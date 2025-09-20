HLV Maresca tiết lộ kế hoạch sử dụng Garnacho đối đầu với MU 20/09/2025 15:25

Alejandro Garnacho đã rời Manchester United để đến Chelsea với hợp đồng trị giá 40 triệu bảng Anh vào ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng mùa hè và hiện đang chuẩn bị trở lại Old Trafford lần đầu tiên.

Alejandro Garnacho sẽ có màn trở lại đầy cảm xúc tại Old Trafford khi Manchester United tiếp đón Chelsea ở vòng 5 Premier League vào lúc 23 giờ 30 đêm nay 20-9. Cầu thủ chạy cánh 20 tuổi người Argentina này đã chuyển từ Nhà hát của những giấc mơ đến Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sau khi không còn được trọng dụng dưới thời HLV Ruben Amorim.

Garnacho từng là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch của Amorim cho đến khi anh bất ngờ bị loại khỏi trận chung kết Europa League. Garnacho đã góp mặt trong mọi trận đấu của MU ở Europa League và quyết định để Garnacho ngồi dự bị của Amorim ngay lập tức làm dấy lên những đồn đoán về tương lai của anh tại Old Trafford.

Cuối cùng, vụ chuyển nhượng trị giá 40 triệu bảng Anh sang The Blues đã biến Garnacho trở thành thương vụ chuyển nhượng lớn thứ tư từ trước đến nay của MU, chỉ sau Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku và Angel Di Maria.

HLV Maresca tiết lộ kế hoạch sử dụng Garnacho đối đầu với MU, khi tiền đạo người Argentina dự kiến nhận được sự chào đón với thái độ thù địch tại Old Trafford. ẢNH: EPA

Quỷ đỏ cũng đảm bảo nhận được 10% giá trị chuyển nhượng nếu Chelsea bán Garnacho trong tương lai. Cầu thủ người Argentina đã ra sân hai lần cho CLB mới của mình, vào sân từ ghế dự bị trong trận hòa 2-2 với Brentford và trận thua 3-1 trước Bayern Munich tại Champions League đầu tuần này.

HLV Enzo Maresca của Chelsea đã ám chỉ rằng Garnacho có thể được ra sân đối đầu với đội bóng cũ MU. Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV người Ý Maresca tiết lộ: "Trong hai trận đấu gần đây, Garnacho đã chơi rất tốt khi vào sân.

Vì vậy, chúng tôi hài lòng với cách Garnacho thích nghi với lối chơi của chúng tôi và những gì chúng tôi mong đợi ở cầu thủ chạy cánh này. Tôi nghĩ cậu ấy đã sẵn sàng để ra sân".

Vẫn chưa rõ ngôi sao người Argentina sẽ được các cổ động viên trung thành của Old Trafford chào đón như thế nào, do có nhiều ý kiến ​​trái chiều xung quanh việc anh rời CLB, nhưng phần lớn cho rằng fan "quỷ đỏ" sẽ chào đón Garnacho bằng thái độ thù địch.

Garnacho đã có khởi đầu khó khăn dưới thời HLV Erik ten Hag tại MU. Những vấn đề về tính kỷ luật của Garnacho lên đến đỉnh điểm khi anh bị loại khỏi trận derby Manchester vào tháng 12 năm ngoái dưới thời Amorim.

Garnacho là một trong số những cầu thủ kỳ cựu rời Old Trafford mùa hè này. Marcus Rashford và Jadon Sancho lần lượt được MU cho Barcelona và Aston Villa mượn đến hết mùa giải, trong khi Antony chính thức chuyển sang Real Betis. Andre Onana cũng đã đảm bảo được hợp đồng cho mượn tới Trabzonspor.