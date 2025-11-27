Campuchia nói rõ việc rút thêm 8 môn ở SEA Games 33, gây khó cho bóng đá nam 27/11/2025 17:30

(PLO)- Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia (NOCC) cùng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao vừa đưa ra thông báo quan trọng liên quan đến việc tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan, diễn ra từ ngày 9 đến 20-12-2025.

Theo đó, Campuchia quyết định cắt giảm đáng kể số lượng môn thi và quy mô đoàn thể thao ở SEA Games 33 vì những lo ngại về mức độ an toàn dành cho vận động viên, đặc biệt tại khu vực Songkhla – nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt.

Thông cáo của NOCC nhấn mạnh sự an toàn của vận động viên là ưu tiên cao nhất, đồng thời cho biết quyết định này được đưa ra sau khi nhận được chỉ đạo trực tiếp từ cấp cao nhất của Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Ban lãnh đạo thể thao nước này cho rằng việc thu gọn số lượng môn tranh tài là bước đi cần thiết nhằm giảm thiểu rủi ro, cũng như bảo đảm các đoàn thể thao Campuchia có thể tham dự đại hội trong điều kiện an toàn nhất. Sau điều chỉnh, Campuchia sẽ chỉ cử 150 thành viên tham gia thi đấu ở 13 môn, thay vì 333 vận động viên thuộc 21 môn như kế hoạch ban đầu. Trước khi thay đổi, NOCC và Bộ Giáo dục đã được chính phủ phê duyệt danh sách 333 vận động viên ở các môn bóng đá, judo, karate, pentathlon, vật, wushu, petanque, siki cùng nhiều bộ môn khác.

Thể thao Campuchia cắt giảm môn thi ở SEA Games 2025. Ảnh: KMT.

Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn và giảm nguy cơ chấn thương trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt, Campuchia quyết định rút lui khỏi tám môn gồm bóng đá nam - nữ, judo, karate, pentathlon, vật, wushu, petanque và siki. Mười ba môn được giữ lại bao gồm bơi lội, điền kinh, đấu kiếm, bóng chuyền, thể hình, jiu-jitsu, eSports, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp và bóng bàn.

Quyết định rút khỏi bóng đá nam khiến bảng A chỉ còn hai đội, Thái Lan và Đông Timor, đặt ban tổ chức vào tình thế phải xem xét lại phương án bốc thăm và lịch thi đấu. Đây là thay đổi gây ảnh hưởng trực tiếp tới các môn đồng đội, đồng thời báo hiệu đoàn Campuchia sẽ tham dự SEA Games 33 với quy mô nhỏ nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Ở một diễn biến khác, báo Phnom Penh Post cho biết trước thời điểm đưa ra quyết định cắt giảm, NOCC từng xác nhận sẽ gửi vận động viên tranh tài tại 21 môn như điền kinh, thể thao dưới nước, cưỡi ngựa, thể dục dụng cụ, kun bokator, taekwondo, bóng chuyền, bóng đá, đấu vật, bi sắt, cầu mây, pencak silat, karate, kickboxing, judo, mô tô nước, bóng bàn, eSports, wushu và ba môn phối hợp. Tuy nhiên, sự thay đổi mới nhất đã thu hẹp mạnh danh sách này.

Lãnh đạo ngành thể thao Campuchia và Bộ giáo dục quyết định thu hẹp quy mô tranh tài ở SEA Games mùa này tại Thái Lan. Ảnh: KMT.

Một số liên đoàn thể thao của Campuchia như Liên đoàn billiards và Liên đoàn quyền anh Khmer đã chủ động thông báo không tham dự đại hội vì lý do an ninh, thay vì chờ quyết định từ NOCC. Điều này cho thấy những quan ngại về rủi ro là rất đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh Campuchia đang gặp bất ổn an ninh tại khu vực biên giới.

Tổng thư ký NOCC Vath Chamroeun khẳng định việc đăng ký tham gia ban đầu 21 môn đều tuân thủ quy định và được chính phủ chấp thuận. Ông cũng cho biết Thái Lan, với vai trò nước chủ nhà, đã cam kết bảo đảm an toàn cho đoàn Campuchia trong suốt thời gian diễn ra SEA Games. Tuy nhiên, sau khi đánh giá lại mức độ rủi ro, đặc biệt ở Songkhla, một trong ba địa điểm đăng cai cùng Bangkok và Chonburi, Campuchia buộc phải đưa ra lựa chọn thận trọng hơn.

SEA Games 33 sẽ được tổ chức từ ngày 9-12 đến ngày 20-12-2025, riêng môn bóng đá tranh tài sớm từ ngày 3-12. Việc Campuchia thu hẹp quy mô tham dự cho thấy nước này đã gây khó cho Ban tổ chức, nhưng họ muốn đảm bảo an toàn tối đa cho vận động viên trước bối cảnh khó lường của khu vực tổ chức.