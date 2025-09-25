Sớm muộn gì MU cũng sa thải Amorim 25/09/2025 12:19

Ruben Amorim đang chịu áp lực tại MU mùa này và được cho là sẽ sớm bị thay thế bởi HLV của Crystal Palace là Oliver Glasner. Cựu thủ môn của MU Ben Foster khẳng định sớm muộn gì MU cũng sa thải Amorim.

Ruben Amorim đã được cảnh báo rằng ông có thể chỉ còn vài tháng nữa là hết nhiệm kỳ làm HLV trưởng Manchester United, với Oliver Glasner được cho là ứng cử viên tiềm năng thay thế. Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong những tuần gần đây sau khởi đầu mùa giải tệ nhất của MU kể từ mùa giải 1992 - 1993.

Chiến thắng 2-1 trước Chelsea tại Old Trafford ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước của MU đã phần nào xoa dịu nỗi lo lắng của người hâm mộ "quỷ đỏ" khi đội bóng của Amorim đã có một màn trình diễn đầy quyết tâm. Tuy nhiên, cựu thủ môn của MU, Ben Foster, cho rằng vấn đề chỉ là khi nào, chứ không phải liệu Amorim có nhận được "trát sa thải của MU" hay không. Foster tuyên bố đội bóng của Amorim đã không thể tiến xa trong mùa giải này.

Ben Foster cũng ủng hộ HLV Glasner của Crystal Palace là người kế nhiệm Amorim sau khởi đầu chiến dịch tuyệt vời của CLB tại Premier League, mặc dù mất đi một số ngôi sao quan trọng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Ben Foster cho rằng sớm muộn gì MU cũng sa thải Amorim. ẢNH: EPA

Phát biểu trên podcast Fozcast của mình, cựu thủ môn của Wrexham và MU Ben Foester cho biết: "Tôi nghĩ Ruben Amorim có lẽ chỉ còn vài tháng nữa. Ông ấy sẽ trải qua một chuỗi trận tệ hại với hai, ba hoặc bốn trận thua liên tiếp và cuối cùng họ sẽ nói, "Được rồi, chúng ta đã chịu đựng đủ rồi, rõ ràng là không hiệu quả rồi"".

Tôi xem họ thi đấu và tôi thực sự không thấy có sự gắn kết nào cả. Người phù hợp với Man United là Glasner. Ông ấy chỉ còn chín tháng hợp đồng với Crystal Palace. Điều duy nhất tôi lo lắng là Man United đã quá chán ngán với việc chơi ba hậu vệ.

Nếu họ chiêu mộ Glasner và ông ấy nói, "Được rồi, tôi sẽ chơi với ba hậu vệ", họ sẽ nói, "Thôi nào bạn. Thế này không ổn rồi". Dù mất đi năm cầu thủ ngôi sao, Crystal Palace vẫn tỏ ra mạnh mẽ hơn ở mùa này. Họ đang đứng thứ năm trên bảng xếp hạng Premier League".

Glasner là một trong số nhiều ứng cử viên tiềm năng đã được xác định trước đó trong danh sách rút gọn những người có thể thay thế Amorim nếu ông bị MU sa thải. Những cái tên khác trong danh sách ứng viên dẫn dắt MU thay Amorim là Andoni Iraola, Gareth Southgate, Marco Silva và Mauricio Pochettino.

Gần đây, Amorim được cho là sẽ trở lại Bồ Đào Nha để dẫn dắt Benfica giữa những đồn đoán liên tục về tương lai của ông tại MU. Những tin đồn này đã bị dập tắt khi cựu HLV của MU Jose Mourinho được bổ nhiệm làm HLV của Benfica.

Amorim sau đó đã được truyền thông hỏi về việc Benfica bổ nhiệm Mourinho trong một cuộc phỏng vấn sau chiến thắng của MU trước Chelsea ở vòng 5 Premier League trên sân nhà Old Trafford

"Jose Mourinho là HLV người Bồ Đào Nha xuất sắc nhất, và điều đó sẽ không thay đổi", Amorim nói với kênh truyền hình DAZN của Bồ Đào Nha, "Ông ấy luôn là một người rất đặc biệt trong bóng đá, cũng như trên toàn thế giới, và ông ấy đã mở ra mọi cánh cửa cho chúng tôi. Tôi sẽ không thể ở đây nếu không có Jose Mourinho. Tôi nghĩ mọi người ở Bồ Đào Nha sẽ rất vui và chúng ta sẽ tận hưởng điều đó".

Nói về tương lai của mình tại Manchester United, HLV Ruben Amorim chia sẻ thêm: "Mọi chuyện đã như vậy và chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Nhưng tôi chỉ tập trung vào Manchester United và đó sẽ là CLB duy nhất của tôi”.