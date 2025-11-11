Tin tức mới nhất về chấn thương của Sesko 11/11/2025 11:50

Benjamin Sesko bị chấn thương đầu gối trong trận hòa 2-2 của Manchester United với Tottenham ở vòng 11 Premier League vào cuối tuần trước và "quỷ đỏ" hiện đã biết được mức độ nghiêm trọng trong chấn thương của Sesko trước kỳ nghỉ quốc tế.

Manchester United được cho là đang hy vọng Benjamin Sesko sẽ tránh được chấn thương nghiêm trọng, mặc dù anh phải rút khỏi nghĩa vụ quốc gia cùng tuyển Slovenia. Sesko đã gây ra lo ngại cho Manchester United sau khi buộc phải rời sân trong trận hòa 2-2 với Tottenham vào thứ Bảy tuần trước.

MU chỉ còn 10 người trên sân vì hết quyền thay người sau khi Sesko tập tễnh rời sân chưa đầy 30 phút sau khi vào sân thay người. Có thông tin ​​cho rằng MU có thể buộc phải tìm kiếm một tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng nếu Sesko phải ngồi ngoài trong một thời gian dài.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ruben Amorim của MU cho biết cầu thủ người Slovenia đã dính chấn thương đầu gối và cần được kiểm tra thêm. Tiền đạo 22 tuổi này dự kiến ​​sẽ cùng đội tuyển Slovenia tham dự các trận vòng loại World Cup 2026 với Kosovo và Thụy Điển.

Tuy nhiên, chấn thương đã làm hỏng cơ hội ra sân của anh cho đội tuyển quốc gia, điều khiến HLV Matjaz Kek của Slovenia rất khó chịu. Việc Sesko dính chấn thương khiến một số cổ động viên MU lo sợ điều tồi tệ nhất, nhưng giờ đây có những dấu hiệu cho thấy chấn thương có thể không tệ như lo ngại ban đầu.

Chấn thương của Sesko khiến anh không thể chơi cho tuyển Slovenia lúc này. ẢNH: EPA

ESPN đưa tin MU "tự tin" rằng Sesko sẽ không phải ngồi ngoài trong một thời gian dài. Tuy nhiên, MU sẽ chờ kết quả xét nghiệm bổ sung để có chẩn đoán chi tiết hơn về tình trạng của Sesko trước trận đấu tiếp theo với Everton vào ngày 24-11 ở vòng 12 Premier League.

Sesko đã đóng góp hai bàn thắng và một pha kiến ​​tạo trong 12 lần ra sân cho MU mùa này sau vụ chuyển nhượng trị giá 74 triệu bảng Anh từ RB Leipzig vào mùa hè. Amorim đã sử dụng Sesko từ ghế dự bị lẫn cho anh đá chính.

Trong khi cảm giác tại MU là tích cực, thì phản ứng từ HLV Kek của Slovenia lại rất khác, người rất mong muốn có sự phục vụ của Sesko trong trận vòng loại World Cup với Kosovo vào cuối tuần này và Thụy Điển vào ngày 18-11.

"Với tất cả sự tôn trọng dành cho một CLB lớn như Manchester United, chúng tôi vẫn chưa chính thức nhận được bất cứ thứ gì, không giấy tờ, không tài liệu nào cả", HLV Kek của Slovenia chia sẻ, "Chúng tôi chắc chắn muốn có chúng. Chúng tôi muốn đội ngũ y tế của mình cũng xem xét (đánh giá chấn thương của Sesko).

Bác sĩ của chúng tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này. Chúng tôi không có ai là người bình thường ở vị trí này cả. Tôi không thể bình luận, tất nhiên là tôi có một số thông tin nhất định, và tôi cũng đang liên lạc với Sesko. Tôi không thể nói gì cả vì chính thức chúng tôi không biết gì cả.

Manchester United chưa liên lạc với bất kỳ ai trong đội ngũ của chúng tôi. Tất nhiên, tôi lo lắng cho cầu thủ, điều duy nhất tôi quan tâm là sức khỏe của anh ấy. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho điều đó, và chúng tôi chưa bao giờ để bất kỳ ai ra sân dù chỉ một chút rủi ro.

Tuy nhiên, đội tuyển quốc gia Slovenia là một đội bóng rất đặc biệt, và tôi mong đợi sự tôn trọng tối đa từ mọi người. Slovenia xứng đáng với điều đó, ngay cả khi bên kia có một đội bóng mạnh như Anh, và một giải đấu phi thường như Premier League. Suy cho cùng, đã khá lâu rồi tuyển Anh mới đánh bại được Slovenia, và điều đó tự nó nói lên điều gì đó về chúng tôi".