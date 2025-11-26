Man City thua sốc tại Champions League 26/11/2025 05:31

Dù được đánh giá cao hơn và nhập cuộc đầy khí thế, đoàn quân của HLV Pep Guardiola lại không thể duy trì sự sắc bén cần thiết đã khiến Man City không thể mang về một kết quả tích cực ngay trên thánh địa Etihad.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Manchester City nhanh chóng áp đặt nhịp độ trận đấu. Trong khoảng 10 phút đầu, đội khách kiểm soát bóng lên tới 75%, triển khai pressing tầm cao và chủ động điều tiết nhịp chơi theo ý mình. Những đường chuyền ngắn, nhanh và chính xác được các học trò của Pep thực hiện tương đối mượt mà, khiến Leverkusen phải lùi sâu phòng ngự và hạn chế tối đa không gian.

Tuy nhiên, đội bóng nước Đức không chịu lép vế quá lâu. Sau khi nhận thấy Man City không thể tạo ra những cơ hội quá rõ rệt, Leverkusen bắt đầu mạnh dạn đẩy cao đội hình. Từ phút thứ 20, tỷ lệ kiểm soát bóng của họ tăng lên 35%, và từ đó thế trận trở nên cân bằng hơn. Sự thay đổi về cách tiếp cận của đội chủ nhà giúp họ dần tạo ra nhiều tình huống phản công nguy hiểm.

Alejandro Grimaldo mở điểm cho đội khách đã khiến đội chủ sân Etihad lạc nhịp. Ảnh: EPA.

Phút 23, nỗ lực đó đã mang lại thành quả. Từ pha tổ chức tấn công bài bản, Ibrahim Maza tung đường chọc khe thông minh cho Alejandro Grimaldo xâm nhập vòng cấm. Hậu vệ cánh người Tây Ban Nha tung cú sút chân trái hiểm hóc, bóng đi xoáy và vượt ngoài tầm cản phá của thủ môn Man City, mở tỷ số cho Leverkusen.

Bàn thua bất ngờ khiến The Citizens bừng tỉnh. Họ lập tức đẩy cao tốc độ, cố gắng xuyên phá hệ thống phòng ngự của đối thủ bằng những đường phối hợp trung lộ và các pha leo biên của Foden, Doku. Thế nhưng hàng thủ Leverkusen thi đấu vô cùng kỷ luật, bịt kín mọi khoảng trống và không cho Man City bất kỳ khoảng không nào để dứt điểm thuận lợi.

Thời gian trôi về cuối hiệp một, cả hai đội đều gia tăng sức ép nhưng không bên nào tìm thêm được bàn thắng. Manchester City duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng cao hơn một chút, kết thúc hiệp đấu với thông số 55-45, nhưng sự hiệu quả của họ lại thua kém đối thủ.

Haaland cùng đồng đội kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng bàn thắng đã không đến. Ảnh: EPA.

Sau giờ nghỉ, người hâm mộ kỳ vọng Man City trên sân Etihad sẽ tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ để lật ngược tình thế. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại đi theo chiều hướng ngược lại. Dù tiếp tục kiểm soát bóng nhiều, cách triển khai của đội khách trở nên bế tắc. Haaland, được kỳ vọng phá vỡ hàng thủ Leverkusen, gần như bị cô lập hoàn toàn. Những pha phối hợp của Man City thiếu bất ngờ, không đủ để kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương.

Trong khi đó, Leverkusen vẫn kiên định với cách chơi phản công sắc bén. Phút 67, họ tung ra đòn trừng phạt thứ hai theo kịch bản khá tương đồng với bàn đầu. Ibrahim Maza, người chơi hay nhất trận, lại tạo dấu ấn với đường tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm. Patrick Schick bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa, khiến thủ thành Man City hoàn toàn bó tay. Tỷ số được nâng lên 2-0, và từ đó Leverkusen chuyển sang thế trận phòng ngự chủ động, giữ khoảng cách đội hình hợp lý và chờ đợi cơ hội phản công.

Leverkusen thắng nhờ lối chơi hợp lý hơn. Ảnh: PA.

Manchester City dù rất nỗ lực nhưng không thể tạo ra thêm cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Các pha dứt điểm của họ phần lớn bị chặn lại hoặc đi thiếu chính xác. Khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, đội khách buộc phải chấp nhận thất bại đầu tiên tại Champions League mùa này, sau chuỗi trận bất bại gồm ba chiến thắng và một trận hòa.

Trận thua này không chỉ khiến Man City mất đi mạch phong độ ổn định, mà còn cho thấy những hạn chế trong khả năng tạo đột biến khi gặp phải đối thủ phòng thủ chặt chẽ và chơi phản công hiệu quả. Đây chắc chắn là bài học lớn để Pep Guardiola điều chỉnh cho phần còn lại của giải đấu.