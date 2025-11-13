Sancho được trao cơ hội vàng chia tay MU 13/11/2025 13:53

Borussia Dortmund được cho là đang cân nhắc việc ký hợp đồng với tiền đạo Jadon Sancho của MU lần thứ ba, sau khởi đầu khó khăn trong thời gian chơi cho Aston Villa dưới dạng cho mượn. Bây giờ, Sancho đã có cơ hội chia tay MU.

Theo đó, Borussia Dortmund được cho là đang để mắt đến việc đưa tiền đạo Jadon Sancho của Manchester United trở lại CLB lần thứ ba, sau khi Sancho tiếp tục được Manchester United cho mượn ở Aston Villa.

Sancho, 25 tuổi, vẫn chưa tạo được dấu ấn nào tại đội chủ sân Villa Park, không ghi bàn hay kiến ​​tạo trong tám lần ra sân dưới thời HLV Unai Emery kể từ khi anh được cho mượn cả mùa giải vào mùa hè này. Sancho không còn tương lai tại MU và Aston Villa cũng không có nghĩa vụ phải mua đứt anh vào cuối mùa giải, Sancho sẽ được tự do lựa chọn điểm đến tiếp theo.

Theo tờ Bild (Đức), Borussia Dortmund nổi lên như một ứng cử viên tiềm năng chiêu mộ Sancho. CLB của Bundesliga này đang theo dõi khả năng đưa Sancho trở lại vào mùa hè năm sau. Có ý kiến ​​cho rằng đây có thể là "cơ hội vàng" để Sancho trở lại đội bóng cũ Borussia Dortmund, nơi làm nên tên tuổi của anh.

Sancho có cơ hội chia tay MU trở lại CLB cũ Borussia Dortmund. ẢNH: EPA

Người ta hiểu rằng Sancho nhận ra rằng việc trở lại Borussia Dortmund có thể là "cơ hội cuối cùng để cứu vãn sự nghiệp và đưa nó trở lại đúng hướng" sau bốn năm rưỡi đầy thử thách tại Manchester United.

Sancho đã có bốn năm thi đấu thành công cùng Borussia Dortmund, từ năm 2017 đến năm 2021, ghi 50 bàn thắng và có 64 pha kiến ​​tạo sau 137 trận. Tuy nhiên, anh đã quyết định rời Signal Iduna Park để chuyển đến MU với giá 73 triệu bảng Anh vào tháng 7 năm 2021.

Thời gian của Sancho tại MU thật sự là thảm họa, với chỉ 12 bàn thắng và sáu pha kiến ​​tạo trong hai mùa giải đầu tiên. Sau cuộc cãi vã công khai với HLV Erik ten Hag, Sancho đã quyết định trở lại Dortmund vào nửa cuối mùa giải 2023/2024. Ngay lập tức, Sancho tạo dấu ấn, giúp đội bóng của Edin Terzic lọt vào chung kết Champions League tại Wembley. Tuy nhiên, họ đã phải nhận thất bại 1-2 trước Real Madrid.

Khi trở lại MU vào mùa hè năm 2024, Sancho được chào đón trở lại đội hình của Ten Hag và thậm chí còn góp mặt trong trận Siêu cúp Anh với Manchester City. Tuy nhiên, đây lại là lần cuối Sancho ra sân cho MU, trước khi anh gia nhập Chelsea của HLV Enzo Maresca dưới dạng cho mượn một mùa giải.

Màn trình diễn của Sancho tại Stamford Bridge cũng không ổn định, chỉ ghi được năm bàn thắng khiêm tốn và có 10 pha kiến ​​tạo sau 41 lần ra sân, khi Chelsea kết thúc ở vị trí thứ tư tại Premier League và giành chức vô địch Conference League.

Sau khi trở lại MU, Sancho thấy mình lại nằm ngoài kế hoạch của HLV Ruben Amorim, cùng với Marcus Rashford, Antony, Alejandro Garnacho và Tyrell Malacia. Tin đồn về việc Sancho sẽ chuyển đến Serie A rộ lên trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè, cho đến khi Aston Villa bất ngờ nhảy vào và giành được chữ ký của Sancho đến cuối mùa này.