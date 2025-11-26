Greenwood trả giá đắt cho tội tấn công tình dục 26/11/2025 13:04

(PLO)- HLV trưởng của Marseille, Roberto De Zerbi, cho rằng Mason Greenwood đã “trả một cái giá rất lớn” sau những cáo buộc liên quan đến hành vi tấn công tình dục trước đây.

Nhận định của HLV Roberto De Zerbi được ông chia sẻ ngay trước trận đấu mà tiền đạo người Anh Greenwood chuẩn bị đối đầu với một đội bóng Premier League lần đầu tiên kể từ khi sự việc nổ ra. Vào rạng sáng 27-11, Marseille sẽ tiếp đón Newcastle trong khuôn khổ Champions League, và ngôi sao này gần như chắc chắn góp mặt trong đội hình xuất phát.

Greenwood từng bị Manchester United đình chỉ thi đấu vào tháng 1-2022 sau khi bị cáo buộc cố ý cưỡng hiếp và hành hung. Tuy nhiên, đến tháng 2-2023, các công tố viên đã rút lại toàn bộ cáo buộc. Dù vậy, tương lai của anh tại Old Trafford không còn được đảm bảo, khiến cầu thủ này phải rời Anh sang La Liga thi đấu cho Getafe theo dạng cho mượn, trước khi chuyển hẳn tới Marseille vào tháng 7-2024, một thương vụ cũng gây nhiều tranh cãi trong dư luận Anh.

Chia sẻ trước truyền thông, HLV De Zerbi nhấn mạnh ông không muốn can dự vào những vấn đề đời tư của học trò. Theo ông, Greenwood là “một chàng trai tốt”, đã phải trải qua quãng thời gian rất khó khăn và cố gắng làm lại sự nghiệp ở một môi trường mới. Ông thừa nhận bản thân cảm thấy tiếc cho những gì Greenwood đã trải qua, bởi hình ảnh anh trong mắt ông hoàn toàn khác với cách người ta mô tả ở Anh. De Zerbi cho rằng Marseille đã tạo cho anh một nơi đủ bình yên để tập trung vào chuyên môn và tái thiết lập phong độ.

Chân sút người Anh bị Man United sa thải và phải sang Tây Ban Nha thi đấu. Ảnh: EPA.

Kể từ khi cập bến đội bóng miền Nam nước Pháp, Greenwood đã ghi tổng cộng 33 bàn thắng, trong đó có 11 pha lập công ở mùa giải hiện tại. Nhà cầm quân người Ý đánh giá sự tiến bộ của Greenwood là rất rõ rệt. Dù vậy, ông nhấn mạnh rằng mọi sự hỗ trợ chỉ có ý nghĩa khi bản thân Greenwood thực sự muốn nỗ lực vượt qua quá khứ và hoàn thiện chính mình. Ông hy vọng truyền thông lẫn người hâm mộ giảm bớt áp lực bằng cách “đừng nói quá nhiều, đừng viết quá nhiều” về cựu tiền đạo Man United, để anh có điều kiện phát triển tự nhiên nhất.

Trong màu áo Marseille, Greenwood đang thi đấu cùng một số đồng hương như Angel Gomes và CJ Egan-Riley. Gomes, người từng sát cánh với Greenwood trong đội trẻ Man United và đã bốn lần khoác áo tuyển Anh, cho biết anh không rõ Greenwood có hy vọng trở lại đội tuyển quốc gia trước thềm World Cup hay không.

Theo Gomes, họ thường trò chuyện về game như Call of Duty, FIFA hay bóng đá nói chung, nhưng không bao giờ bàn luận về mục tiêu cá nhân hay định hướng tương lai của nhau. Với anh, Greenwood vừa là một đồng đội dễ chịu trên sân, vừa là một người bạn mang lại cảm giác thoải mái ngoài đời.

Cơ hội cho Greenwood trở lại tuyển Anh rất mờ mịt. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển Anh, Thomas Tuchel, từng phát biểu hồi tháng 9 rằng Greenwood không nằm trong kế hoạch triệu tập của ông. Điều này càng khiến khả năng trở lại tuyển Anh của tiền đạo 24 tuổi trở nên mờ mịt, bất chấp phong độ tốt tại Marseille.

Còn ở Champions League mùa này, Marseille mới chỉ giành được 3 điểm sau bốn lượt trận, và Greenwood chỉ đóng góp một bàn thắng. Thành tích này khiến họ rơi vào vị trí bất lợi trong cuộc cạnh tranh suất vào vòng knock out. Ở phía bên kia, Newcastle đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng, khởi đầu bằng thất bại trước Barcelona nhưng sau đó thắng liền ba trận, cho thấy phong độ ổn định và khả năng gây khó chịu cho bất kỳ đối thủ nào.