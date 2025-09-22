Amorim bị chỉ trích vì suýt khiến MU phải trả giá 22/09/2025 13:36

HLV Ruben Amorim của MU thường có xu hướng thay đổi vị trí hậu vệ vào cuối các trận đấu. Chiến thuật đó một lần nữa được ông áp dụng trong chiến thắng khó khăn 2-1 của MU trước Chelsea ở vòng 5 Premier League vào cuối tuần qua trên sân nhà Old Trafford. Amorim bị chỉ trích vì suýt khiến MU phải trả giá vào cuối trận.

Cựu cầu thủ chạy cánh của Arsenal, Theo Walcott, đã chỉ trích Ruben Amorim vì liên tục thay đổi vị trí trung vệ trong các trận đấu, làm mất đi sự ổn định. Sự thay đổi chiến thuật của chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha suýt chút nữa đã khiến Manchester United phải trả giá đắt trong chiến thắng 2-1 trước Chelsea cuối tuần trước, khi Trevoh Chalobah ghi bàn thắng gỡ 1-2 khiến "quỷ đỏ" sống trong lo lắng ở những phút cuối.

MU có lợi thế dẫn trước 2-0 tại Old Trafford sau khi thủ môn Robert Sanchez của Chelsea nhận thẻ đỏ ở phút thứ năm. Tuy nhiên, thế trận đã được cân bằng về mặt nhân sự khi cầu thủ ghi bàn thứ hai cho MU là Casemiro nhận thẻ đỏ rời sân ngay trước khi hiệp một kết thúc, tạo điều kiện cho The Blues bứt phá vào cuối trận khi Chalobah đánh đầu ghi bàn trong vòng cấm địa mà không bị ai kèm.

Điều quan trọng là cầu thủ dự bị Leny Yoro, người vào sân thay Harry Maguire ở phút 70, lại là người có vị trí tốt nhất để xử lý quả tạt bóng dẫn đến bàn thắng an ủi của Chalobah. Điểm yếu của MU trong các tình huống cố định đã được chứng minh rõ ràng, mặc dù phần lớn các bàn thua của MU đều do sai lầm của thủ môn Altay Bayindir và Andre Onana, người hiện đang được cho mượn tại Trabzonspor.

Tuy nhiên, Maguire vẫn là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất của MU khi xử lý các tình huống bóng chết, cả về tấn công lẫn phòng ngự. Và có thể lập luận rằng Maguire sẽ ngăn chặn được bàn thua trước Chelsea nếu anh vẫn còn có mặt trên sân.

Amorim bị chỉ trích vì suýt khiến MU phải trả giá khi thường thay đổi hàng hậu vệ trong các trận đấu. ẢNH: EPA

"Bạn thay đổi nhân sự liên tục", Walcott nói trên chương trình It's Called Soccer đầu tuần này, "Các trung vệ... các trung vệ của tôi ở Arsenal chưa bao giờ bị thay đổi. Hoặc ở Arsenal bây giờ, các trung vệ không bị thay đổi. Đừng thay đổi hàng hậu vệ của bạn.

Các cầu thủ chạy cánh bị thay ra, điều này thật khó chịu. Tôi luôn bị thay ra và nghĩ, "Được rồi, mình đã hoàn thành nhiệm vụ". Nói chung là như vậy. Nhưng trung vệ ư? Đừng thay đổi vị trí đó. Quá nguy hiểm cho đội".

Người dẫn chương trình Rebecca Lowe ủng hộ quan điểm đó và lưu ý rằng Amorim "thay đổi vị trí trung vệ trong mọi trận đấu". Và bằng chứng đã tự nói lên điều đó. Amorim đã thay đổi ít nhất một trung vệ ở năm trong số sáu trận đấu của MU trên mọi đấu trường mùa này.

Trận đấu duy nhất mà Amorim không thay đổi là chiến thắng 3-2 trước Burnley tháng trước, nhưng ngay cả khi đó, Noussair Mazraoui đã vào sân thay Yoro trong những phút cuối và chơi như một trung vệ thứ ba trước khi Bruno Fernandes ghi bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ cuối cùng.

Việc Maguire bị thay ra trong trận đấu với Chelsea có vẻ đặc biệt khó hiểu, xét đến màn trình diễn ấn tượng của anh trước khi bị thay ra. Ngôi sao người Anh thậm chí còn được ghi nhận là người kiến ​​tạo cho Casemiro ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho MU sau tình huống lên tham gia tấn công trong vòng cấm địa Chelsea. Ở các trận trước, Maguire thường được bố trí vào sân từ ghế dự bị từ phút 60 đến phút 80.

"Ông ấy (Ruben Amorim) làm điều đó trong mọi trận đấu, Theo Walcott ạ", người dẫn chương trình Lowe nói thêm, "Ông ấy thay một trung vệ, và đưa Harry Maguire vào sân, cảm giác như trong mọi trận đấu".

Mặc dù bị đẩy lên ghế dự bị để nhường chỗ cho bộ ba Yoro, Matthijs de Ligt và Luke Shaw, Harry Maguire vẫn cho thấy những khoảnh khắc tỏa sáng trong mùa giải này. Đó là lý do vì sao trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè, không hề có thông tin về việc Maguire rời MU như trước đây. Không những thế, MU còn đang xúc tiến gia hạn hợp đồng với Maguire.