Amorim giải thích sự thay đổi lớn đã chứng kiến ​​ở MU 08/11/2025 07:29

MU đang chuẩn bị đối đầu với Tottenham lần đầu tiên kể từ trận chung kết Europa League và Ruben Amorim tin rằng Spurs sẽ phải đối mặt với một "đội bóng mạnh hơn". Amorim giải thích sự thay đổi lớn đã chứng kiến ​​ở MU trong cuộc họp báo trước trận đấu với Tottenham ở vòng 11 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 đêm nay 8-11.

Ruben Amorim tin rằng Manchester United đã trở thành một "đội bóng tốt hơn" mùa này nhờ một sự thay đổi quan trọng. Quỷ đỏ bất bại trong bốn trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, với ba chiến thắng liên tiếp, trước khi đà thăng hoa của họ bị chặn lại vào cuối tuần trước, với trận hòa 2-2 trên sân khách trước Nottingham Forest.

Phong độ này hoàn toàn trái ngược với phong độ mà MU thể hiện khi đối đầu với Tottenham. Hai đội đã gặp nhau trong trận chung kết Europa League hồi tháng Năm, khi Spurs - đội cũng có một chiến dịch ngoại hạng Anh thảm hại - đã giành chiến thắng 1-0.

Tottenham còn đánh bại MU thêm ba lần nữa trong mùa giải 2024 - 2025, hai lần tại Premier League và một lần tại Carabao Cup. Nhưng HLV Ruben Amorim của MU cảm thấy mọi thứ giờ đã khác nhờ sự tự tin trở lại của các cầu thủ "quỷ đỏ" thành Manchester.

Amorim giải thích sự thay đổi lớn ở MU. ẢNH: EPA

Khi được hỏi điều gì đã thay đổi ở đội bóng của mình kể từ trận thua Tottenham, HLV Ruben Amorim của MU trả lời: "Đặc điểm của các cầu thủ trong đội hiện tại đã khác. Chúng tôi cũng có những cầu thủ đã chơi năm ngoái. Nhưng chúng tôi là một đội bóng tốt hơn.

Chúng tôi hiểu trận đấu hơn. Chúng tôi tự tin hơn. Chúng tôi đã vào chung kết Europa League với niềm tin rằng mình có thể giành chiến thắng. Nhưng lúc này, chúng tôi đang chơi với một sự tự tin khác".

HLV của MU khẳng định đội bóng của ông có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào, đặc biệt là khi gần đây đã giành chiến thắng 2-1 trước Liverpool ngay tại Anfield, đội bóng mà họ chưa từng thắng trên sân khách trong gần một thập kỷ.

"Chúng tôi tự tin hơn, có thể thắng bất kỳ trận đấu nào và chúng tôi đã chứng minh được điều đó", Amorim tiếp tục, "Trận đấu vừa qua thật khó khăn với chúng tôi vì có những lúc chúng tôi không phải là đội bóng mà chúng tôi mong đợi. Chúng tôi cũng đã để thủng lưới hai bàn trước Brighton, nhưng mọi chuyện đã khác.

Chúng tôi còn nhiều điều phải cải thiện, nhưng giờ đây chúng tôi đã chuẩn bị tốt hơn cho mọi tình huống có thể xảy ra trong trận đấu. Chúng tôi đang ở trong thời điểm tốt hơn, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để liên tục giành chiến thắng trong các trận đấu tiếp theo.

Giờ đây, chúng tôi có thể quản lý trận đấu tốt hơn. Chúng tôi luôn có thể thay đổi từ thời điểm khó khăn vì chúng tôi có những cá nhân có thể làm được điều đó, chứ không chỉ theo nhóm. Nhưng nếu bạn xem trận đấu với Nottingham Forest, bạn có thể cảm nhận được năng lượng đã không còn như trước. Bạn có thể thấy điều đó ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên của trận đấu".