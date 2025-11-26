FIFA bất ngờ hoãn án treo giò và cảnh báo Ronaldo 26/11/2025 05:44

(PLO)- Ngôi sao người Bồ Đào Nha Ronaldo được gỡ án phạt để kịp dự hai trận mở màn World Cup 2026 cũng là cơ hội cuối cùng tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Cristiano Ronaldo tưởng như sẽ phải vắng mặt trong hai trận vòng bảng đầu tiên của đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 vì án treo giò ba trận ở cấp độ quốc tế, xuất phát từ tấm thẻ đỏ trong trận gặp Cộng hòa Ireland đầu tháng này. Tuy nhiên, quyết định mới nhất của FIFA đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Hai trận cuối trong án phạt đã được hoãn lại, cho phép ngôi sao 40 tuổi ra sân ngay từ những trận đấu mở màn của kỳ World Cup diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè năm sau.

Ronaldo nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống thúc khuỷu tay vào lưng hậu vệ Dara O’Shea trong trận thua 0-2 của Bồ Đào Nha trước Ireland tại vòng loại. Pha bóng được đánh giá là hành vi bạo lực, và theo quy định, cầu thủ bị truất quyền thi đấu vì lỗi tương tự thường bị treo giò ba trận quốc tế kế tiếp.

Nếu án phạt được áp dụng đầy đủ, Ronaldo lẽ ra sẽ phải ngồi ngoài ở hai trận đầu tiên vòng bảng World Cup, điều khiến người hâm mộ Bồ Đào Nha lo lắng khi đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế vĩ đại của anh.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha từng bị thẻ đỏ trong trận thua Ireland. Ảnh: EPA.

Thế nhưng, diễn biến đã rẽ theo chiều hướng tích cực. FIFA thông báo hai trận cuối trong án cấm thi đấu của Ronaldo sẽ được chuyển sang thời điểm muộn hơn. Trận đầu tiên trong số này, cuộc đối đầu với Armenia gần đây, đã được tính là trận thực thi án phạt, nghĩa là anh sẽ hoàn toàn đủ điều kiện thi đấu từ tháng 6-2026, thời điểm World Cup chính thức khởi tranh.

Lý do cho sự khoan nhượng này, theo nhiều nguồn tin, là vì đây là chiếc thẻ đỏ đầu tiên của Ronaldo trong 226 trận khoác áo đội tuyển quốc gia, một con số kỷ lục phản ánh sự ổn định và kỷ luật của anh trong suốt sự nghiệp.

FIFA cũng đưa ra cảnh báo rõ ràng trong thông cáo chính thức: nếu Ronaldo tái phạm lỗi bạo lực tương tự trong thời gian thử thách, hai trận còn lại trong án treo giò sẽ lập tức có hiệu lực. Điều đó đồng nghĩa chân sút kỳ cựu sẽ ngay lập tức bị cấm thi đấu hai trận quốc tế tiếp theo, bao gồm cả các trận vòng bảng World Cup nếu sự cố xảy ra trước giải đấu.

Sức hút rất lớn của Cristiano Ronaldo với cộng đồng người hâm mộ bóng đá thế giới. Ảnh: EPA.

Trong suốt chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Ronaldo đã đóng góp năm bàn thắng, góp phần quan trọng giúp Bồ Đào Nha đứng đầu bảng F và giành vé đến Bắc Mỹ một cách thuyết phục. Tổng cộng, CR7 đã ghi 143 bàn trong màu áo tuyển quốc gia, một kỷ lục thế giới được anh liên tục nâng cao.

Ở cấp độ CLB, Ronaldo tiếp tục cho thấy khả năng duy trì phong độ đáng kinh ngạc dù đã bước sang tuổi 40. Anh đang trải qua mùa giải thứ tư tại Al Nassr, thi đấu ở giải vô địch quốc gia Saudi Arabia (Saudi Pro League). Tính đến thời điểm hiện tại, Ronaldo đã ghi 11 bàn sau 12 trận mùa này và sở hữu thành tích 110 bàn thắng chỉ sau 123 lần ra sân cho đội bóng kể từ khi gia nhập vào cuối năm 2022.

Quyết định chuyển tới Saudi Arabia được đưa ra sau giai đoạn căng thẳng tại Manchester United, nơi anh ít được trọng dụng dưới thời HLV Erik ten Hag, cùng cuộc phỏng vấn gây chấn động với Piers Morgan ngay trước thềm World Cup 2022.

CR7 có tầm ảnh hưởng với làng bóng Saudi Arabia. Ảnh: EPA.

Vòng chung kết World Cup 2026 là giải đấu có quy mô lớn nhất lịch sử khi số đội tham dự tăng từ 32 lên 48. Lễ bốc thăm vòng bảng sẽ diễn ra vào ngày 5-12 tới, và người hâm mộ đang háo hức chờ đợi xem Bồ Đào Nha cùng Ronaldo sẽ nằm ở bảng đấu nào trong hành trình chinh phục chiếc cúp vàng danh giá.

Bản thân Ronaldo từng chia sẻ đây nhiều khả năng là kỳ World Cup cuối cùng anh góp mặt, đánh dấu lần thứ sáu anh xuất hiện tại sân chơi này, một cột mốc hiếm có trong bóng đá thế giới.

Việc FIFA hoãn phần còn lại của án treo giò được xem là tin vui lớn đối với Bồ Đào Nha, bởi vai trò của Ronaldo cả về chuyên môn lẫn tinh thần vẫn vô cùng quan trọng. Với quyết định này, anh có thể toàn tâm chuẩn bị cho hành trình cuối cùng tại World Cup, nơi anh hy vọng sẽ cùng đội tuyển Selecao châu Âu tạo nên dấu ấn đặc biệt trước khi khép lại chương cuối trong sự nghiệp quốc tế lẫy lừng.