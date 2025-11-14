Mbappe đạt cột mốc quan trọng trong sự nghiệp 14/11/2025 12:19

(PLO)- Kylian Mbappe đạt cột mốc quan trọng trong sự nghiệp khi Pháp giành được suất tham dự World Cup 2026 và Hugo Ekitike ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo tuyển.

Kylian Mbappe đạt cột mốc quan trọng, ghi bàn thắng thứ 400 trong sự nghiệp cầu thủ Pháp giành chiến thắng 4-0 trước Ukraine ở bảng D vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu vào hôm nay 14-11, để giành suất tham dự FIFA World Cup 2026 vào mùa hè năm sau tại Mỹ, Mexico và Canada.

Mbappe mở tỷ số 1-0 cho tuyển Pháp bằng quả phạt đền panenka ở phút 55, sau khi Michael Olise bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Slavko Vincic đã trao cho Pháp một quả phạt đền sau khi kiểm tra VAR, bởi Ukraine kháng cáo về một quả phạt đền dành cho họ ngay trước khi Pháp mở cuộc tấn công dẫn đến việc họ được hưởng 11m.

Trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu khi Mbappe ghi bàn thắng để phá vỡ thế bế tắc. Olise nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Pháp ở phút 76, trước khi Mbappe ghi bàn thắng thứ hai trong đêm từ cự ly gần.

Mbappe ghi bàn trên chấm 11m với phong cách sút panenka. ẢNH: EPA

Cú đúp của Mbappe giúp tiền đạo người Pháp và Real Madrid đạt cột mốc 400 bàn thắng khi anh mới 26 tuổi 328 ngày. Tổng cộng Mbappe đã ghi được 55 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Pháp, và Mbappe hiện chỉ còn kém kỷ lục ghi bàn mọi thời đại cho đội tuyển Pháp của Oliver Giroud hai bàn.

Kylian Mbappe không cố gắng hoàn tất cú hat-trick ở những phút cuối, sau khi nhận bóng từ Hugo Ekitike trong vòng cấm. Thay vào đó, Mbappe chuyền bóng thẳng trở lại cho Ekitike để tiền đạo của Liverpool sút bóng tuyệt đẹp vào lưới ghi bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo tuyển Pháp.

Chiến thắng 4-0 đã đảm bảo cho Pháp giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026 sớm hơn một trận, khiến Iceland và Ukraine phải cạnh tranh để giành suất đá play-off của bảng đấu.

Pháp, nhà vô địch World Cup năm 1998 và 2018, sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho giải đấu vào mùa hè năm sau tại Mỹ, Canada và Mexico khi họ nỗ lực lọt vào trận chung kết World Cup lần thứ ba liên tiếp. Mbappe được hỏi về cột mốc cá nhân của mình sau trận đấu, đội trưởng đội tuyển Pháp đã quyết định hướng tới những bàn thắng tiếp theo.

"400 bàn thắng trong sự nghiệp của tôi ư? Điều đó chẳng gây ấn tượng gì với mọi người', Mbappe chia sẻ với đài truyền hình Pháp TF1 sau trận đấu, "Tôi cần thêm 400 nữa, vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Nó chỉ mang tính biểu tượng thôi, nhưng tôi sẽ cố gắng làm những điều không thể".

Mbappe đạt cột mốc quan trọng trong sự nghiệp với 400 bàn thắng. ẢNH: EPA

Trận đấu tại sân Parc des Princes bắt đầu đầy cảm xúc khi diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 10 năm vụ tấn công ở Paris. Một loạt vụ tấn công xung quanh Paris và xung quanh sân vận động Stade de France trong trận giao hữu giữa Pháp và Đức đã khiến tổng cộng 132 người thiệt mạng vào năm 2015.

Hầu hết những người thiệt mạng đều mất mạng tại nhà hát Bataclan. Mọi người trên sân đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân trước trận đấu giữa Pháp và Ukraine.

400 bàn thắng của Mbappe

AS Monaco - 27 bàn thắng

PSG - 256 bàn thắng

Real Madrid - 62 bàn thắng

Pháp - 55 bàn thắng