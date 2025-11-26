Trận quyết định của CLB Công an Hà Nội 26/11/2025 16:16

(PLO)- CLB Công an Hà Nội tự tin giành 3 điểm ở trận tiếp Bắc Kinh Quốc An cùng đánh giá của HLV Polking về đối thủ, tình hình lực lượng của đội và ý nghĩa quan trọng của cuộc đối đầu trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở AFC Champions League Two 2025-2026.

Với lợi thế thi đấu trên sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn lẫn tinh thần, HLV Alexandre Polking tỏ rõ sự tin tưởng CLB Công an Hà Nội sẽ giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Bắc Kinh Quốc An tại lượt trận thứ 5 AFC Champions League Two 2025-2026 bảng E. Ông đánh giá đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định với cả hai đội, khi khoảng cách cạnh tranh vé đi tiếp ở vòng bảng đang trở nên vô cùng sít sao.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Polking nhấn mạnh mức độ quan trọng của cuộc đối đầu này. Ông cho rằng cả đội chủ sân Hàng Đẫy và Bắc Kinh Quốc An đều khát khao chiến thắng bởi bất kỳ đội nào để thua sẽ gặp bất lợi đáng kể trong cuộc đua vượt qua vòng bảng. Với lợi thế cổ vũ của khán giả nhà, ông kỳ vọng các học trò có thể chơi sòng phẳng, tự tin và hướng đến kết quả tốt nhất.

Dù thừa nhận đối phương là đội bóng mạnh, chiến lược gia người Brazil tin rằng các học trò đã có sự chuẩn bị đầy đủ để sẵn sàng cho thử thách phía trước. Nhắc lại trận lượt đi trên sân Bắc Kinh Quốc An hòa nhau 2-2, nơi các cầu thủ đội khách tung ra tới 29 cú dứt điểm nhưng chỉ chuyển hóa thành 2 bàn thắng, HLV Polking cho rằng vấn đề nằm ở khả năng tận dụng thời cơ.

HLV Polking tin tưởng các học trò sẽ qua mặt Quốc An Bắc Kinh. Ảnh: CCT.

Ông thầy người Đức gốc Brazil bày tỏ sự tin tưởng rằng trận đấu trên sân nhà sẽ chứng kiến sự cải thiện rõ rệt về hiệu quả ghi bàn, dù đối thủ sở hữu hàng thủ chắc chắn. Theo ông Polking, đội bóng của Trung Quốc có thể điều chỉnh nhân sự và lối chơi so với trận lượt đi, nhưng chủ sân Hàng Đẫy đã lường trước các phương án và sẵn sàng đối phó.

Dù tự tin, HLV Polking vẫn tỏ ra thận trọng khi đánh giá Bắc Kinh Quốc An là đội sở hữu nền tảng thể lực mạnh mẽ và hàng công có khả năng bùng nổ. Khó khăn càng tăng khi chủ nhà vắng chân sút chủ lực Alan Grafite do chấn thương cổ chân.

HLV Polking thừa nhận khoảng trống mà Alan để lại rất lớn bởi anh là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn hàng đầu của đội. Ngoài ra, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh vẫn cần thêm thời gian để trở lại trạng thái tốt nhất, khiến lựa chọn nhân sự của CLB Công an Hà Nội bị thu hẹp.

Điểm tựa sân Hàng Đẫy sẽ tiếp thêm lửa cho thầy trò Polking giành chiến thắng để rộng cửa đi tiếp. Ảnh: PCH.

Hậu vệ Adou Minh cũng xuất hiện trong buổi họp báo và truyền tải sự quyết tâm của toàn đội. Anh cho biết tập thể đội chủ sân Hàng Đẫy đang trong tâm thế hào hứng và sẵn sàng cho trận đấu mang tính chất quyết định này. Theo anh, nếu đội bóng giữ được sự tự tin và thi đấu đúng phong độ, chiến thắng là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Trước lượt trận thứ 5, cả hai CLB Công an Hà Nội và Bắc Kinh Quốc An cùng sở hữu 5 điểm sau 4 trận đấu. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam tạm xếp nhì bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Cuộc tái đấu vào lúc 19 giờ 15 ngày 27-11 vì vậy mang tính bản lề trong cuộc cạnh tranh vé đi tiếp của bảng E.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Polking đặt mục tiêu rõ ràng: giành chiến thắng để nắm lợi thế trong cuộc đua vào vòng trong AFC Champions League Two 2025-2026.