vực. Đến đầu năm 2026, tuyển U-23 Việt Nam tiếp tục đối mặt thử thách khó khăn hơn nhiều khi bước vào vòng chung kết U-23 châu Á với mục tiêu lọt vào tứ kết.

Thao trường đổ mồ hôi cho mục tiêu vàng SEA Games 33

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam hăng hái rèn luyện cho mục tiêu vàng SEA Games 33. Ảnh: VFF.

Đội tuyển U-23 Việt Nam đã bước vào những buổi tập đầu tiên tại sân Bà Rịa, TP.HCM, chính thức khởi động giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 33. Ông Kim hiện có 25/28 cầu thủ được triệu tập. Những cầu thủ vừa thi đấu vòng 1/8 cúp Quốc gia tập phục hồi thể lực trong khi ba cầu thủ còn thiếu gồm Lý Đức, Đình Bắc và Phạm Minh Phúc sẽ gia nhập đội vào ngày 28-11, sau trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Beijing FC tại AFC Champions League Two.

Đây là tin vui của đội tuyển U-22 Việt Nam vì ban đầu, hai tiền đạo Đình Bắc và tiền vệ Minh Phúc dự kiến chỉ có thể hội quân sau trận gặp Buriram vào ngày 3-12 trong khuôn khổ giải vô địch các CLB Đông Nam Á.

Đáng chú ý, tiền đạo Bùi Vĩ Hào vừa trở lại sau thời gian dài bị chấn thương cho biết việc khoác áo tuyển U-22 Việt Nam là niềm hạnh phúc lớn, bởi có thể đây chính là mùa SEA Games cuối cùng của nhóm cầu thủ thuộc độ tuổi dưới 23. Tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025, Vĩ Hào chỉ được sử dụng trong những phút cuối, với mục tiêu chủ yếu nhằm lấy lại cảm giác bóng và cải thiện thể lực.

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào có nhiều kinh nghiệm từ đội tuyển quốc gia. Ảnh: CCT.

Khi nói về cơ hội vào danh sách dự SEA Games 33, chân sút của becamex TP.HCM thẳng thắn nhìn nhận anh không đặt quá nhiều áp lực lên bản thân vì vừa trở lại sau chấn thương. Tuy nhiên, nếu có tên trong đội hình cuối cùng, đây là kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp, và Vĩ Hào hứa sẽ nỗ lực tối đa để khẳng định bản thân.

Dù vậy, Bùi Vĩ Hào nhấn mạnh tinh thần của toàn đội đang rất tự tin: “Chúng tôi đã trải qua nhiều giải đấu cùng nhau và liên tục thu về kết quả tốt. Toàn đội hoàn toàn tin tưởng vào mục tiêu giành huy chương vàng”.

Trong những ngày tới, ban huấn luyện sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống chiến thuật, đánh giá phong độ từng vị trí và tiến hành rút gọn danh sách xuống còn 23 cầu thủ để chính thức lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33. Với khí thế đang lên cùng sự đồng lòng của đội ngũ trẻ đầy khát khao, người hâm mộ có lý do để kỳ vọng vào một kỳ đại hội thành công rực rỡ của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.