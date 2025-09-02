Ten Hag ra tuyên bố đầy giận dữ sau khi bị sa thải 02/09/2025 13:59

Erik ten Hag đã bị Bayer Leverkusen sa thải vào thứ hai sau khi chỉ dẫn dắt hai trận đấu tại Bundesliga và cựu HLV của Manchester United đã giải quyết việc ra đi của mình bằng một tuyên bố gây chấn động. Ten Hag ra tuyên bố đầy giận dữ sau khi bị sa thải.

Erik ten Hag đã tức giận cáo buộc Bayer Leverkusen chưa bao giờ trao cho ông sự tin tưởng xứng đáng sau khi đội bóng Bundesliga quyết định sa thải cựu HLV của MU chỉ sau hai trận đấu tại giải Bundesliga của Đức.

Ten Hag, 55 tuổi, được cựu vô địch Đức chọn làm người kế nhiệm Xabi Alonso sau khi HLV người Tây Ban Nha quyết định chuyển sang Real Madrid vào cuối mùa giải trước. Tuy nhiên, những đồn đoán về tương lai của vị chiến lược gia người Hà Lan đã rộ lên vào cuối tuần sau khi Bayer Leverkusen để thủng lưới ở những phút cuối trận, kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 3-3 với Werder Bremen, dù chơi hơn 1 người ở vòng 2 Bundesliga.

Kết quả đó đồng nghĩa với việc Bayer Leverkusen chỉ có một điểm sau hai trận đầu tiên của Ten Hag tại Bundesliga. Thông tin ban lãnh đạo Bayer Leverkusen đã quyết định thực hiện hành động quyết liệt bằng cách sa thải Ten Hag đã được xác nhận vào thứ Hai. Và ngay sau khi tin tức này được đưa ra, Ten Hag đã chỉ trích Bayer Leverkusen vì đã đưa ra quyết định "chưa từng có tiền lệ" trong một tuyên bố gây chấn động.

Ten Hag ra tuyên bố đầy giận dữ sau khi bị sa thải đầy bất ngờ chỉ sau 2 trận dẫn dắt Bayer Leverkusen tại Bundesliga. ẢNH: EPA

Erik Ten Hag chia sẻ, "Quyết định của ban lãnh đạo Bayer Leverkusen cho tôi nghỉ việc là hoàn toàn bất ngờ. Việc chia tay một HLV chỉ sau hai trận đấu tại giải Bundesliga là điều chưa từng có tiền lệ. Mùa hè này, nhiều cầu thủ chủ chốt, những người đã góp phần tạo nên thành công trong quá khứ, đã rời đội. Xây dựng một đội bóng mới gắn kết là một quá trình cẩn trọng, đòi hỏi cả thời gian và sự tin tưởng.

Một HLV mới xứng đáng có không gian để thực hiện tầm nhìn, thiết lập các tiêu chuẩn, định hình đội bóng và để lại dấu ấn của mình trong lối chơi. Tôi đã bắt đầu công việc này với niềm tin và năng lượng tràn đầy, nhưng thật không may, ban lãnh đạo đã không sẵn lòng dành cho tôi thời gian và sự tin tưởng cần thiết, và tôi vô cùng hối tiếc về điều đó.

Tôi cảm thấy mối quan hệ này chưa bao giờ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Trong suốt sự nghiệp của mình, mỗi mùa giải tôi có thể theo đuổi đến cùng với tư cách là một HLV đều mang lại thành công. Những CLB đặt niềm tin vào tôi đã được đền đáp bằng thành công và danh hiệu.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn sự ủng hộ nồng nhiệt và nhiệt huyết của các cổ động viên Bayer Leverkusen, và tôi xin chúc toàn đội và ban huấn luyện mọi thành công trong phần còn lại của mùa giải".