Lũ lụt ở Thái Lan ảnh hưởng lớn đến SEA Games 33 27/11/2025 06:39

(PLO)- Ủy ban Olympic Thái Lan cho biết sẽ thay đổi địa điểm thi đấu của một số môn tại SEA Games 33 khi tình trạng ngập lụt ở miền Nam tiếp tục kéo dài.

Songkhla là một trong ba địa phương đăng cai SEA Games 33, được giao tổ chức 10 môn thể thao, bao gồm bóng đá nam, judo, kabaddi, cờ vua, pencak silat, karate, đấu vật, wushu, bi sắt và Muay Thái. Tuy nhiên, khu vực này cùng các tỉnh lân cận đã chịu ngập nặng trong nhiều ngày, khiến hàng loạt cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng, buộc phải di dời đến Bangkok.

Nhiều địa điểm tổ chức SEA Games 33 không đảm bảo

Tình hình lũ lụt ở Songkhla đang ảnh hưởng lớn đến SEA Games 33 buộc Ủy ban Olympic Thái Lan quyết định đưa toàn bộ môn thi sang Bangkok. Tuy nhiên, việc di dời đang gặp nhiều trở ngại vì đa số các đoàn thể thao trong khu vực đã đặt vé máy bay theo kế hoạch ban đầu.

Hiện có hai môn chắc chắn phải chuyển địa điểm: Muay Thái sẽ rời Trung tâm thể thao Pru Khang Khao để sang thi đấu tại Đại học Prince of Songkhla do mực nước ở Songkhla dâng cao, còn billiards và snooker sẽ được dời từ tỉnh Chonburi đến nhà thi đấu Thunder Dome ở Bangkok.

Môn bóng đá nam sẽ dời lên Bangkok do miền Nam Thái Lan bị ngập lụt. Ảnh: CCT.

Cuộc họp ngày 26-11 tại trụ sở Ủy ban Olympic Thái Lan, Phó Tổng thư ký Chalitrat Chantrubeksa cập nhật tiến độ chuẩn bị cho kỳ SEA Games do Thái Lan đăng cai từ ngày 9-12 đến ngày 20-12. Ông xác nhận việc dời toàn bộ các môn sang nhiều tỉnh khác rất khó thực hiện vì các đoàn thể thao đã lên lịch di chuyển. Nếu thay đổi địa điểm sang tỉnh khác, cần xác định rõ cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm xử lý những chi phí phát sinh.

Theo ông Chalitrat, tình hình ngập lụt nghiêm trọng tại Songkhla đang tác động trực tiếp đến công tác tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á. Đây là vấn đề thuộc phạm vi điều hành của chính quyền địa phương và chính phủ Thái Lan, do đó mọi quyết định di dời cần được cân nhắc thận trọng.

Phó Tổng thư ký Chalitrat nhấn mạnh thời gian thông báo phải đủ sớm để các quốc gia chuẩn bị lại phương án thi đấu, nhất là trong bối cảnh việc đi lại từ sân bay đến sân vận động và việc bố trí nơi ở cho vận động viên đang gặp nhiều trở ngại. Về mặt chuyên môn, các đội tuyển vẫn sẵn sàng tranh tài, nhưng câu hỏi lớn nhất là liệu điều kiện thi đấu có đảm bảo hay không.

Đường phố ở Songkhla chìm trong biển nước. Ảnh: NDL.

Các đoàn thể thao Đông Nam Á đang bày tỏ hàng loạt lo ngại. Một trong những vấn đề lớn nhất là không ai chắc chắn nước sẽ rút kịp thời để chuẩn bị mặt bằng thi đấu. Ngay cả khi lũ giảm, các quốc gia vẫn lo rằng sân bãi bị ngập sẽ cần thời gian dài để xử lý, tu sửa và khử trùng trước khi có thể tổ chức sự kiện quốc tế. Ngoài ra, một số đoàn rất lo lắng nguy cơ bùng phát dịch bệnh nếu khu vực tái xuất hiện ổ dịch sau lũ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe vận động viên.

Ban tổ chức SEA Games 33 chạy nước rút

Theo tin chính thức từ Đại tá Chaiphak Siriwat - Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia và Chủ tịch Hội đồng SEA Games 33 - toàn bộ sự kiện dự kiến tổ chức ở Songkhla sẽ được chuyển về Bangkok. Sau cuộc gặp giữa ông Chaiphak, đại diện các quốc gia thành viên Hội đồng SEA Games và Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Atthakorn Sirilathayakorn, quyết định cuối cùng được đưa ra: toàn bộ 10 môn thể thao với tổng cộng 109 bộ huy chương sẽ được chuyển địa điểm nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng tổ chức.

Theo kế hoạch, ông Chaiphak sẽ trình bày phương án điều chỉnh địa điểm thi đấu tại cuộc họp Ủy ban SEA Games vào ngày 27-11 và sau đó thông báo chính thức tại Đại hội đồng Olympic ngày 28-11. Từ thời điểm này, mỗi liên đoàn thể thao phụ trách các môn thi tại Songkhla sẽ phải tìm địa điểm mới phù hợp tại Bangkok hoặc các tỉnh lân cận để kịp tiến độ thi đấu.

Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan Chaiphak Siriwat cho biết sẽ hỗ trợ cho các đoàn thể thao Đông Nam Á về thiệt hại tài chính. Ảnh: NDL.

Ngoài vấn đề kỹ thuật, Thái Lan với tư cách là nước chủ nhà còn phải tính đến việc hỗ trợ các đoàn thể thao quốc tế về chi phí phát sinh. Nhiều quốc gia đã đặt vé máy bay và phòng khách sạn tại Songkhla, dẫn đến khoản tổn thất không nhỏ. Bất chấp lũ lụt là bất khả kháng, ông Chalitrat cho rằng Thái Lan vẫn nên thể hiện trách nhiệm của một nước chủ nhà tận tâm bằng cách hỗ trợ tốt nhất có thể cho các đoàn khách.

Các cuộc thảo luận giữa các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục diễn ra để tìm ra giải pháp hợp lý nhất, nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm kỳ SEA Games năm nay được tổ chức suôn sẻ theo đúng kỳ vọng của khu vực Đông Nam Á.