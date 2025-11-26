Sự im lặng đáng sợ của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia 26/11/2025 14:06

(PLO)- 7 cầu thủ nhập tịch đang bị đình chỉ vì liên quan đến cuộc điều tra nghi vấn làm giả hồ sơ di sản để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia vẫn giữ thái độ dè dặt trước công chúng.

Mặc dù tiến trình điều tra đang diễn ra và nhiều thông tin từ các phiên điều trần kỷ luật đã được tiết lộ, 7 cầu thủ nhập tịch vẫn tránh bình luận, ngay cả khi nội dung buổi điều trần cho thấy phần lớn họ phó mặc thủ tục giấy tờ cho người đại diện và bản thân chỉ có hiểu biết rất hạn chế về những tài liệu được nộp thay mặt mình.

Kể từ khi án đình chỉ có hiệu lực, một số cầu thủ vẫn duy trì sự hiện diện trên mạng xã hội nhưng tuyệt nhiên không đề cập tới vụ việc. Gabriel Palmero là người hoạt động nhiều nhất, thường xuyên đăng hình ảnh tham gia các giải chạy đường dài. Rodrigo Holgado tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc đời thường cùng gia đình ở Argentina và hình ảnh từ các sự kiện anh góp mặt. Cầu thủ Imanol Machuca cũng đăng bài đều đặn, nhưng chủ yếu xoay quanh những tấm ảnh gia đình.

Ngược lại, một số cầu thủ chọn im lặng hoàn toàn. Hector Hevel, Jon Irazabal và Joao Figueiredo không cập nhật bất kỳ bài đăng nào kể từ ngày án đình chỉ bắt đầu. Facundo Garces cũng tránh mọi bình luận công khai và âm thầm gỡ bỏ tên CLB cùng dòng giới thiệu về Malaysia trên hồ sơ cá nhân, dù anh vẫn giữ lại một số ảnh cũ thời thi đấu cho Deportivo Alaves và đội tuyển quốc gia.

Có 7 cầu thủ gốc nước ngoài bị phát hiện giả mạo giấy tờ để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia. Ảnh: EPA.

Trong buổi điều trần trước Ủy ban kỷ luật, cả 7 cầu thủ nhập tịch đều khẳng định họ không hề biết về sự tồn tại của bất cứ tài liệu giả mạo nào và cho rằng toàn bộ quy trình liên quan đến việc xin quốc tịch đều do người đại diện sắp xếp. Họ thừa nhận mức độ phụ thuộc rất lớn vào đại diện và gần như không tự mình kiểm tra các hồ sơ được nộp lên Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Theo đó, Gabriel Palmero ban đầu thông báo với hội đồng rằng bà ngoại ông sinh tại Tây Ban Nha, nhưng ngay sau đó phải đính chính rằng bà là người Malaysia. Anh cho biết bản thân chưa bao giờ xem các giấy tờ mà người đại diện gửi đi và chỉ tin vào lời kể của gia đình. Khi lệnh tạm đình chỉ được đưa ra, Palmero cũng không hỏi lại người đại diện để làm rõ.

Facundo Garces cho biết anh được người đại diện Federico Raspanti liên hệ để đề xuất về khả năng thi đấu cho Malaysia. Garces thừa nhận anh đã cung cấp giấy tờ gia đình mà không kiểm tra nội dung và cũng không liên hệ lại với người đại diện hoặc FAM sau khi phát hiện một số tài liệu bị nghi ngờ không trùng khớp. Anh còn nói rằng việc xác minh đó “không phải trách nhiệm của anh”.

9/11 cầu thủ trong đội hình xuất phát của tuyển Malaysia thắng đậm Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup hồi tháng 6. Ảnh: EPA.

Rodrigo Holgado chia sẻ rằng lời mời khoác áo đội tuyển Malaysia được xem như một cơ hội quan trọng cho sự nghiệp của mình. Anh nói rằng mình tin ông nội sinh ra tại Malaysia dựa trên lời cha kể lại, nhưng bản thân chưa từng kiểm tra bất kỳ giấy tờ nào. Sau khi bị đình chỉ, anh cũng không tiếp cận người đại diện hoặc liên đoàn để làm rõ thông tin.

Imanol Machuca thì cho biết anh được thông báo rằng bà ngoại có quốc tịch Malaysia. Như các trường hợp khác, anh gửi giấy tờ theo yêu cầu mà không xác minh và cũng không hỏi lại người đại diện dù biết có giấy khai sinh được cho là giả.

Joao Figueiredo thừa nhận anh biết đến cơ hội khoác áo tuyển Malaysia thông qua người đại diện ngay sau khi chuyển đến thi đấu tại một CLB của Malaysia. Anh được bảo rằng bà của mình là người Malaysia, nhưng không kiểm tra nguồn gốc tài liệu.

Người hâm mộ bóng đá Malaysia hồi hộp chờ phán quyết cuối cùng của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về trường hợp của 7 cầu thủ ngoại nhập tịch. Ảnh: EPA.

Jon Irazabal cho hay anh đổi người đại diện ngay sau khi nghe về khả năng đại diện cho Malaysia, tin rằng ông nội mình có gốc gác tại quốc gia này. Tuy nhiên, anh không xác nhận đã từng xem qua các giấy tờ được nộp.

Hector Hevel là trường hợp gây chú ý nhất, khi anh thừa nhận ký vào một văn bản tuyên bố rằng mình đã sống ở Malaysia 10 năm dù thực tế chưa từng ở đó. Anh nói rằng mình ký mà không đọc kỹ nội dung và cũng không hỏi lại người đại diện khi biết giấy tờ sử dụng là giả.

Ủy ban kháng cáo của FIFA ghi nhận một mẫu hành vi lặp lại ở cả 7 cầu thủ nhập tịch: không ai trực tiếp kiểm tra hồ sơ do người đại diện gửi lên và cũng không theo đuổi trách nhiệm giải thích từ phía đại diện sau khi các cáo buộc làm giả nổ ra. Tất cả vẫn đang bị treo quyền thi đấu cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.