Mainoo sẵn sàng chia tay MU 25/09/2025 12:59

Tiền vệ của đội tuyển Anh Kobbie Mainoo vẫn đang nỗ lực thuyết phục HLV Ruben Amorim rằng anh xứng đáng có một suất đá chính tại MU. Sau khi bị từ chối chuyển nhượng vào mùa hè, Mainoo sẵn sàng chia tay MU theo dạng cho mượn vào tháng 1 sang năm.

Mainoo đang khao khát nuôi dưỡng giấc mơ được chơi tại World Cup 2026 và muốn tìm lại suất trở lại đội tuyển Anh trước thềm mùa hè năm sau. Mainoo từng là ngôi sao tại Euro 2024, đá chính cho Tam sư trong trận chung kết gặp Tây Ban Nha tại Berlin, nhưng đã bị bỏ rơi kể từ khi HLV Thomas Tuchel thay thế HLV Gareth Southgate.

Quyết định loại bỏ Mainoo của HLV Tuchel là điều bình thường vì Mainoo đã mất suất đá chính tại MU dưới thời HLV Ruben Amorim. Mainoo chật vật tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên và sự nghiệp của anh đã thụt lùi trong 12 tháng qua. Và giữa những thất vọng đó, Mainoo vẫn rất muốn - nếu tình hình tại MU không được cải thiện - được chơi cho đội bóng khác dưới dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng tới.

Ngôi sao mới 20 tuổi này chỉ ra sân bốn lần trong mùa giải này và chỉ đá chính một trận, trận thua nhục nhã của Manchester United tại vòng 2 Carabao Cup trước đội bóng nhỏ Grimsby.

Mainoo sẵn sàng chia tay MU trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. ẢNH: EPA

Mainoo muốn ra đi vào mùa hè vừa qua vì anh muốn được ra sân thường xuyên hơn, trong khi HLV Amorim quyết định rằng Mainoo phải cạnh tranh suất đá chính với đội trưởng Bruno Fernandes ở hàng tiền vệ, điều gần như bất khả thi vào lúc này. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU đã từ chối lời đề nghị ra đi dưới dạng cho mượn của Mainoo vào mùa hè vừa qua.

Mainoo chấp nhận quyết định này và đang nỗ lực để lấy lại vị thế. Nhưng sau khởi đầu mùa giải mới không mấy suôn sẻ của MU, Mainoo nhận ra rằng mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Tuần trước, Amorim đã có cuộc nói chuyện riêng với Mainoo và được thông báo rằng anh vẫn là một phần trong kế hoạch của MU, đồng thời được khuyến khích Mainoo nỗ lực hơn nữa để giành vị trí trong đội.

Trong khi đó, HLV Tuchel đã nói rõ rằng ông sẽ không cân nhắc việc gọi Mainoo vào đội hình tuyển anh cho đến khi Mainoo được ra sân thi đấu thường xuyên. Vì vậy, Mainoo đã chấp nhận rằng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc yêu cầu chuyển nhượng dưới dạng cho mượn vào tháng 1 sang năm, nếu anh vẫn thấy mình nằm ngoài đội hình của Amorim.

Kobbie Mainoo đang rất mong muốn được lên máy bay cùng đội tuyển Anh tham dự VCK World Cup vào mùa hè năm sau tại Mỹ, Canada và Mexico và anh biết rằng điều này sẽ không thể xảy ra nếu anh tiếp tục đứng ngoài cuộc tại Manchester United.