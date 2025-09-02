MU xác nhận 29 cầu thủ ra đi 02/09/2025 14:14

(PLO)- MU xác nhận 29 cầu thủ ra đi và 6 cầu thủ gia nhập sau ngày cuối cùng bận rộn của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

MU đã rất bận rộn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Tờ Mirror Football (Anh) đã tổng hợp các vụ chuyển nhượng đến và đi khác nhau đã diễn ra tại Old Trafford, trong đó, MU xác nhận 29 cầu thủ ra đi. Kỳ chuyển nhượng mùa hè hiện đã kết thúc sau ngày 1-9 (giờ Anh, sáng ngày 2-9 giờ Việt Nam).

Manchester United cần một mùa hè bùng nổ sau chiến dịch Premier League tệ nhất từ ​​trước đến nay và "quỷ đỏ" thành Manchester đã chi một khoản tiền lớn để xây dựng một hàng công mới cho HLV Ruben Amorim.

Matheus Cunha là tân binh đầu tiên của MU trong mùa hè này, với mức giá 62,5 triệu bảng từ Wolves. Tiếp theo là Bryan Mbeumo gia nhập MU với mức phí ban đầu là 65 triệu bảng Anh, cộng thêm 6 triệu bảng phụ phí từ Brentford. Benjamin Sesko là mảnh ghép cuối cùng của bức tranh ghép hình trên hàng công "quỷ đỏ", với mức phí chuyển nhượng 66,4 triệu bảng Anh, kèm theo 7,3 triệu bảng phụ phí.

Một loạt các vụ chuyển nhượng khác cũng diễn ra tại MU trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, một số ra đi theo dạng cho mượn, một số theo dạng vĩnh viễn, trong khi MU cũng hoàn tất bản hợp đồng vào ngày cuối cùng với thủ môn người Bỉ Senne Lammens từ Royal Antwerp.

MU xác nhận 29 cầu thủ ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, trong đó có Antony và Hojlund. ẢNH: EPA

Dưới đây, tờ Mirror Football nêu chi tiết về kỳ chuyển nhượng mùa hè của Manchester United, trong đó có 29 cầu thủ ra đi:

Gia nhập

Matheus Cunha - (Wolves, 62,5 triệu bảng)

Enzo Kana-Biyik - (Le Havre, tự do)

Diego Leon - (Cerro Porteno, 3,3 triệu bảng)

Bryan Mbeumo - (Brentford, 71 triệu bảng Anh)

Benjamin Sesko - (RB Leipzig, 73,7 triệu bảng)

Senne Lammens – (Antwerp, 18,2 triệu bảng)

Ra đi

Sonny Aljofree - (Notts County, cho mượn)

Harry Amass - (Sheffield Wednesday, cho mượn)

Antony - (Real Betis, 22 triệu bảng Anh)

Zach Baumann - (Norwich City, phí chuyển nhượng không được tiết lộ)

Toby Collyer - (West Brom, cho mượn)

Ethan Ennis - (Fleetwood Town, cho mượn)

Christian Eriksen - (chuyển nhượng tự do)

Jonny Evans - (Đã nghỉ hưu)

Alejandro Garnacho - (Chelsea, 40 triệu bảng)

Dan Gore - (Rotherham United, cho mượn)

Hubert Graczyk - (ra đi tự do)

Elyh Harrison - (Shrewsbury Town, cho mượn)

Rasmus Hojlund - (Napoli, phí cho mượn 5,2 triệu bảng Anh + nghĩa vụ mua đứt 38 triệu bảng Anh)

Joe Hugill - (Barnet, cho mượn)

Louis Jackson - (Solihull Moors, cho mượn)

Enzo Kana-Biyik - (Lausanne-Sport, cho mượn)

Jack Kingdon - (Cardiff City, chuyển nhượng tự do)

Victor Lindelof - (Aston Villa, chuyển nhượng tự do)

Jack Moorhouse - (Leyton Orient, cho mượn)

Sam Murray - (Carlisle United, phí chuyển nhượng không được tiết lộ)

Tom Myles - Rochdale - (ra đi tự do)

James Nolan - Marine - (chấm dứt hợp đồng)

Habeeb Ogunneye - (Newport, cho mượn)

Marcus Rashford - (Barcelona, ​cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng)

Jadon Sancho - (Aston Villa, cho mượn)

Radek Vitek - (Bristol, cho mượn)

Ethan Wheatley - (Northampton Town, cho mượn)

Ethan Williams - (Falkirk, cho mượn)

Tom Wooster - (ra đi tự do)