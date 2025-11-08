Tottenham thiệt hại nặng nề trong trận đại chiến với MU 08/11/2025 14:20

(PLO)- Tottenham thiệt hại nặng nề trong trận đại chiến với MU ở vòng 11 Premier League khi sự chờ đợi đầy lo lắng đang ở phía trước.

Tottenham Hotspur sẽ tiếp đón MU ở vòng 11 Premier League vào lúc 19 giờ 30 đêm nay 8-11, cả hai đội đều muốn phát huy những kết quả gần đây và theo kịp các đội đang cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, Tottenham thiệt hại nặng nề trong trận đại chiến với MU.

Theo đó, Manchester United và Tottenham có tình hình chấn thương trái ngược nhau. Spurs đã đánh bại FC Copenhagen 4-0 tại Champions League hồi giữa tuần, trong khi Manchester United không thi đấu do không được tham dự cúp châu Âu mùa này.

Chiến thắng của Spurs đã bị lu mờ bởi thất bại 1-0 trước Chelsea tại Premier League vào cuối tuần trước, trong khi MU đang có phong độ cao khi bất bại trong bốn trận đấu gần nhất tại Premier League sau trận hòa 2-2 với Nottingham Forest.

"Quỷ đỏ" thành Manchester của HLV Ruben Amorim hiện đang đứng thứ tám trên bảng xếp hạng Premier League, và không giống như Spurs, họ đang hướng đến trận đấu hôm nay với danh sách chấn thương gần như không tồn tại.

Chủ nhà Tottenham thiệt hại nặng nề trong trận đại chiến với MU, khi "quỷ đỏ" có thể chỉ vắng mỗi Martinez. ẢNH: EPA

Ngược lại, Tottenham đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương ngày càng trầm trọng. Dominic Solanke, James Maddison, Dejan Kulusevski, Ben Davies, Radu Dragusin, Kota Takai và Archie Gray đều vắng mặt.

Lucas Bergvall cũng đang bị bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi bị chấn động não trong trận đấu với Chelsea. Theo hướng dẫn của Liên đoàn bóng đá Anh (FA), Bergvall sẽ được phép trở lại hoạt động bình thường sau khoảng thời gian "nghỉ ngơi tương đối" ban đầu từ 24 đến 48 giờ, theo trang football.london. Tiền vệ 19 tuổi này sẽ được phép tập luyện, nhưng chỉ "ở mức độ không làm trầm trọng thêm các triệu chứng hiện có".

Chương trình "Trở lại thi đấu theo từng giai đoạn" (GRTP) của FA có thể khiến Bergvall phải ngồi ngoài ít nhất 21 ngày. Tuy nhiên, "Chương trình chăm sóc tăng cường" dành cho cầu thủ trên 18 tuổi cho phép anh trở lại thi đấu sau 12 ngày - hoặc thậm chí bảy ngày, nếu đáp ứng các tiêu chí đặc biệt.

Tuy nhiên, Tottenham vẫn còn một tia hy vọng le lói khi Mohammed Kudus, người đã vắng mặt hôm thứ Ba vì chấn thương, có thể sẽ kịp bình phục cho trận đấu cuối tuần này. Vậy nhưng, có thông tin cho rằng HLV Thomas Frank của Tottenham có thể sẽ phải chờ đợi thông tin cập nhật đầy đủ về tình hình thể lực của tiền đạo này.

Trong khi đó, phía MU, Lisandro Martinez đã trở lại tập luyện đầy đủ vào tuần trước, nhưng vẫn chưa chắc chắn liệu trung vệ người Argentina có thể góp mặt trong đội hình "quỷ đỏ" thi đấu với Tottenham hay không.

Martinez đã phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối gặp phải hồi tháng 2, khiến hậu vệ này phải bỏ lỡ những tháng cuối mùa giải trước và những tháng đầu mùa giải hiện tại. HLV Amorim xác nhận rằng MU không có thêm lo ngại nào về chấn thương trước trận đấu với Tottenham.

"Không, không có thay đổi nào về tình hình chấn thương", HLV Ruben Amorim của MU chia sẻ, "Mỗi tuần chỉ cần một trận đấu và một chút may mắn, vì đôi khi bạn gặp vấn đề với các cầu thủ bị va chạm, đó không phải là chấn thương nhẹ.

Vì vậy, bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra trong buổi tập tiếp theo. Nếu bạn tập luyện với cường độ cao, điều gì đó có thể xảy ra, nhưng tôi nghĩ lý do lớn nhất… tất nhiên, chúng tôi cố gắng làm tốt mọi thứ, lý do lớn nhất là chúng tôi chỉ có một trận đấu mỗi tuần. Bạn có thể cho thêm một ngày nghỉ cho những cầu thủ mà bạn biết có thể gặp khó khăn trong buổi tập tiếp theo. Tôi nghĩ đó là lý do lớn nhất".