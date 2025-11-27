SEA Games 33 chỉ còn hai đội bóng ở bảng A, ngọn đuốc Olympic mùa đông đã cháy 27/11/2025 18:03

(PLO)-SEA Games 33 gặp quá nhiều rắc rối, lại có đến 54 môn thi đấu...

Trận lũ lụt lịch sử ở cực nam Thái Lan gồm tỉnh Songkhla, Hat Yat đã khiến ban tổ chức chủ nhà SEA Games 33 vất vả. Trong khi đó ngọn đuốc Olympic mùa đông đã thắp lên từ Hy Lạp trên hành trình về Ý.

+ SEA Games 33 loạn cả lên:

Tình hình lũ lụt ở miền nam Thái Lan rất tồi tệ và được nhà nước nâng mức thảm họa quốc gia. Các cơ sở thi đấu thể thao bị hư hại nặng. Chủ nhà SEA Games 33 phải lần lượt chuyển các môn thi về Bangkok...

Tình hình lũ lụt ở Songkhla rất nghiêm trọng làm hư hoại hầu hết các cơ sở thi đấu SEA Games 33. Ảnh:B.P

Theo kế hoạch ban đầu, Songkhla, tỉnh bị lụt nặng nhất sẽ diễn ra các môn SEA Games 33 như bóng đá nam, Kabaddi, Cờ, muay Thái, bi sắt, và nhiều môn quan trọng khác, song lũ lụt thế kỷ ập xuống đã khiến các cơ sở thi đấu hầu như bị tàn phá hoàn toàn không thể hồi phục kịp, khi chưa đầy nửa tháng nữa SEA Games 33 diễn ra.

Chủ nhà SEA Games 33 sẽ phải điều chỉnh các bảng đấu bóng đá nam do Campuchia rút lui

Điều này gây vô vàn khó khăn và áp lực vì có đến 54 môn thể thao tranh tài ở SEA Games. Khi Songkhla không tổ chức nhiều môn thì những địa phương khác như Bangkok, Chonburi oằn lưng gánh có thể gây những khó khăn, nhất là về giao thông, khách sạn, sân bãi thi đấu...

+ U-22 Campuchia bỏ cuộc chơi bóng đá:

Những ngày qua, Campuchia liên tục đưa ra thay đổi về số lượng môn thi tại SEA Games. Lúc đầu họ thông báo gửi 333 VĐV tham dự 21 môn SEA Games 33. Nay Campuchia chỉnh sửa rút lui 8 môn, trong đó có bóng đá nam.

U-22 Campuchia rút khỏi SEA Games 33. Ảnh:B.P

Điều này khiến ban tổ chức lại tiếp tục gặp khó. Theo lịch, U-22 Campuchia ở bảng A (3 đội) gồm chủ nhà SEA Games 33 Thái Lan và Đông Timor, cuối cùng Campuchia rút lui nên bảng A chỉ còn 2 đội, trong khi bảng C có đến 4 đội gồm Indonesia, Philippines, Myanmar và Singapore. Ban tổ chức nhiều khả năng sẽ bốc thăm lại môn bóng đá nam.

+Ngọn đuốc Olympic mùa đông 2026 đã cháy:

Tại đền Hera có 2600 năm tuổi gần sân vận động Olympics ra đời năm 776 trước Công nguyên, đã diễn ra lễ thắp đuốc Olympic. Tuy nhiên điều này gặp vô vàn khó khăn do thời tiết mưa, không xuất hiện ánh nắng mặt trời nên không thể châm lửa qua thấu kính hội tụ. Tuy nhiên cuối cùng các nữ thần tạo cũng "châm" được ngọn đuốc.

Các "nữ thần" làm lễ châm đuốc cho Olympic mùa đông 2026 từ đền thờ Hera. Ảnh:B.P

Ngọn đuốc sẽ vượt quãng đường 12 ngàn km trong 63 ngày để đến Roma (Ý). Tham gia rước đuốc là những VĐV nổi tiếng của các môn thể thao mùa đông. Khi ngọn đuốc đi ngang qua lãnh thổ nước nào, nước đó sẽ cử VĐV cầm đuốc chạy.

Về đến Roma, ngọn đuốc Olympic tiếp tục hành trình đến qua nhiều thành phố của Ý trước khi đến Milan-Cortica, nơi diễn ra hầu hết các môn thi đấu Olympic mùa đông 2026 vào tháng 2.