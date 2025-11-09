Premier League có giành suất thứ 5 dự Champions League? 09/11/2025 05:39

(PLO)- Liệu Premier League có giành được suất dự Champions League thứ năm vào mùa giải tới khi bảng xếp hạng mới được công bố?

5 đội đứng đầu tại Premier League mùa giải trước đã giành được suất tham dự Champions League mùa này, nhờ sức mạnh và thành tích tốt của các CLB Anh tại ba giải đấu cấp CLB châu Âu. Có 6 CLB Ngoại hạng Anh đá Champions League mùa giải 2025 - 2026, nhưng tổng số có thể giảm xuống còn bốn vào mùa giải tới.

Bốn suất là con số mặc định của các CLB Anh tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB, nhưng chức vô địch Europa League của Tottenham đã giúp họ thêm 1 suất cho Anh. Ngoài ra, do các CLB Anh có thành tích tốt mùa trước và là 1 trong 2 quốc gia dẫn đầu bảng xếp hạng hệ số của LĐBĐ châu Âu (UEFA) nên họ có thêm 1 suất nữa ở mùa này. Đó là suất dành cho Newcastle United, đội đứng thứ 5 tại Premier League mùa trước.

Hệ số này vẫn là yếu tố then chốt cho suất dự Champions League mùa tới. Hai giải đấu quốc gia có thành tích trung bình tốt nhất trong ba giải đấu cấp CLB của UEFA sẽ giành được thêm một suất dự Champions League, bất kể họ hiện có bao nhiêu suất.

Mùa giải trước, đó là Anh và Tây Ban Nha. 7 đội bóng Ngoại hạng Anh tham dự 3 giải đấu cúp châu Âu đạt trung bình 29.464 điểm hệ số, trong khi 7 CLB ở La Liga đứng thứ hai với 23.982 điểm, và Serie A chỉ đứng thứ ba đầy đáng tiếc.

Arsenal đang ở vị trí tốt nhất trong số 6 đội bóng Anh đá Champions League mùa này. ẢNH: ARSENAL

Các đội bóng sẽ được cộng điểm vào hệ số này dựa trên kết quả của họ ở vòng bảng và vòng loại trực tiếp 3 cúp châu Âu. Tuy nhiên, không chỉ các đội bóng ở Champions League mới đóng góp vào hệ số này, mà màn trình diễn của các đội ở Europa League và Conference League cũng quan trọng không kém.

Với hai đội vào chung kết Europa League và một đội vào chung kết Conference League, Ngoại hạng Anh đã dẫn đầu bảng xếp hạng hệ số UEFA mùa giải trước. Vẫn còn quá sớm để nói về số suất đá Champions League cho mùa giải tới, nhưng đây là tình hình hiện tại của các giải đấu của UEFA tính đến thời điểm này.

Theo số liệu mới nhất của UEFA, Giải Ngoại hạng Anh đang trên đà giành suất thứ thứ năm đá Champions League mùa tới một lần nữa. Các CLB của Anh đạt điểm trung bình 9.944 tại thời điểm này, trong khi Đức (8.857 điểm) đứng thứ hai.

Tây Ban Nha (8.375 điểm) đứng thứ ba, nhưng có một bất ngờ ngay phía dưới họ là Síp (8.250 điểm), đội đang vượt qua cả Ý và Pháp. Đó là nhờ CLB Pafos của Síp đã giành chiến thắng đầu tiên tại Champions League vào giữa tuần qua để leo lên vị trí giành vé dự vòng play-off, còn AEK Larnaca bất bại trong ba trận đấu thuộc Conference League, mặc dù một đội bóng của Síp khác là Omonia lại không mấy thành công.

Giải Ngoại hạng Anh dẫn đầu hệ số UEFA phần lớn là nhờ các đại diện tham dự Champions League. Arsenal tự hào với thành tích toàn thắng lúc này, cùng với Manchester City, Newcastle và Liverpool đều nằm trong top 8 Champions League, vị trí vào thẳng vòng 16 đội, thay vì phải trải qua vòng play-off (vị trí từ thứ 9 đến 24 ở vòng bảng).

Tottenham và Chelsea hiện đang đứng ngay sát top 8 Champions League, và nếu xét theo tình hình hiện tại, họ sẽ được xếp hạt giống cho vòng play-off. Trong khi Crystal Palace cũng đang ở giữa bảng xếp hạng Conference League với vị trí thứ 9. Tại Europa League, chín điểm của Aston Villa giúp họ hiện đang nằm trong Top 8, trong khi Nottingham Forest đang xếp thứ 23 với năm điểm.

Vòng đấu tiếp theo của Champions League dự kiến ​​diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng 11. Đáng chú ý là trận Chelsea tiếp Barcelona trên sân nhà Stamford Bridge, ​​chuyến làm khách của Spurs đến nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain và trận đấu giữa Arsenal và Bayern Munich, đội hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Champions League.