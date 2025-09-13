Donnarumma vừa cập bến CLB Man City đã chạm trán Man United 13/09/2025 08:08

(PLO)- Trận ra mắt vào cuối tuần này của Donnarumma chắc chắn sẽ giúp anh được ra sân thường xuyên hơn, khi CLB Man City tiếp đón đối thủ lớn nhất của họ là Manchester United vào Chủ Nhật, ngày 14-9.

Gianluigi Donnarumma, thủ môn số một của đội tuyển Ý, đã chính thức khoác áo Manchester City trong một thương vụ chuyển nhượng đầy bất ngờ vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Sau khi Ederson nói lời chia tay sân Etihad để chuyển sang khoác áo Fenerbahce, ban lãnh đạo CLB Man City lập tức tìm kiếm một cái tên xứng đáng thay thế và họ đã chọn Donnarumma, người vừa trải qua quãng thời gian đầy sóng gió ở Paris Saint-Germain.

Với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm và mức phí chuyển nhượng 26 triệu bảng Anh, thủ môn 26 tuổi này đang có nhiều cơ hội mở ra một chương mới trong sự nghiệp, đồng thời nuôi tham vọng làm nên lịch sử tại giải Ngoại hạng Anh.

Donnarumma không giấu được sự phấn khích khi đặt chân đến Manchester. Trong buổi phỏng vấn đầu tiên trên trang chủ CLB Man City, anh khẳng định: “Tôi thực sự hạnh phúc và tự hào khi được gia nhập một trong những đội bóng hàng đầu thế giới. Đây là một tập thể luôn khát khao chiến thắng và tôi muốn trở thành một phần trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới”.

Sau cú ăn ba với PSG, người gác đền Donnarumma đã cập bến CLB Man City cho mùa giải mới. Ảnh: EPA.

Ngôi sao người Ý cũng thừa nhận rằng anh sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để giành vị trí số một với James Trafford, thủ môn trẻ vừa trở lại sau quãng thời gian chơi bóng cho Burnley và đã bắt chính cả ba trận mở màn Premier League mùa này.

Sự cạnh tranh này, theo Donnarumma, chỉ mang lại những tín hiệu tích cực. “Tôi vui vì được cạnh tranh. Điều đó tốt cho tất cả mọi người. Tôi mong được gặp Trafford và những đồng đội mới, bởi tôi tin rằng chúng tôi phải là một tập thể đoàn kết. Chỉ khi gắn bó, chúng ta mới có thể hướng đến thành công lớn”.

Người gác đền 26 tuổi cho rằng môi trường khốc liệt của CLB Man City sẽ giúp anh hoàn thiện bản thân và cống hiến hết mình cho tham vọng của đội bóng. Và việc Donnarumma cập bến Etihad cũng đánh dấu một cuộc cải tổ lớn nơi khung thành của nửa xanh thành Manchester. Sự ra đi của Ederson khép lại tám năm đầy vinh quang, trong đó thủ môn người Brazil đã trở thành nhân tố chủ chốt trong kỷ nguyên thành công rực rỡ dưới thời HLV Pep Guardiola.

HLV Pep Guardiola rất cần một người gác đền giàu kinh nghiệm như Donnarumma. Ảnh: EPA.

Bên cạnh đó, Scott Carson cũng rời đội, còn Marcus Bettinelli gia nhập từ Chelsea để tăng chiều sâu lực lượng. Như vậy, từ chỗ ổn định suốt nhiều mùa giải, hàng phòng ngự của CLB Man City giờ đây lại vừa chạy vừa xếp hàng, và Donnarumma chính là niềm kỳ vọng lớn nhất.

Điều thú vị là, dù trải qua những thăng trầm ở PSG, Donnarumma vẫn kịp để lại dấu ấn bằng việc góp công vào cú ăn ba lịch sử mùa trước, trong đó có chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử đội bóng thành Paris. Thế nhưng, sự xuất hiện của Lucas Chevalier dưới thời HLV Luis Enrique đã khiến anh mất vị trí số một. Đó chính là lý do Donnarumma quyết định tìm kiếm thử thách mới, và Premier League, giải đấu khắc nghiệt bậc nhất châu Âu, được xem như bến đỗ lý tưởng.

Trong mắt người hâm mộ, Donnarumma không chỉ là một thủ môn sở hữu chiều cao lý tưởng 1m96 cùng sải tay cực dài, mà còn là một trong những tài năng đặc biệt nhất mà bóng đá Ý từng sản sinh. Anh ra mắt AC Milan khi mới 16 tuổi và nhanh chóng trở thành người gác đền số một, trước khi có tới hơn 400 lần ra sân cho đội bóng áo sọc đỏ đen. Giờ đây, ở tuổi 26, sự nghiệp của anh đang bước vào giai đoạn chín muồi, và CLB Man City chính là nơi anh muốn khẳng định bản thân ở tầm cao mới.

Ngôi sao người Ý cho biết anh rất thích ở CLB Man City có tính cạnh tranh cao. Ảnh: EPA.

“Tôi luôn theo dõi Man City với sự ngưỡng mộ. Từ sân vận động, trung tâm huấn luyện cho tới các nhân viên, mọi thứ ở đây thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy như được bước vào một gia đình thực sự. Ngay từ ngày đầu tiên, ai cũng nở nụ cười chào đón, khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc”, Donnarumma chia sẻ. Những lời bộc bạch này cho thấy sự quyết tâm, khát khao hòa nhập và cống hiến lâu dài của thủ môn người Ý.

HLV Pep Guardiola, người nổi tiếng khắt khe trong việc lựa chọn thủ môn, chắc chắn sẽ theo dõi sát sao cuộc cạnh tranh giữa Donnarumma và Trafford. Lợi thế của Trafford là trẻ trung, giàu khát vọng, nhưng Donnarumma lại có kinh nghiệm chinh chiến ở cả Serie A, Ligue 1 và Champions League. Cuộc đua giành vị trí số một ở Etihad vì thế sẽ hấp dẫn không kém bất kỳ trận cầu lớn nào.

Guardiola từng nhiều lần nhấn mạnh rằng ông muốn thủ môn của mình không chỉ giỏi bắt bóng, mà còn phải biết chơi chân, tham gia vào lối chơi kiểm soát. Donnarumma sẽ phải chứng minh anh đủ khả năng thích ứng với triết lý bóng đá ấy.

Thủ thành Donnarumma khởi đầu ở môi trường mới nhiều thử thách. Ảnh: EPA.

Càng đáng chú ý hơn khi trận derby Manchester với United vào ngày 14-9 có thể đánh dấu màn ra mắt chính thức của Donnarumma trong màu áo mới. Nếu được trao cơ hội, đây là sân khấu lý tưởng để anh khẳng định giá trị, khi mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về cuộc so tài nảy lửa giữa hai kình địch thành Manchester. Một màn trình diễn ấn tượng sẽ giúp Donnarumma nhanh chóng chiếm trọn niềm tin từ Guardiola và người hâm mộ CLB Man City.

Với tham vọng của Manchester City, cùng bản lĩnh và kinh nghiệm của Donnarumma, sự kết hợp này hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới giàu cảm xúc. Thủ môn người Ý đang mơ về những danh hiệu, và muốn khắc tên mình vào lịch sử của một CLB vốn đã quá quen thuộc với chiến thắng. “Tôi đến đây để giành nhiều danh hiệu nhất có thể, để cùng CLB Man City tiếp tục viết nên lịch sử”, Donnarumma lên tiếng và sẵn sàng tỏa sáng trong màu áo xanh của Etihad.