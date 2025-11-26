Đội thắng khó tuyển Việt Nam có vé dự World Cup 2026 26/11/2025 17:41

Đó là trường hợp đội tuyển Curacao, từng đánh bại tuyển Việt Nam ở chung kết King’s Cup 2019 tại Thái Lan ở loạt luân lưu sau 90 phút hòa 1-1. Tuyển Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan ở bán kết 1-0, bàn thắng do công Anh Đức ghi cuối trận bằng cú đánh đầu cận thành trong một trận đấu căng thẳng và xảy ra xô xát. Trận bán kết còn lại Curacao thắng Ấn Độ.

Trận chung kết King's Cup 2029, Công Phượng của tuyển Việt Nam chơi rất xuất sắc trước Curacao. Ảnh:CTP

Tuyển Việt Nam và Curacao đá chung kết, hai đội hòa nhau 1-1, bước vào loạt luân lưu thì Curacao thắng Việt Nam 5-4. Curacao vừa chính thức có tấm vé dự World Cup 2026 cùng với các đội bóng khác trong khu vực Bắc - Trung Mỹ - Caribe (CONCACAF) như Haiti và Panama, đó đều là những quốc gia có dân số cực thấp.

Curacao trở thành quốc gia nhỏ bé nhất, có dân số ít nhất dự World Cup. Dân số Curacao chỉ 156 ngàn người. Curacao chính thức xô đổ kỷ lục đội tuyển có dân số ít nhất thế giới dự World Cup, đó là Iceland với dân số 350 người từng góp mặt tại Nga dự World Cup 2018. Tuy nhiên nay Curacao bằng nửa dân số của Iceland cũng góp mặt tại World Cup 2026.

Curacao trở thành quốc gia nhỏ nhất thế giới với dân số 156 ngàn người góp mặt ở World Cup.

Có điều nhà cầm quân, HLV trưởng của Curacao là một “phù thủy” rất nổi tiếng người Hà Lan - Dick Advocaat. Cựu HLV tuyển Indonesia Patrick Kluivert cũng từng làm HLV trưởng Curacao nhưng không thành công. Đất nước này chuộng các HLV người Hà Lan cũng bởi một lẽ, họ từng là thuộc địa của Hà Lan và ngôn ngữ chính ở đó là tiếng Hà Lan.

Khu vực CONCACAF còn ghi nhận những đội bóng “tí hon” khác đoạt vé dự World Cup 2026 này gồm Haiti và Panama. Trong đó Haiti có là lần thứ 2 góp mặt tại World Cup sau lần thứ nhất vào năm 1974.

+ Xác định các quốc gia dự World Cup 2026:

Đồng chủ nhà World Cup 2026:

Canada, Mexico và Mỹ

CONCACAF:

Curacao, Haiti và Panama

Châu Phi:

Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Ghana, Bờ Biển Ngà, Morocco, Senegal, Nam Phi, và Tunisia

Châu Á:

Úc, Iran, Nhật Bản, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Hàn Quốc và Uzbekistan.

Châu Âu:

Croatia, Anh, Pháp, Na Uy, Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bỉ, Thụy Sĩ, Áo và Scotland.

Châu Đại dương:

New Zealand

Nam Mỹ:

Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay và Uruguay