Bất ngờ HLV Ruben Amorim muốn bỏ ghế nóng MU 30/08/2025 12:19

(PLO)- Đang trải qua quãng thời gian đầy sóng gió trên cương vị cầm quân Manchester United, những lời thú nhận của HLV Ruben Amorim đã phản ánh rõ rệt áp lực khổng lồ mà vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải gánh chịu.

Sau thất bại nhục nhã trước Grimsby Town ở vòng 2 League Cup, đội bóng chỉ thuộc League Two, HLV Ruben Amorim thừa nhận có lúc ông muốn buông bỏ tất cả, thậm chí nghĩ đến chuyện từ bỏ chiếc ghế nóng tại Old Trafford.

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Burnley vào đêm 30-8, nhà cầm quân 40 tuổi trải lòng: “Đôi khi tôi muốn nghỉ việc, đôi khi lại muốn gắn bó ở đây 20 năm. Có lúc tôi yêu cầu học trò của mình, nhưng cũng có khi tôi thấy chán ghét họ. Đó chính là điều tôi cần phải cân bằng và cải thiện. Để dẫn dắt một đội bóng lớn như Man United, cảm xúc luôn bị thử thách khủng khiếp”.

Những chia sẻ này không hề xa lạ với những ai theo dõi HLV Ruben Amorim từ trước. Khi còn ở Sporting Lisbon, ông cũng nổi tiếng với cách tiếp cận thẳng thắn, sẵn sàng nói ra suy nghĩ thật của mình trước truyền thông, bất chấp lời khuyên từ những người giàu kinh nghiệm trong nghề. Ông khẳng định rằng sẽ tiếp tục sống thật với cảm xúc, bởi đó là động lực giúp ông duy trì niềm đam mê với bóng đá.

Ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha có lúc cảm thấy lạc lõng ở Old Trafford. Ảnh: EPA.

“Tôi sẽ không thay đổi. Tôi muốn luôn là chính mình. Nếu thất bại, tôi sẽ để mọi người thấy sự thất vọng của tôi. Nếu chiến thắng, tôi cũng muốn chia sẻ niềm vui đó một cách tự nhiên”, HLV Ruben Amorim bày tỏ.

Tuy nhiên, khó có thể phủ nhận rằng áp lực tại Old Trafford khác xa với những gì ông từng đối mặt ở Bồ Đào Nha. Kể từ khi đến nước Anh vào tháng 11 năm ngoái, Amorim chưa thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Thống kê cho thấy ông đang sở hữu tỷ lệ chiến thắng thấp nhất trong số các nhà cầm quân chính thức của Man United, tính từ sau triều đại Sir Alex Ferguson. Đó là một con số khiến người hâm mộ Quỷ đỏ không khỏi lo lắng và đặt dấu hỏi về năng lực thực sự của ông.

Thất bại trước Grimsby Town chính là đỉnh điểm cho sự bất mãn đó. Để một đội bóng hạng tư cầm hòa và loại khỏi League Cup ngay ở vòng 2 đã khiến người hâm mộ thất vọng và làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội trên các phương tiện truyền thông Anh.

Tân binh Mbeumo vẫn chưa có dấu hiệu hòa nhập với lối chơi chung của MU. Ảnh: EPA.

Cũng chính HLV Ruben Amorim phải thừa nhận rằng đội bóng của ông đã “hoàn toàn lạc lối” trong trận đấu đó, đồng thời công khai xin lỗi cổ động viên vì màn trình diễn kém cỏi. Ông còn thẳng thắn cho biết, vấn đề không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở cách mà đội bóng thua trận, một sự sụp đổ về tinh thần hơn là chiến thuật.

Dù vậy, vị chiến lược gia trẻ tuổi vẫn cho thấy quyết tâm không bỏ cuộc. Ông tin rằng Manchester United vẫn đang trong quá trình xây dựng lại và cần thêm thời gian để các cầu thủ hiểu rõ triết lý của mình. HLV Ruben Amorim muốn nuôi dưỡng mối quan hệ với học trò, dù có lúc yêu, lúc ghét, bởi ông cho rằng đó là một phần trong nghệ thuật huấn luyện: “Đôi khi tôi muốn bảo vệ họ, đôi khi lại muốn trách mắng họ. Nhưng điều quan trọng là tôi luôn ở đó, cùng họ đối mặt mọi khó khăn”.

Phía trước, trận đấu với Burnley trên sân Old Trafford như một cơ hội quan trọng để giảm bớt sức ép đang đè nặng lên Amorim. Sau hai vòng đấu đầu tiên của Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ chỉ có vỏn vẹn 1 điểm, từ thất bại trước Arsenal 0-1 và hòa Fulham 1-1, khiến bầu không khí ở CLB trở nên ngột ngạt. Nếu không giành chiến thắng Burnley, viễn cảnh một cuộc khủng hoảng thực sự ngay từ đầu mùa giải là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Thầy trò Amorim vẫn chưa biết thắng sau 3 trận ở mùa giải này. Ảnh: EPA.

Bên cạnh đó, kỳ nghỉ quốc tế đang đến gần. Đó chính là khoảng thời gian để ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ suy ngẫm về vị trí của HLV Ruben Amorim. Một chiến thắng sẽ giúp ông tạm thời lấy lại niềm tin, còn một kết quả tệ hại có thể khiến chiếc ghế của ông lung lay dữ dội.

Giới chuyên môn tại Anh đang chia thành hai luồng ý kiến: một bên cho rằng Amorim cần thêm thời gian để xây dựng đội hình trẻ trung, bên kia lại khẳng định Manchester United không đủ kiên nhẫn để chờ đợi trong bối cảnh áp lực thành tích ngày một lớn.

Có thể thấy, hành trình của HLV Ruben Amorim tại Old Trafford mới chỉ bắt đầu mùa giải này nhưng đã ngập tràn thử thách. Ông là một nhà cầm quân trẻ, đầy cá tính và đam mê, nhưng để thành công ở một CLB khổng lồ như Manchester United, sự kiên định và khả năng chịu áp lực mới là yếu tố then chốt.

Thử thách lớn cho MU cho cuộc đón tiếp Burnley vào đêm 30-8 trên sân nhà. Ảnh: EPA.

Những lời thú nhận mang tính cảm xúc gần đây cho thấy sự chân thật của ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha, nhưng cũng phơi bày điểm yếu dễ bị tổn thương. Vượt qua giai đoạn khủng hoảng này, Amorim có thể trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và nói thay cho sự xứng đáng với niềm tin mà Man United đã đặt vào.

Ở thời điểm hiện tại, câu hỏi đặt ra không phải là HLV Ruben Amorim có đủ tài năng hay không, mà là liệu ông có thể trụ vững trước sóng gió để đưa Manchester United trở lại quỹ đạo chiến thắng hay không. Trận đấu với Burnley là bài kiểm tra đầu tiên, và rất có thể cũng là bước ngoặt quyết định cho tương lai của vị chiến lược gia đầy cá tính này.