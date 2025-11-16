Sự trở lại ấn tượng của giải bóng đá CBSC 16/11/2025 17:57

(PLO)- Giải bóng đá CBSC lần III - 2025 tranh cúp TKP đã chính thức khởi động tại TP.HCM, đánh dấu mùa giải thứ ba liên tiếp được tổ chức với sự góp mặt của 12 đội bóng mạnh.

Năm nay, giải bóng đá CBSC (Construction Business Sharing & Connecting) tiếp tục nhận được sự đồng hành của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM trong vai trò đồng tổ chức, trong khi công tác thực hiện và truyền thông do Công ty TNHH Phát triển Giải pháp Doanh nghiệp Nhất Kiến Văn đảm nhiệm.

Sự trở lại của giải giải bóng đá CBSC lần này gắn với thông điệp “Đồng hành – Gắn kết – Phát triển bền vững”, nhấn mạnh giá trị kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và nhà trường.

Mùa giải 2025 hội tụ 12 đội bóng đến từ các doanh nghiệp hoạt động trong những ngành nghề trọng yếu liên quan đến xây dựng, cơ điện, vật liệu, kết cấu thép và nội thất. Sân chơi thể thao mang tính chuyên nghiệp này là cầu nối nhằm thúc đẩy tinh thần hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

Các nhà tổ chức hy vọng cuộc chơi lớn CBSC sẽ lan tỏa sâu rộng ở làng bóng TP.HCM.

Trưởng ban tổ chức, ông Lê Nguyễn Đình Khôi nhấn mạnh sau hai mùa thành công, giải đấu đã trở thành hoạt động thường niên gắn kết các doanh nghiệp trong ngành: “Sân cỏ luôn là nơi doanh nghiệp có thể gặp gỡ và hình thành nhiều mối quan hệ hợp tác. Đó là giá trị mà giải đấu mong muốn duy trì qua từng mùa giải”.

12 đội bóng tranh tài mùa này bao gồm Brothers Football Team (BFT), Liên danh Trần Anh & Dolphin, Halton, Decofi FC, Negeco, Đạt Vĩnh Tiến FC, Pacific M&E, Viettech, DH Plus, Nguyên Phương FC, Sopatech và đội bóng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng. Việc một cơ sở giáo dục tham cuộc chơi lớn sẽ tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận môi trường thực tiễn, học hỏi văn hóa doanh nghiệp và thậm chí mở ra hướng tuyển dụng lâu dài cho các đơn vị tham dự.

Nhà đương kim vô địch Đạt Vĩnh Tiến FC và các đội bóng giàu truyền thống ở CBSC.

Một điểm nhấn quan trọng của mùa giải CBSC năm nay là sự đồng hành của Công ty Cổ phần M&E TKP với vai trò Nhà tài trợ chính trong giai đoạn 2025-2029. TKP kỳ vọng thông qua giải đấu, tinh thần “Đồng hành - Kết nối - Phát triển bền vững” sẽ lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng CBSC, góp phần hình thành một hệ sinh thái hợp tác bền vững giữa các doanh nghiệp trong ngành.

CBSC hiện quy tụ hơn 1.000 thành viên là các doanh nghiệp lớn nhỏ hoạt động trên toàn quốc trong các lĩnh vực xây dựng, cơ điện, vật liệu và kết cấu thép. Giải bóng đá CBSC hàng năm là một trong những hoạt động nổi bật nhất của CLB, mang tính biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu giữa các doanh nghiệp thành viên. Qua ba mùa tổ chức, giải đấu ngày càng khẳng định vị thế là sân chơi thể thao, kết nối uy tín của ngành xây dựng và cơ điện.

Bốc thăm chia bảng CBSC mùa 3.

Bà Phạm Như Ý, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Giải pháp Doanh nghiệp Nhất Kiến Văn, gửi lời cảm ơn đến các đội bóng, nhà tài trợ và cộng đồng CBSC đã đồng hành trong suốt ba mùa giải qua: “Cùng nhau đi trong ba mùa giải, chúng tôi cảm nhận rõ sự gắn kết và tinh thần hỗ trợ nhau trong cộng đồng doanh nghiệp. Điều đó tạo nên động lực để đội ngũ truyền thông nỗ lực hoàn thiện hơn từng mùa. Hy vọng giải năm nay tiếp tục mang đến nhiều giá trị tích cực và những kết nối bền vững cho các doanh nghiệp”.

Lịch trình của giải bóng đá CBSC lần III - 2025 với lễ bốc thăm chia bảng ngày 16-11, mở đầu cho hành trình cạnh tranh sôi động kéo dài hai tuần. Ngày 22-11 đánh dấu lễ khai mạc cùng các trận đấu vòng loại. Bán kết diễn ra ngày 23-11, hứa hẹn mang đến những cuộc so tài hấp dẫn giữa các đội mạnh nhất. Ngày 30-11 là thời điểm xác định đội vô địch, hạng nhì, hạng ba và đêm Gala trao giải, nơi tôn vinh những tập thể thi đấu xuất sắc và ghi nhận những đóng góp của các đơn vị đồng hành.

12 đội bóng mạnh sẽ tranh 1 chiếc cúp danh giá.

Sự kết hợp giữa CBSC, TKP và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, cùng sự hỗ trợ truyền thông từ Nhất Kiến Văn sẽ mang đến một mùa giải chuyên nghiệp, giàu cảm xúc và mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Giải CBSC Lần III - 2025 sẽ đúng nghĩa của tinh thần kết nối, hợp tác và phát triển bền vững, những yếu tố quan trọng giúp ngành xây dựng và cơ điện ngày càng lớn mạnh trong tương lai. “Tinh thần thể thao và tinh thần doanh nhân có nhiều điểm tương đồng. Chúng tôi hy vọng giải đấu mang đến môi trường gắn kết và mở ra những cơ hội hợp tác dài hạn”, ông Võ Văn Quí đại diện TKP chia sẻ.