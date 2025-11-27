Kỷ lục tồi tệ của Liverpool khi bị PSV thắng đậm tại Anfield 27/11/2025 08:13

(PLO)- Nỗi thất vọng của không ít cổ động viên Liverpool đã bùng lên thành hành động khi họ lục tục rời khỏi sân Anfield ngay từ phút 85, thời điểm trận đấu với PSV Eindhoven vẫn còn vài phút nữa mới kết thúc.

Trên bảng tỉ số lúc đó, Liverpool bị dẫn 1-3 và không khí trên khán đài trĩu nặng sự thất vọng. Dù Dominik Szoboszlai đã mang lại hy vọng bằng bàn gỡ hòa 1-1 ở hiệp một, nhưng hai pha lập công liên tiếp của Guus Til và Couhaib Driouech trong hiệp hai đã dập tắt niềm tin ít ỏi của người hâm mộ chủ nhà.

Chứng kiến đội bóng liên tục mắc sai lầm và tỏ ra bế tắc, một bộ phận khán giả Liverpool đã chọn rời sân Anfield sớm như một cách thể hiện sự tuyệt vọng. Những hàng ghế trống dần xuất hiện, trái ngược hoàn toàn với sự hân hoan của các cổ động viên PSV, những người không ngừng reo hò và vẫy tay trong niềm vui chiến thắng.

Thực tế, quyết định rời sân của họ chẳng khiến ai phải tiếc nuối, bởi phép màu mà nhiều người mong chờ đã không xuất hiện. Không những không thể rút ngắn cách biệt, Liverpool còn để thủng lưới thêm một lần nữa. Driouech trong những phút bù giờ đã hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 4-1 đầy thuyết phục cho đại diện Hà Lan.

Chủ sân Anfield thất vọng khi để thua đậm 1-4 trên sân nhà. Ảnh: EPA.

Thất bại nặng nề này càng khoét sâu nỗi lo về phong độ sa sút của thầy trò HLV Arne Slot. Trong 12 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng vùng Merseyside chỉ có đúng ba chiến thắng, một thành tích đáng báo động.

Dù đã chính thức giành vé vào vòng loại trực tiếp Champions League mùa này, vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng tổng của giải vẫn là một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc. Họ chỉ hơn Union Saint-Gilloise, đội đứng thứ 25, đúng 3 điểm. Nghĩa là chỉ cần sảy chân trong ba trận còn lại, Liverpool hoàn toàn có nguy cơ bật khỏi nhóm đủ điều kiện đi tiếp.

Trận thua trước PSV cũng phơi bày nhiều cột mốc kỷ lục đáng buồn trong lịch sử CLB. Lần đầu tiên kể từ tháng 12-1953, Liverpool thua ba trận liên tiếp với cách biệt tối thiểu ba bàn. Đồng thời, đội bóng cũng rơi vào tình cảnh để thủng lưới từ ba bàn trở lên trong ba trận liền, điều chưa từng tái diễn kể từ năm 1992. Đáng ngại hơn, thất bại 1-4 tại Anfield khiến Liverpool chạm mức thua 9 trong 12 trận gần đây, lặp lại chuỗi thành tích tệ nhất của họ từ giai đoạn cuối năm 1953 đến đầu năm 1954.

Liverpool tự đẩy mình vào thế khó ở Champions League. Ảnh: EPA.

Mùa giải mới chỉ trôi qua chưa lâu, nhưng Liverpool đã tự đẩy mình vào tình thế mất phương hướng. Ở cả Champions League lẫn Ngoại hạng Anh, đội bóng đều đang đứng ở nhóm giữa bảng xếp hạng, điều khó chấp nhận với một tên tuổi từng thống trị bóng đá Anh và châu Âu. Vị trí 12 ở Premier League và 13 tại Champions League phản ánh chính xác sự bất ổn kéo dài của họ.

Dẫu vậy, Liverpool vẫn còn lý do để hy vọng. Việc Champions League mùa này có tới 24 đội được quyền vào vòng knock out giúp họ giữ lại cơ hội sửa sai. Nhưng để không tiếp tục trượt dài, đội chủ sân Anfield cần phải tìm lại khí thế, cải thiện hàng thủ và chấm dứt chuỗi phong độ nghèo nàn đang bao trùm.