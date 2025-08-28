CLB Công an TP.HCM tìm lại niềm vui ở sân nhà 28/08/2025 06:39

(PLO)- Vòng 3 V-League 2025-2026 sẽ mang đến nhiều kịch bản khó lường, trong đó tâm điểm chắc chắn là cuộc đối đầu tại sân Thống Nhất giữa Công an TP.HCM và HA Gia Lai, hai đội bóng đều đang trong quá trình tìm lại sự cân bằng sau những khởi đầu chưa suôn sẻ như ý muốn.

Sự chưa hoàn chỉnh của CLB Công an TP.HCM và HA Gia Lai sau những màn khai cuộc V-League khiến cuộc chạm trán giữa họ vào đêm 28-8 trở nên đáng chờ đợi hơn bao giờ hết. Trong khi đó, trận derby Thủ đô của Công an Hà Nội và Hà Nội FC sẽ rất nóng bỏng trên sân Hàng Đẫy.

Thử thách lớn cho CLB Công an TP.HCM

Sau chiến thắng mở màn 2-1 trước đội khách Hà Nội FC, tập thể của HLV Lê Huỳnh Đức đã được ca ngợi như một trong những ứng viên có thể chen chân vào nhóm đua vô địch. Thế nhưng, niềm tin vừa được nhen nhóm đã bị dội một gáo nước lạnh khi Công an TP.HCM để thua đậm 0-3 trên sân Thể Công Viettel.

Trận thua của Công an TP.HCM đã bộc lộ những vấn đề trong khâu tổ chức phòng ngự, đồng thời cho thấy đội bóng thành phố chưa có sự tỉnh táo trong việc tận dụng cơ hội, yếu tố thường xuyên quyết định thành bại ở những trận cầu căng thẳng. Nguyên nhân lớn nhất mà HLV Lê Huỳnh Đức chỉ ra chính là các học trò còn yếu thể lực và thiếu thời gian để chơi gắn kết hơn với nhau.

HLV Lê Huỳnh Đức nỗ lực cải thiện nền tảng thể lực cho các học trò. Ảnh: CCT.

Chính vì vậy, khi trở lại sân nhà Thống Nhất tiếp đội khách HA Gia Lai, mục tiêu của Công an TP.HCM không gì khác ngoài 3 điểm để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Đây cũng là thời cơ cho HLV Lê Huỳnh Đức cho thấy bản lĩnh của một nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm, người từng nhiều lần đưa SHB Đà Nẵng bay cao ở V-League.

Bài toán lớn nhất của ông Đức lúc này là sắp xếp lại hàng thủ vốn dễ vỡ vụn trước sức ép, đồng thời khơi dậy sự hiệu quả nơi hàng công, nơi các chân sút ngoại chưa thật sự đáp ứng kỳ vọng.

Bên kia chiến tuyến, HA Gia Lai bước vào mùa giải với không ít hoài nghi. Đội bóng phố núi sau khi chia tay nhiều trụ cột, bị đánh giá thấp hơn so với các mùa trước. Điều đó phần nào được minh chứng trong thất bại nặng nề 0-3 trước đội khách B. TP.HCM ngay tại Pleiku trong ngày ra quân.

Bị đánh giá thấp hơn, HA Gia Lai khó lòng chia điểm với chủ nhà Công an TP.HCM. Ảnh: CCT.

Nhưng bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ. Vòng 2, HA Gia Lai đã khiến cả giải đấu phải nhắc tên khi xuất sắc cầm chân Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy. 1 điểm giành được trước “gã khổng lồ thủ đô” chẳng khác nào liều thuốc tinh thần cực mạnh cho tập thể trẻ trung, giàu khát vọng.

Điều khiến người hâm mộ thêm tò mò chính là cách mà HA Gia Lai sẽ tiếp cận trận đấu tại Thống Nhất. Trước một đối thủ vốn đang khát khao chiến thắng như Công an TP.HCM, đội khách có dũng cảm chơi đôi công, hay tiếp tục chọn lối đá chặt chẽ để hướng đến một trận hòa quý giá? Với lực lượng hiện tại của HA Gia Lai, có lẽ sự thận trọng vẫn là lựa chọn hợp lý, bởi dù sao 1 điểm trên sân khách vẫn luôn là mục tiêu khả thi và thực tế.

Ở một góc nhìn rộng hơn, cuộc so tài này còn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Công an TP.HCM là đội bóng mang trong mình khát vọng khẳng định vị thế của một đại diện thành phố lớn, nơi có lượng khán giả đông đảo bậc nhất cả nước. Trong khi đó, HA Gia Lai với bề dày truyền thống đào tạo trẻ và bản sắc riêng biệt, luôn tạo được sức hút đặc biệt. Cuộc đụng độ giữa họ chắc hẳn sẽ tạo thêm sự cuồng nhiệt trên khán đài sân Thống Nhất.

Derby căng thẳng ở Hàng Đẫy

Nhà cựu vô địch Hà Nội FC không kém cạnh về nội lực so với Công an Hà Nội. Ảnh: CCT.

Vòng 3 V-League ngày 28-8 cũng sẽ chứng kiến trận derby thủ đô giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC. Nếu như đội bóng của HLV Polking đang bay cao sau chiến thắng 3-0 ngay trên sân B. TP.HCM, thì Hà Nội FC lại rơi vào tình cảnh trái ngược khi mới chỉ có 1 điểm và vẫn loay hoay tìm sự gắn kết. Dẫu vậy, derby luôn mang tính chất đặc thù, nơi phong độ nhất thời không phản ánh hết cục diện.

Người hâm mộ bóng đá Hà Nội đang hào hứng chờ đợi một màn đấu trí đỉnh cao giữa hai HLV ngoại Polking và Makoto đều có dàn cầu thủ ngôi sao hùng hậu để quyết định xem ai mới thực sự cao tay ấn trong cuộc đụng độ ở mùa giải năm nay.

Thể Công Viettel có nhiều cơ hội giành chiến thắng B. TP.HCM trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: CCT.

Trận đấu muộn nhất vòng 3 sẽ diễn ra vào đêm 30-8, khi Thể Công Viettel tiếp đón B. TP.HCM trên sân Hàng Đẫy. Đội bóng áo lính đang thể hiện phong độ ấn tượng với lối chơi tấn công rực lửa, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Wesley, một trong những ngoại binh đáng xem nhất mùa này. Trong khi đó, B. TP.HCM sau cú sốc thua 0-3 trước Công an Hà Nội chắc chắn sẽ phải điều chỉnh chiến thuật.

HLV Nguyễn Anh Đức nhiều khả năng sẽ chọn phương án phòng ngự phản công cho B. TP.HCM để hạn chế sức mạnh của Thể Công Viettel, bởi nếu tiếp tục mạo hiểm đá sòng phẳng, họ hoàn toàn có thể phải trả giá đắt.