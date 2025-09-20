Amorim được Ratcliffe thông báo chính xác những gì phải làm để tránh bị MU sa thải 20/09/2025 15:50

(PLO)- HLV Ruben Amorim được Ratcliffe thông báo chính xác những gì phải làm để tránh bị MU sa thải, sau khởi đầu mùa giải tệ hại của đội chủ sân Old Trafford

HLV Ruben Amorim hiện đang cảm thấy áp lực phải thành công sau khi nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của ban lãnh đạo Manchester United trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này, và đồng chủ sở hữu "quỷ đỏ" Sir Jim Ratcliffe dường như đã làm tăng thêm sức ép.

Ruben Amorim được cho là đã nhận được lời cảnh cáo nghiêm khắc rằng công việc của ông phụ thuộc vào việc đảm bảo suất dự cúp châu Âu mùa tới cho Manchester United. Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha đã có khởi đầu không mấy suôn sẻ tại Old Trafford, dẫn dắt MU đến vị trí thứ 15 đáng thất vọng tại Premier League mùa trước sau khi tiếp quản từ Erik ten Hag.

Như thêm muối vào vết thương, MU còn không thể giành được chiếc cúp Europa League, danh hiệu đảm bảo cho họ một suất tham dự Champions League mùa này, khi họ thua sít sao 1-0 trước Tottenham trong trận chung kết hồi tháng 5.

Mặc dù nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo MU và có chuyến du đấu trước mùa giải để chuẩn bị đội hình cho mùa giải mới, MU vẫn tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi dưới thời Amorim ở mùa giải mới 2025 - 2026.

Amorim được Ratcliffe thông báo chính xác những gì phải làm để tránh bị MU sa thải. ẢNH: EPA

Ruben Amorim chỉ giành được một chiến thắng trong bốn trận đầu tiên tại Premier League, cùng với trận thua đáng xấu hổ tại Carabao Cup trước Grimsby Town, đội bóng thuộc League Two, vào tháng trước. Trong khi ban quản trị MU khẳng định rằng họ chưa cân nhắc việc sa thải Amorim, có thông tin cho rằng Amorim đã nhận được chỉ thị rõ ràng từ Sir Jim Ratcliffe.

Theo talkSPORT, đồng chủ sở hữu của MU Sir Jim Ratcliffe đã đến thăm trung tâm huấn luyện Carrington vào thứ năm và nói với Amorim rằng màn trình diễn trên sân của đội bóng cần phải được cải thiện.

Sir Jim Ratcliffe được cho là tin rằng đội hình hiện tại của Amorim có tiềm năng đảm bảo một vị trí trong Top 5 Premier League mùa giải này. Điều đó cho thấy Ratcliffe mục tiêu rõ ràng cho Amorim là phải giúp MU giành vé tham dự Champions League mùa tới.

Trong khi đó, bản thân Amorim lại có cách tiếp cận thoải mái sau cuộc gặp với Sir Jim Ratcliffe. Amorim đã trả lời một cách hài hước khi được hỏi về các cuộc thảo luận sau hậu trường với Ratcliffe, tờ Manchester Evening News đưa tin.

Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa MU và Chelsea ở vòng 5 Premier League vào đêm nay 20-9, HLV Ruben Amorim nói đùa: "Sir Jim Ratcliffe đề nghị tôi một hợp đồng mới. Không, đó chỉ là chuyện bình thường để thể hiện sự ủng hộ, giải thích rằng mùa giải còn dài.

Đây là một CLB chịu áp lực có lẽ lớn hơn bất kỳ CLB nào trên thế giới. Năm ngoái, tôi bị chỉ trích rất nhiều về lối chơi của chúng tôi. Giờ tôi nghĩ chúng tôi đang chơi tốt cho đến tận vòng cấm địa. Chúng tôi cần phải sắc bén hơn. Chúng tôi đang ở vị thế tốt hơn so với năm ngoái, nhưng chúng tôi cần phải chiến thắng".

MU hướng đến trận đại chiến gặp Chelsea tại Old Trafford với phong độ không ổn định. Đội bóng của Ruben Amorim đã để thua Arsenal 0-1 vào tuần mở màn Ngoại hạng Anh, trước khi hòa Fulham 1-1 vào tuần sau đó.

MU dường như đã tìm lại được phong độ với chiến thắng 3-2 trước Burnley trước kỳ nghỉ quốc tế, nhưng cuối tuần qua, MU lại phải nhận thất bại 0-3 trước Manchester City tại sân vận động Etihad, nơi Phil Foden và Erling Haaland tỏa sáng rực rỡ. Nhiệm vụ phía trước của Amorim thật khó khăn khi MU chuẩn bị tiếp đón Chelsea, đội bóng đang có phong độ ấn tượng dưới thời HLV Enzo Maresca mùa này, với thành tích bất bại tại Premier League với hai chiến thắng và hai trận hòa.

Tuy nhiên, tinh thần của đội Chelsea có thể đang xuống thấp sau trận thua 3-1 trước Bayern Munich tại Champions League vào giữa tuần, trong khi Manchester United có lợi thế là có cả một tuần không thi đấu để giải quyết mọi vấn đề từ trận đấu trước.