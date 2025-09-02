MU nỗ lực chiêu mộ một tiền vệ vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng 02/09/2025 13:52

(PLO)- MU nỗ lực chiêu mộ một tiền vệ vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè khi hợp đồng mượn một ngôi sao bị bác bỏ.

Manchester United đã rất bận rộn vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 1-9, nhưng không thể đảm bảo một động thái muộn cho một tiền vệ. Manchester United đưa ra yêu cầu bất ngờ hỏi mượn Conor Gallagher từ Atletico Madrid khi thời gian còn lại trong kỳ chuyển nhượng rất ngắn.

Tuy nhiên, MU đã thất bại trong thương vụ chiêu mộ Conor Gallagher vào phút chót. Theo tờ Daily Mail (Anh), gã khổng lồ La Liga Atletico Madrid đã nói với ban lãnh đạo MU rằng họ chỉ cân nhắc việc bán đứt cựu ngôi sao Chelsea Gallagher. Nhà vô địch Ngoại hạng Anh 13 lần đã quyết định chấp nhận thất bại và sẽ ưu tiên ký hợp đồng với một tiền vệ mới vào tháng 1 hoặc mùa hè năm sau.

MU đã thất bại trong nỗ lực chiêu mộ Carlos Baleba của Brighton vào mùa hè này. The Seagulls muốn một khoản phí chuyển nhượng hơn 100 triệu bảng Anh để chia tay cầu thủ quốc tế 21 tuổi người Cameroon, nhưng MU không sẵn sàng đáp ứng mức định giá đó.

MU nỗ lực chiêu mộ một tiền vệ vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng việc họ hỏi mượn Conor Gallagher (trái) bất thành. ẢNH: EPA

Bruno Fernandes và Casemiro vẫn là lựa chọn ở hàng tiền vệ của HLV Ruben Amorim cho đến thời điểm này của mùa giải, trong khi Kobbie Mainoo và Manuel Ugarte chủ yếu ngồi dự bị. Tuy nhiên, một tiền vệ trụ là vị trí mà MU muốn cải thiện sau khi bổ sung lực lượng cho hàng công.

MU đã chi khoảng 200 triệu bảng Anh để hoàn thiện hàng công mới với Matheus Cunha từ Wolves, Bryan Mbeumo từ Brentford và Benjamin Sesko từ RB Leipzig. Vào thời khắc cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc sau ngày 1-9, MU đã chiêu mộ thành công thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp với mức giá 18,2 triệu bảng Anh.

Bản hợp đồng này diễn ra trong bối cảnh các thủ môn hiện tại của MU đang có khởi đầu mùa giải đầy khó khăn. Altay Bayindir đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thua trước Burnley và Arsenal, và có màn trình diễn không ổn định trước Fulham, trong khi Andre Onana khiến đội bóng của anh phải trả giá hai lần trong trận thua trước Grimsby.

Phát biểu sau chiến thắng đầu tiên của MU trong mùa giải mới (thắng Burnley 3-2 ở vòng 3 Premier League), HLV Ruben Amorim thừa nhận ông đã trao đổi với ban lãnh đạo MU trước ngày thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. "Tôi luôn nói chuyện với họ để cố gắng cải thiện đội bóng", HLV Ruben Amorim của MU cho biết.

Napoli đã xác nhận thỏa thuận chiêu mộ Rasmus Hojlund, theo đó tiền đạo người Đan Mạch ban đầu được MU cho Napoli mượn. Nhà vô địch Serie A có nghĩa vụ mua đứt Hojlund vào cuối mùa giải với mức giá 38 triệu bảng Anh nếu họ có suất dự Champions League mùa tới.

Trong khi đó, Antony và Jadon Sancho cũng rời đi MU để lần lượt đến Real Betis và Aston Villa. MU ​​sẽ thu về 21,6 triệu bảng từ việc bán Antony cho đội bóng mà anh từng được cho mượn mùa trước, trong khi Sancho sẽ chơi cho Aston Villa dưới dạng cho mượn 1 mùa giải.