Amorim nhận cảnh báo bị MU sa thải chỉ sau 1 trận đấu 20/09/2025 14:59

(PLO)- HLV Ruben Amorim nhận cảnh báo bị MU sa thải chỉ sau 1 trận đấu khi áp lực đang đè nặng lên chiến lược gia người Bồ Đào Nha tại Old Trafford

Việc MU tiếp tục có một khởi đầu mùa giải tệ hại khác đã khiến HLV Ruben Amorim phải chịu áp lực lớn, với một thử thách khó khăn khác sắp tới là Chelsea ở vòng 5 Premier League vào lúc 23 giờ 30 đêm nay 20-9 trên sân nhà Old Trafford. Trước trận đấu này, Amorim nhận cảnh báo bị MU sa thải chỉ sau 1 trận đấu.

Cựu tiền đạo Newcastle United và đội tuyển Anh, Alan Shearer, cho rằng trận đấu cuối tuần này với Chelsea có thể quyết định tương lai của Ruben Amorim tại Manchester United. Quỷ đỏ đã không cho thấy bất kỳ dấu hiệu tiến triển nào trong mùa giải này, và đang trải qua khởi đầu tệ nhất tại Ngoại hạng Anh sau 33 năm.

Đội bóng của Ruben Amorim chỉ giành được duy nhất một chiến thắng trước Burnley, trong khi thua hai trận và hòa Fulham. Sau trận MU thua bẽ bàng 0-3 trước Manchester City tại Etihad cuối tuần trước, Chelsea tiếp tục mang đến một trận đấu quan trọng khác cho Amorim dù vẫn đang trong giai đoạn đầu của mùa giải mới.

Liệu một thất bại nữa của MU có thể đặt dấu chấm hết cho Amorim hay không vẫn chưa chắc chắn. Đầu tuần này, tờ Manchester Evening News (Anh) đưa tin Amorim vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ vững chắc từ ban lãnh đạo MU.

"Cuối tuần trước tại Etihad, chúng tôi đã đối đầu với những chàng trai trẻ", Alan Shearer nói với Betfair, "Họ chênh lệch nhau rất xa về khả năng, hệ thống, thái độ và bất cứ điều gì khác mà bạn muốn gọi tên, bất chấp những gì Manchester United đã chi tiêu trong mùa hè.

Tôi không nghĩ họ có thể để thua như thế nữa vào cuối tuần này. Nếu vậy, bạn sẽ phải lo sợ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo với HLV. Manchester United cần phải cải thiện nhanh chóng. Manchester United không thể cứ mãi dậm chân ở vị trí thứ 14, 15, 16 tại Premier League.

Cho đến nay, họ vẫn chưa có bất kỳ sự cải thiện nào và điều đó không thể tiếp tục với những gì họ đã chi tiêu. Phải có điều gì đó thúc đẩy họ và nếu điều đó không xảy ra nhanh chóng thì mọi người đều biết các quy tắc khi nói đến nhà quản lý bóng đá.

Điều này phụ thuộc vào cả HLV và cầu thủ, nhưng tôi nghĩ hệ thống này có rất nhiều vấn đề, và bất chấp những gì HLV nói, ông ấy sẽ không thay đổi cách làm, ông ấy sẽ vẫn trung thành với hệ thống đó (3 trung vệ). Hoặc là ông ấy sẽ chết hoặc là đạt được thành công mà ông ấy cần.

Hiện tại, tình hình có vẻ rất tiêu cực và tôi không nghĩ nhiều cầu thủ của Manchester United phù hợp với hệ thống này. Amorim biết, ông ấy tin, và ông ấy sẽ giữ được hoặc mất việc. Đây thực sự là một cuối tuần thú vị và Amorim không thể chịu thêm một trận thua nào nữa như cuối tuần trước".