MU duy trì kỷ lục đáng kinh ngạc thời hậu Sir Alex Ferguson 21/09/2025 13:19

Manchester United vẫn bất bại trước Chelsea tại Old Trafford trong thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson với việc HLV Ruben Amorim vừa dẫn dắt "quỷ đỏ" giành chiến thắng 2-1 trước The Blues ở vòng 5 Premier League vào đêm qua và rạng sáng nay 21-9.

Chiến thắng này đã vực dậy tinh thần cho Ruben Amorim, người trở thành HLV mới nhất của Quỷ Đỏ đánh bại đội bóng phía tây London. Chiến thắng gần nhất của Chelsea trên sân khách Old Trafford diễn ra vào mùa giải cuối cùng của Sir Alex Ferguson khi Juan Mata ghi bàn thắng duy nhất vào tháng 5 năm 2013. Kể từ đó, The Blues đã phải chịu đựng hết thất vọng này đến thất vọng khác trên các chuyến làm khách đến Old Trafford.

Những HLV của MU như David Moyes, Louis van Gaal, Ruud van Nistelrooy và Ralf Rangnick đều tránh được thất bại, khi hòa Chelsea. Tuy nhiên, Amorim đã cùng Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer đánh bại The Blues ngay trên sân nhà.

Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013, MU đã gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với sáu đội bóng lớn của Premier League, với những trận thua đáng xấu hổ cả trên sân nhà lẫn sân khách. Nhưng MU đặc biệt hay mỗi khi đối đầu với Chelsea trên sân nhà.

Kể từ khi nghỉ hưu vào mùa hè năm 2013, Sir Alex Ferguson vẫn chưa thể chứng kiến MU vô địch Premier League một lần nữa. ẢNH: EPA

Trong một buổi tối mưa tầm tã, HLV Ruben Amorim, người đã trải qua một khởi đầu mùa giải khó khăn tại MU, đã chứng kiến ​​Bruno Fernandes và Casemiro ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trước Chelsea. Bàn thắng muộn của Trevoh Chalobah đã mang lại hy vọng cho Chelsea, nhưng họ không thể tìm được bàn gỡ hòa khi trọng tài thổi còi hết giờ.

Hậu vệ Luke Shaw của MU chia sẻ với Sky Sports (Anh) sau trận đấu: "Chúng tôi đã nói rất nhiều trước trận đấu về chiến thắng, đó là điều quan trọng nhất hôm nay. Bạn có thể thấy chúng tôi khao khát chiến thắng đến nhường nào. Toàn đội đã phòng ngự rất tốt và chúng tôi hài lòng với ba điểm có được. Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu rất tốt, rất sắc bén và giàu thể lực. Chúng tôi có thể trừng phạt các đối thủ bằng những cơ hội mình tạo ra".

Shaw cũng nói thêm: "Mùa giải vẫn còn dài, chúng tôi đã làm tốt cho đến nay. Chúng tôi sẽ ổn thôi. Đối với chúng tôi, điều quan trọng nhất là khả năng dứt điểm và phòng ngự trong vòng cấm của mình".

Nhiệm kỳ của Sir Alex Ferguson vẫn là điều gì đó khó có thể đạt tới với các HLV khác tại MU, khi vị chiến lược gia huyền thoại người Scotland là HLV cuối cùng mang về chức vô địch Ngoại hạng Anh cho "quỷ đỏ". Sir Alex Ferguson đã làm được điều đó vài tuần trước khi kết thúc sự nghiệp huấn luyện của mình vào năm 2013, và MU đã không thể lặp lại thành công kể từ đó.

Manchester United chỉ về nhì Premier League hai lần kể từ khi Sir Alex Ferguson rời khỏi băng ghế huấn luyện và cả hai lần, "quỷ đỏ" đều không thể thực sự thách thức nhà vô địch. Mourinho và Solskjaer là 2 HLV đã đưa Quỷ đỏ lên vị trí á quân thời hậu Fergie.