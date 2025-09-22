Cuộc hội ngộ ngượng ngùng của Garnacho với đồng đội cũ ở MU 22/09/2025 13:59

Alejandro Garnacho đã phải chịu sự la ó và chế giễu từ người hâm mộ MU khi anh trở lại Old Trafford cùng Chelsea vào cuối tuần trước đá vòng 5 Premier League. Ở trận đấu mà MU thắng Chelsea 2-1, Cuộc hội ngộ ngượng ngùng của Garnacho với đồng đội cũ ở MU đã được camera ghi lại.

Alejandro Garnacho đã có một cuộc đối đầu khó xử bên ngoài đường biên với hậu vệ Leny Yoro. Garnacho rời MU vào mùa hè này để gia nhập Chelsea sau khi anh chỉ trích HLV Ruben Amorim vì không được đá chính trong trận thua Tottenham ở chung kết Europa League.

Sau cuộc tranh cãi đó, Amorim nói với Garnacho rằng anh có thể rời MU trong kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Garnacho khẳng định anh đã sẵn sàng rời Old Trafford và chỉ muốn gia nhập Chelsea. Với quyết tâm ở lại Ngoại hạng Anh, Garnacho đã chuyển đến Chelsea, khiến người hâm mộ MU vô cùng thất vọng. Chỉ hơn hai tuần sau vụ chuyển nhượng, Garnacho trở lại Old Trafford đối đầu với CLB cũ MU.

Garnacho đã bị các cổ động viên MU la ó ngay khi bước xuống xe buýt của đội Chelsea. Garnacho chỉ ngồi dự bị và không được vào sân đối đầu với đội bóng cũ do Chelsea bị ảnh hưởng bởi chiếc thẻ đỏ sớm của thủ môn Robert Sanchez, nhưng anh vẫn phải đối mặt với sự thù địch từ đám đông khán giả tại sân Old Trafford, những người đã thể hiện sự bất bình bằng những tiếng la ó nhắm vào Garnacho trong suốt trận đấu.

Sự thù địch đối với cầu thủ người Argentina dường như vẫn chưa dừng lại trên khán đài. Một đoạn video từ khán đài Stretford End, được chia sẻ trên mạng xã hội X, dường như cho thấy Garnacho đã bị đồng đội cũ là Yoro "phớt lờ".

Cuộc hội ngộ ngượng ngùng của Garnacho với đồng đội cũ ở MU đã được camera ghi lại. ẢNH: CHELSEA FC

Khi Garnacho chạy dọc đường biên để khởi động, anh đã giáp mặt với Yoro. Ban đầu, Garnacho trông giống như đang cố gắng chào Yoro, nhưng khi bị Yoro phớt lờ, Garnacho nhanh chóng chạy qua tiến về phía Kobbie Mainoo, người đã nhận ra và bắt tay Garnacho.

Joshua Zirkzee cũng bắt tay Garnacho, nhưng cuộc hội ngộ không mấy thoải mái với Yoro của Garnacho rõ ràng cho thấy sự căng thẳng và ngượng ngùng giữa hai bên. Cuối cùng, MU là đội được hưởng niềm vui chiến thắng khi đánh bại Chelsea 2-1 để giảm bớt áp lực cho Amorim.

Trừ khi hai đội gặp nhau ở FA Cup, các cầu thủ MU sẽ không gặp lại Garnacho cho đến giữa tháng Tư, khi trận lượt về diễn ra tại Stamford Bridge. HLV Ruben Amorim của MU đã phát biểu hôm thứ Sáu tuần trước, "Garnacho không phải là cầu thủ của chúng tôi. Tôi rất vui mừng khi Mason Mount và Matheus Cunha trở lại sau chấn thương. Phần còn lại, bạn phải nói chuyện với HLV của Chelsea".

HLV của Chelsea Enzo Maresca giải thích lý do Garnacho không được ra sân. Ông nói: "Garnacho đã sẵn sàng ra sân. Nhưng sau đó Wes Fofana đã yêu cầu được thay ra nghỉ vì anh ấy mệt mỏi sau một thời gian dài chiến đấu trên sân nên chúng tôi quyết định chọn Tyrique George. Nhưng ý tưởng ban đầu là để Garnacho ra sân".