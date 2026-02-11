Bắt nghi can định phá kỷ lục hàng chục năm không mất xe trên đảo Phú Quý 11/02/2026 11:15

(PLO)- Một thanh niên thuê 10 mô tô ở đặc khu Phú Quý nhưng không thể vận chuyển vào đất liền đành bán tại chỗ và dễ dàng bị phát hiện.

Ngày 11-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa phối hợp với Công an đặc khu Phú Quý thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Thái Di (22 tuổi, ngụ thôn Mỹ Khê, đảo Phú Quý) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Võ Thái Di nghe công bố lệnh bắt tạm giam.

Câu chuyện trên đảo nhỏ này nhanh chóng trở thành đề tài dở khóc dở cười, bởi người dân đảo Phú Quý xưa nay có một thói quen là đi ngủ không cần khóa cửa, xe máy cứ vứt ngoài sân từ năm này qua tháng nọ mà tuyệt nhiên chẳng bao giờ mất.

Lý do là muốn mang xe vào đất liền tiêu thụ thì phải qua cửa kiểm soát của cảng và tàu cao tốc vô cùng chặt chẽ.

Thế nhưng giữa hòn đảo bình yên ấy, Võ Thái Di lại nổi hứng muốn trở thành người phá vỡ kỷ lục hàng chục năm không mất xe của đảo. Ban đầu, thanh niên này tính kế "ve sầu thoát xác", thuê xe của người dân trên đảo rồi bí mật đưa lên tàu vào đất liền bán lấy tiền.

Tuy nhiên khi nhận ra việc đưa xe máy lên tàu quá khó, thay vì trả xe và quay xe về làm người lương thiện, Di lại quyết định mang xe thuê đi bán ngay tại một cửa hàng xe máy trên đảo.

Trong một cộng đồng mà ai cũng biết mặt nhau, nơi mà người ta để xe ngoài đường hàng chục năm không mất, thì việc Di đem 10 chiếc xe môtô thuê được đi rao bán ngay tại đảo chẳng khác nào một màn trình diễn "lạy ông tôi ở bụi này".

Hành vi tự giác tố cáo mình của Di đã giúp các bị hại và lực lượng công an không mất quá nhiều thời gian để tìm ra thủ phạm.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.