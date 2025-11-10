Greenwood mang tin vui cho MU 10/11/2025 13:21

(PLO)- Mason Greenwood mang tin vui cho MU khi phong độ cao của anh tại Marseille đã giúp ích rất nhiều cho "quỷ đỏ".

MU có thể gặt hái thành quả từ màn trình diễn xuất sắc của Mason Greenwood tại Marseille. Cầu thủ 24 tuổi này đã chính thức chuyển đến Pháp từ Old Trafford vào mùa hè năm 2024, với việc MU khéo léo thêm vào điều khoản bán lại trong thương vụ chuyển nhượng trị giá 26,7 triệu bảng Anh. Bây giờ, Greenwood mang tin vui cho MU.

Mason Greenwood đã chứng tỏ mình là một món hời của Marseille, với 22 bàn thắng ấn tượng trong mùa giải 2024 - 2025. Anh đã đóng góp 13 bàn thắng trong mùa giải này, bao gồm một bàn thắng tại Champions League . Mặc dù gặp khó khăn ở châu Âu, Marseille chơi cực hay tại Ligue 1 dưới thời HLV Roberto De Zerbi, có lúc họ dẫn đầu bảng xếp hạng khi Marseille đã giành chiến thắng 3-0 trước Brest cuối tuần này.

Tuy nhiên, đương kim vô địch Paris Saint-Germain (PSG) vừa lấy lại ngôi đầu bảng Ligue 1 sau khi thắng Lyon 3-2 vào sáng nay 10-11. Vai trò then chốt của Greenwood tại Marseille đã được CIES, trang web chuyên theo dõi bóng đá, ghi nhận.

Họ thường xuyên cập nhật định giá ước tính của cầu thủ, và giá trị chuyển nhượng của Greenwood chắc chắn đã tăng. Vào tháng 8, Greenwood được định giá tối đa là 57 triệu euro (49,3 triệu bảng Anh), với mức ước tính thấp nhất là 49 triệu euro (42,3 triệu bảng Anh).

Greenwood mang tin vui cho MU khi giá trị chuyển nhượng của anh tăng cao. ẢNH: EPA

Chỉ vài tháng sau, giá trị cao nhất của Greenwood hiện được chốt ở mức 64 triệu euro (56,2 triệu bảng Anh), với giá trị tối thiểu là 57 triệu euro (48,3 triệu bảng Anh). Nếu Marseille cuối cùng bán được cầu thủ này với mức giá gần bằng con số đó, Manchester United sẽ nhận được khoảng 25 triệu bảng Anh nhờ điều khoản bán Greenwood cho Marseille. Theo đó, Manchester United sẽ nhận từ 40 đến 50% giá trị chuyển nhượng nếu Marseille bán Greenwood trong tương lai.

Đây được xem là một thương vụ khôn ngoan của MU, xét đến màn trình diễn ấn tượng của Greenwood. Kể từ khi Greenwood rời MU, một số tiền đạo tài năng khác đã được đẩy đi, bao gồm Rasmus Hojlund gia nhập Napoli theo dạng cho mượn và Alejandro Garnacho chính thức chuyển đến Chelsea .

Marcus Rashford cũng đã có một bước chuyển ngoạn mục đến Barcelona , ​​khi cầu thủ cùng thời với Greenwood cũng gây ấn tượng mạnh mẽ trước khung thành đối phương tại Tây Ban Nha. Greenwood chỉ ghi được một bàn trong năm trận đấu trước đó của Marseille trên mọi đấu trường, trước khi thực hiện thành công một quả phạt đền trong chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Brest. Greenwood từng ghi bốn bàn trong chiến thắng hủy diệt 6-2 trước Le Havre vào giữa tháng 10, khiến HLV De Zerbi phải dành những lời khen ngợi nồng nhiệt.

"Mason Greenwood có đủ tố chất để trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới", HLV De Zerb của Marseille tuyên bố sau màn trình diễn đó, "Cậu ấy cực kỳ tài năng và luôn nỗ lực trên sân tập".

De Zerbi và ban lãnh đạo Marseille rõ ràng đánh giá cao Greenwood, mặc dù việc anh ra đi vẫn có thể xảy ra, đặc biệt nếu phong độ xuất sắc của anh tiếp tục. Vào mùa hè, đội bóng Ý Lazio đã gửi lời đề nghị hỏi mua Greenwood nhưng không thành hiện thực. Tuy nhiên, việc những ông lớn châu Âu như Bayern Munich hay Real Madrid theo đuổi chữ ký của Greenwood cho thấy ngôi sao này xuất sắc như thế nào.