Kane phá vỡ kỷ lục lịch sử của Haaland và Ronaldo, nói về việc trở lại Premier League 27/09/2025 14:59

(PLO)- Harry Kane phá vỡ kỷ lục lịch sử của Haaland và Ronaldo, anh đã lên tiếng chia sẻ về việc trở lại Premier League chơi bóng giữa những ồn ào từ Manchester United và Tottenham.

Tiền đạo người Anh và cựu đội trưởng Tottenham Harry Kane đã phá vỡ sự im lặng về khả năng trở lại Ngoại hạng Anh vào năm 2026 sau khi ghi bàn thắng thứ 100 cho Bayern Munich. Đội trưởng đội tuyển Anh Kane ghi bàn thắng thứ 100 chỉ sau 104 lần ra sân cho Bayern Munich vào hôm nay 27-9.

Cầu thủ 32 tuổi Kane đã đạt đến cột mốc này sau khi ghi hai bàn trong chiến thắng 4-0 trước Werder Bremen tại Bundesliga. Kane trở thành cầu thủ nhanh nhất ghi được 100 bàn thắng cho một CLB ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu trong thế kỷ này.

Kane đã vượt qua kỷ lục của Erling Haaland và Cristiano Ronaldo, những người đều mất 105 trận để đạt được cột mốc 100 bàn thắng cho Manchester City và Real Madrid. Có một số đồn đoán rằng cựu ngôi sao Tottenham Hotspur Kane có thể trở lại Premier League thi đấu. Nhưng Kane, người từng được liên hệ với CLB cũ Spurs cũng như Manchester United, đã loại trừ khả năng này khi phát biểu sau trận đấu.

“Tôi thực sự hạnh phúc ở Bayern Munich", Harry Kane tuyên bố, “Tôi còn hai năm hợp đồng. Và thành thật mà nói, tôi đang tận hưởng từng phút giây. Tôi thích được chơi bóng trước người hâm mộ. Tôi thích đội bóng, thích HLV. Vì vậy, tôi không hề nghĩ đến điều đó (chia tay Bayern). Tôi chỉ mong chờ mùa giải này và hy vọng chúng tôi sẽ thành công".

Harry Kane phá vỡ kỷ lục lịch sử của Haaland và Ronaldo khi đạt cột mốc 100 bàn thắng nhanh nhất tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. ẢNH: EPA

Kane chia sẻ với Sky Germany về kỷ lục mới: “Thật điên rồ ngay cả với tôi. Thật vinh dự khi đạt được 100 bàn thắng cho CLB tuyệt vời này. Tôi rất tự hào khi đạt được thành tích này nhanh như vậy. Hy vọng tôi có thể đạt thêm 100 bàn thắng nữa càng sớm càng tốt".

HLV của Spurs, Thomas Frank, gần đây đã chia sẻ suy nghĩ của mình về khả năng đưa Harry Kane trở lại CLB, đồng thời ca ngợi màn trình diễn của cầu thủ này tại cả Spurs và Bayern Munich.

"Harry Kane là một cầu thủ đáng kinh ngạc, người đã chơi tuyệt vời cho Spurs và đang chơi tuyệt vời cho Bayern Munich", HLV Thomas Frank của Tottenham nói, "Đó là cầu thủ hàng đầu. Tôi nghĩ Kane có rất nhiều người hâm mộ Tottenham, bao gồm cả tôi, muốn thấy Kane trở lại.

Thành thật mà nói, cá nhân tôi không nghĩ Harry Kane sẽ làm điều đó ngay bây giờ. Kane có thể sẽ ở lại Bayern Munich và tiếp tục thể hiện tốt. Anh ấy là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất năm ngoái, giành chức vô địch Bundesliga và hiện đang chơi rất tuyệt vời".