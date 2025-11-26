Cú sốc lớn đầu tiên trong sự nghiệp của HLV Pep Guardiola 26/11/2025 13:38

(PLO)- HLV Pep Guardiola đã đứng ra nhận hoàn toàn trách nhiệm sau thất bại 0-2 đầy bất ngờ của Manchester City trước đội khách Bayer Leverkusen tại Champions League vào rạng sáng 26-11.

Thừa nhận quyết định xoay tua đội hình quá nhiều, với việc thực hiện tới 10 sự thay đổi so với trận đấu ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, là một sai lầm khó tránh khỏi của HLV Pep Guardiola.

Ở trận thua 1-2 trước Newcastle, Man City vẫn ra sân với nhiều trụ cột, nhưng trước Leverkusen, ông Guardiola đã cất hầu như toàn bộ những cái tên quan trọng lên ghế dự bị, bao gồm cả Erling Haaland, người đang gánh vác gần như toàn bộ sức mạnh ghi bàn của đội với 14 bàn mùa này, trong khi không ai khác của CLB có nổi hơn một bàn.

Ngay khi bước vào phòng họp báo sau trận thua đau, HLV Pep Guardiola thú nhận rằng ông đã đi quá giới hạn. Câu nói đầu tiên của ông chỉ vỏn vẹn: “Có quá nhiều thay đổi.” Nhà cầm quân người Tây Ban Nha giải thích rằng với lịch thi đấu dày đặc, cứ hai đến ba ngày lại có một trận, ông muốn các cầu thủ dự bị được trao cơ hội, nhằm giúp đội duy trì trạng thái thể lực trong chặng đường dài.

"Cỗ máy săn bàn" Haaland của Man City không ra sân ngay từ đầu ở Etihad. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh quyết định này tạo ra nhiều rủi ro hơn dự kiến. HLV Pep Guardiola thẳng thắn nhìn nhận: “Đây là một cú sốc lần đầu tiên trong sự nghiệp khi tôi thay đổi nhiều đến vậy, và rõ ràng nó vượt quá khả năng chịu đựng của đội. Tôi đã nhận ra điều đó”.

Ông cho biết bản thân hành động dựa trên trực giác, bởi trong những buổi tập trước trận, toàn đội thể hiện tinh thần rất tích cực. Guardiola cảm thấy các cầu thủ sẵn sàng bước vào cuộc đọ sức tại Champions League trên sân nhà, nhất là khi Man City đang có vị thế thuận lợi tại vòng bảng. Nhưng lịch đá dồn dập trước mắt khiến ông tin rằng việc để Haaland cùng các trụ cột chơi liên tục là điều không thể.

Ông thầy người Tây Ban Nha nhắc đến chuỗi trận sắp tới gồm Fulham, Sunderland và đặc biệt là Real Madrid, những đối thủ đòi hỏi Haaland phải có thể trạng tốt nhất. “Không ai có thể chơi 95 phút mỗi trận trong suốt tháng này”, ông nhấn mạnh, đồng thời cho rằng chỉ vài ngày nghỉ sau loạt trận quốc tế là không đủ để các cầu thủ hồi phục.

Pep thừa nhận sai lầm khi thay đổi quá nhiều trong đội hình xuất phát. Ảnh: EPA.

HLV Pep Guardiola cũng chỉ ra áp lực tâm lý là một trong những nguyên nhân khiến đội hình xuất phát thi đấu thiếu tự tin. Theo ông, nhiều cầu thủ bước vào sân với tâm lý sợ mắc sai lầm vì lo rằng nó có thể khiến cả đội phải trả giá, điều đó làm họ không thể chơi thứ bóng đá thoải mái và phóng khoáng mà Man City vốn nổi tiếng. Sự căng cứng ấy đã thể hiện rõ trong cách họ triển khai bóng và phản ứng trước sức ép mạnh mẽ từ Leverkusen.

Thất bại này chấm dứt chuỗi 23 trận bất bại trên sân nhà của Man City tại vòng bảng Champions League, một kỷ lục cho thấy sự thống trị của họ trong nhiều năm qua. Sau năm lượt trận, Man City mới có 10 điểm và tạm thời rơi xuống vị trí thứ sáu, dù vẫn còn cơ hội lớn để nằm trong nhóm tám đội dẫn đầu sau tám lượt đấu nhằm giành vé vào vòng 16 đội.

Trước câu hỏi liệu thất bại này có gây áp lực lên mục tiêu vượt qua vòng bảng hay không, Guardiola tỏ ra khá bình thản. Ông khẳng định rằng đội vẫn còn thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đối đầu Real Madrid vào ngày 10-12, trận đấu được xem là bản lề cho tham vọng của Man City. “Chúng tôi có đủ thời gian để sẵn sàng”, ông nói, thể hiện niềm tin các học trò sẽ nhanh chóng trở lại quỹ đạo quen thuộc.