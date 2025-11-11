Arsenal nắm giữ mỏ vàng trị giá 152 triệu bảng Anh 11/11/2025 07:29

Barcelona, ​​Chelsea và Real Madrid là những CLB có nhiều cầu thủ lọt vào top 10, trong khi Arsenal nắm giữ mỏ vàng trị giá 152 triệu bảng Anh. Cụ thể, theo một mô hình thống kê gần đây, Arsenal tự hào sở hữu hai trong số bảy cầu thủ tuổi teen có giá trị nhất thế giới là Ethan Nwaneri và Myles Lewis-Skelly.

Barcelona, ​​Chelsea và Real Madrid là những CLB khác có nhiều cầu thủ lọt vào Top 10. The Blues có Estevao và Geovany Quenda, những người mà họ ký hợp đồng vào mùa hè năm ngoái.

Lamine Yamal của Barcelona đứng đầu danh sách với giá trị đáng kinh ngạc vượt quá 300 triệu bảng Anh, trong khi Estevao đứng thứ hai với hơn 100 triệu bảng Anh. Đồng đội của Yamal, Pau Cubarsi, đứng thứ ba với 99 triệu bảng Anh, và Franco Mastantuono của Real Madrid đứng thứ tư với 90 triệu bảng Anh.

Tiền vệ Warren Zaire-Emery của Paris Saint-Germain đứng thứ năm với giá trị 81 triệu bảng, cao hơn một chút so với hai cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo Arsenal. Nwaneri có giá trị 77 triệu bảng Anh, cao hơn 2 triệu bảng Anh so với đồng đội Lewis-Skelly. Điều này có nghĩa là cặp đôi của Arsenal có tổng giá trị lên tới 152 triệu bảng Anh.

HLV Mikel Arteta của Arsenal nắm giữ mỏ vàng trị giá 152 triệu bảng Anh. ẢNH: EPA

Max Dowman của Arsenal không có tên trong danh sách trên, cầu thủ tuổi teen này có giá trị ước tính ít nhất 8,8 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, không có cầu thủ nào dưới 17 tuổi được đưa vào danh sách, với việc Rio Ngumoha của Liverpool là cầu thủ trẻ nhất được liệt kê.

Dowman sẽ tròn 16 tuổi vào đêm giao thừa. Về cặp đôi của Arsenal, Lewis-Skelly vẫn 19 tuổi cho đến tháng 9 năm sau, trong khi Nwaneri vẫn còn ở tuổi thiếu niên cho đến tháng 3 năm 2027. Cả hai đã có 99 lần ra sân cho đội một Arsenal.

Dữ liệu trên được lấy từ 8.389 vụ chuyển nhượng, bao gồm 6.347 cầu thủ, diễn ra từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 3 năm 2024.

Bournemouth, Brighton and Hove Albion, Chelsea và Tottenham Hotspur là những CLB Ngoại hạng Anh có nhiều cầu thủ trong danh sách hơn Arsenal. Marc Guiu, Jorrel Hato và Josh Acheampong cùng Estevao và Quenda góp mặt trong danh sách của Chelsea.

Trong khi đó, Tottenham có Archie Gray, Lucas Bergvall và Mikey Moore, người đang được Rangers cho mượn. Brighton có Charalampos Kostoulas, Malick Yalcin và Stefanos Tzimas, trong khi Bournemouth có Ben Gannon-Doak, Eli Junior Kroupi và Veljko Milosavljevic.

Myles Lewis-Skelly đã 51 lần ra sân ở đội 1 Arsenal. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, Arsenal là CLB Anh duy nhất có nhiều cầu thủ xuất thân từ học viện đào tạo trẻ của họ trong danh sách khi cả Nwaneri lẫn Lewis-Skelly đều đã được HLV Arteta trao cơ hội lên đội một. Trong số những người được nhắc đến, Acheampong và Moore là hai cầu thủ duy nhất trưởng thành từ học viện của CLB.

HLV Mikel Arteta của Arsenal từng phát biểu rằng CLB "muốn chiêu mộ càng nhiều tài năng ở học viện đào tạo trẻ càng tốt và đưa họ lên đội một". Arteta giải thích: "Tôi không thể làm như họ ở độ tuổi đó khi còn là cầu thủ. Tôi nghĩ thế hệ ngày nay phát triển nhanh hơn. Họ đã sẵn sàng sớm hơn một chút. Chúng ta không cần phải vội vàng. Hãy đảm bảo chúng ta thực hiện đúng các bước và đáp ứng đúng kỳ vọng của tất cả họ, sau đó hãy xem họ phát triển ra sao".