'Tôi không bao giờ nên rời MU để gia nhập Chelsea' 21/09/2025 07:07

(PLO)- "Tôi không bao giờ nên rời MU để gia nhập Chelsea. Tôi vẫn hối hận", đó là ai?

Juan Sebastian Veron rời Manchester United để đến Chelsea vào năm 2003, nhưng thời gian tiền vệ người Argentina ở phía tây London chỉ kéo dài vài tháng. "Tôi không bao giờ nên rời MU để gia nhập Chelsea. Tôi vẫn hối hận", tờ Mirror (Anh) giật tít trong bài viết của mình nhân cuộc đối đầu giữa Manchester United và Chelsea ở vòng 5 Premier League mùa này.

Juan Sebastian Veron thừa nhận anh vô cùng hối tiếc khi chuyển từ Manchester United sang Chelsea, cho rằng chấn thương là vấn đề chính của anh tại Stamford Bridge. Nhiều cầu thủ đã chuyển từ CLB này sang CLB khác trong cùng một giải đấu, nhưng ít ai thành công với những thương vụ chuyển nhượng như vậy tại Premier League, bởi họ sẽ phải đối mặt với những phản ứng dữ dội.

Một trường hợp gần đây là Alejandro Garnacho, người đã từ bỏ MU để gia nhập Chelsea vào mùa hè này. Đáng chú ý, cả Veron và Garnacho đều là người Argentina. Mặc dù Garnacho dường như hài lòng với sự thay đổi CLB gây tranh cãi của mình, Veron lại là ví dụ điển hình cho câu nói muôn thuở: "Đất không phải lúc nào cũng xanh hơn ở phía bên kia hàng rào".

"Tôi không bao giờ nên rời MU để gia nhập Chelsea", đó là Juan Sebastian Veron. ẢNH: EPA

Tiền vệ Veron chuyển đến Stamford Bridge vào năm 2003 chỉ sau hai mùa giải tại Old Trafford. Veron, hiện 50 tuổi đã gia nhập đội bóng mạnh nhất Ngoại hạng Anh MU với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 28,1 triệu bảng Anh vào năm 2001, ghi 11 bàn sau 82 trận và giành một chức vô địch Premier League.

Nói về việc ký hợp đồng với Veron vào thời điểm đó, HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chi nhiều tiền như vậy cho một cầu thủ bóng đá. Tôi nghĩ Veron đang bước vào những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp và sẽ đạt đến đỉnh cao, chúng tôi sẽ được hưởng lợi từ điều đó. Cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, tuyệt vời với tầm nhìn về trận đấu mà chúng tôi có thể tận dụng".

Tuy nhiên, Veron đã rời Manchester chỉ sau 24 tháng và trở thành một trong những bản hợp đồng đầu tiên của Roman Abramovich với tư cách là chủ sở hữu Chelsea. The Blues ký hợp đồng với Veron với giá 15 triệu bảng Anh, khiến Sir Alex Ferguson chịu khoản lỗ khoảng 13 triệu bảng Anh từ thương vụ chuyển nhượng ban đầu.

Bất chấp viễn cảnh tươi sáng ở phía tây London, Veron thú nhận rằng việc chuyển đến đây là một trong những điều anh hối tiếc nhất. Cựu danh thủ người Argentina Veron chia sẻ: "Thực tế là tôi có rất ít thời gian ở Chelsea. Tôi bị chấn thương lưng nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu gần sáu tháng. Tôi đã nghĩ nhiều đến việc quay trở lại Ý hơn là ở lại Anh".

Chỉ ra sân 14 lần và ghi được một bàn thắng tại Chelsea, Veron được cho Inter Milan và Club Estudiantes de La Plata mượn trước khi nghỉ thi đấu một năm. Veron ở lại La Plata cho đến khi giải nghệ vào năm 2017.

Veron không thể thích nghi với bóng đá Anh khi chơi cho MU và Chelsea dù anh là siêu sao lúc đó. ẢNH: EPA

Nói về việc hối tiếc khi rời Manchester United, Veron chia sẻ thêm: "Với Manchester United, sự thật là có rất ít điều khiến tôi hối tiếc. Nhưng một trong số đó là việc phải rời Manchester. Họ không bao giờ thúc ép tôi hay bảo tôi "bạn phải đi", nhưng họ đã cho tôi cơ hội, khả năng. Lúc đó, tôi đã nói chuyện với các đồng nghiệp cũ và họ bảo tôi phải ở lại. Nhưng rồi có lúc tôi quyết định ra đi vì muốn được thi đấu, vì tôi không biết... lẽ ra tôi nên ở lại Manchester United".

Giờ đây, một cầu thủ người Argentina khác là Garnacho đã theo bước chân của Veron khi chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, nhưng Garnacho hy vọng rằng anh sẽ gặp nhiều may mắn hơn khi chơi cho Chelsea so với tiền bối Veron.

Đêm qua và rạng sáng nay 21-9, Garnacho đã trở lại sân Old Trafford nhưng không ra sân trong cuộc đối đầu tâm điểm vòng 5 Premier League giữa MU và Chelsea, dù anh ngồi dự bị. Kết quả, MU đã đánh bại Chelsea với tỉ số 2-1 với pha lập công của đội trưởng Bruno Fernandes và Casemiro đều trong hiệp 1.