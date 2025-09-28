Premier League giải thích lý do không rút thẻ đỏ trong trận MU thua Brentford 28/09/2025 12:33

Nathan Collins thoát khỏi thẻ đỏ trong trận đấu Manchester United thua chủ nhà Brentford 1-3 tại Sân vận động G-Tech ở vòng 6 Premier League vào đêm qua 27-9. Collins đã phạm lỗi trong vòng cấm với Bryan Mbeumo trong hiệp hai nhưng chỉ nhận thẻ vàng thay vì thẻ đỏ vì trước mặt Mbeumo chỉ còn thủ môn.

Ngay sau khi chỉ tay vào chấm phạt đền, trọng tài Craig Pawson đã rút thẻ vàng cho Collins. Trợ lý trọng tài video Andy Madley và trợ lý Nicholas Hopton đã xem lại tình huống tại Stockley Park và VAR xác nhận bằng quyết định trên sân. Bây giờ, Premier League giải thích lý do không rút thẻ đỏ trong trận MU thua Brentford với Collins.

Một tuyên bố chính thức từ Trung tâm trận đấu Premier League trên nền tảng X, trước đây gọi là Twitter, có nội dung: "Việc trọng tài thổi phạt đền của trọng tài đã được VAR kiểm tra và xác nhận, khi Collins đã kéo Mbeumo lại. VAR cũng kiểm tra việc trọng tài rút thẻ vàng đối với Collins và cho rằng Mbeumo không kiểm soát được bóng".

Thời điểm đó, MU đang bị dẫn 1-2 và Brentford đã thực hiện việc thay người nhằm kéo dài thời gian. Kết quả, Bruno Fernandes thực hiện không thành công quả phạt đền, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 2-2 cho MU. Sau đó, trong những phút bù giờ cuối cùng, Mathias Jensen, người vào thay Igor Thiago, đã đóng "chiếc đinh thứ ba" ấn định tỉ số 3-1 cho Brentford.

Premier League giải thích lý do không rút thẻ đỏ trong trận MU thua Brentford sau khi Mbeumo bị Collins phạm lỗi trong vòng cấm. ẢNH: EPA

MU đã có cơ hội giành 2 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ năm ngoái sau khi thắng Chelsea 2-1, nhưng cuối cùng họ đã thua Brentford. Phát biểu với các phóng viên trước trận đấu, HLV Ruben Amorim của MU nói: "Đúng vậy, điều đó thực sự quan trọng, và chúng tôi đã nói về điều đó .

Điều thực sự quan trọng đối với chúng tôi là phải có được tinh thần cấp bách rằng chúng tôi cần phải chiến thắng, bất kể điều gì xảy ra, và điều đó sẽ thực sự khó khăn. Mỗi khi chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu và xem đối thủ tiếp theo, chúng tôi đều nghĩ, "Trận đấu sẽ thực sự, thực sự khó khăn".

Tôi có cảm giác đó. Chúng tôi không thể kiểm soát kết quả trận đấu, nhưng với tôi, điều quan trọng nhất là bắt đầu trận đấu theo cách chúng tôi đã làm với Chelsea, với Burnley, với Arsenal. Những trận đấu như thế này, chúng tôi cần phải thực sự tập trung và có cảm giác rằng chúng tôi cần phải thắng mọi trận đấu".

Hồi tháng Năm, cuối mùa giải trước, Mbeumo là người ghi bàn thắng quyết định cho Brentford khi họ đè bẹp MU tại Sân vận động G-Tech. Tuyển thủ Cameroon này tuy không ghi bàn, nhưng chắc chắn đã lọt vào mắt xanh của HLV Amorim.

Về việc liệu màn trình diễn đặc biệt đó có thuyết phục được MU chiêu mộ Mbeumo hay không, Amorim nói: "Không phải màn trình diễn đó. Nhưng nó giúp tôi hiểu rằng Mbeumo là một cầu thủ rất giỏi, không chỉ khi có bóng, mà còn không có bóng. Và khi bạn chứng kiến ​​trực tiếp, mọi thứ hoàn toàn khác.

Khi bạn thấy một anh chàng làm điều đó, với tất cả sự tôn trọng, thì đó không phải vì anh ấy ở Manchester United. Anh ấy từng ở Brentford, đôi khi anh ấy chơi hậu vệ phải. Vì vậy, việc có được cảm giác đó khi thi đấu thực sự rất quan trọng. Và nếu tôi là chủ sở hữu của Brentford, tôi cũng sẽ làm như vậy, giữ chân những cầu thủ giỏi nhất và cố gắng bán những cầu thủ giỏi nhất với giá cao. Vì vậy, tôi hoàn toàn hiểu tình huống đó".

Trong khi đó, trọng tài người Mỹ David Gerson cho rằng Brentford đáng lẽ phải chơi với 10 người trong trận thua tan nát 1-3 của Manchester United. Gerson chia sẻ suy nghĩ của mình trên Instagram, "Đây chắc chắn là thẻ đỏ vì từ chối một cơ hội ghi bàn rõ ràng. Tôi không hiểu tại sao lại chỉ là thẻ vàng và phạt đền.

Để tôi giải thích một số điều hoang đường, như luật đá phạt đền hai lần, không thể rút thẻ đỏ trong một quả phạt đền. Nó hoàn toàn có thể. Luật lệ đã thay đổi qua nhiều năm, trước đây thì không thể, giờ thì có thể.

Điều thứ hai, các quy định về DOGSO (phạm lỗi để từ chối cơ hội ghi bàn rõ ràng của đối thủ sẽ bị rút thẻ đỏ) là gì. Về khoảng cách, tình huống đó hoàn toàn được đáp ứng. Về số lượng hậu vệ, không có ai giữa lúc Collins phạm lỗi và trước mặt Mbeumo chỉ có khung thành và thủ môn. Sau đó bạn có hướng di chuyển, Mbeumo ở ngay vòng cấm, anh ấy đang hướng về khung thành và có khả năng kiểm soát.

Đúng vậy, bạn không cần phải kiểm soát bóng để bị phạt thẻ đỏ, với một cơ hội DOGSO. Quả bóng này vẫn chưa đến chân anh ta và anh ta bị kéo lại nên đã xảy ra lỗi, anh ta bị kéo ra khỏi bóng, anh ta hoàn toàn có khả năng kiểm soát bóng - một quả bóng lăn đang lăn chậm thì các cầu thủ ở Ngoại hạng Anh đều có khả năng kiểm soát bóng tuyệt đối.

Vậy nên quyết định đúng đắn phải là thẻ đỏ và phạt đền. Tôi không hiểu tại sao họ lại không rút thẻ đỏ, vì nó tạo nên sự khác biệt, đúng không? Trận đấu còn 15 phút, một cầu thủ bị đuổi khỏi sân và rõ ràng là họ đã đá hỏng quả phạt đền, nhưng dù sao thì, giờ chúng ta vẫn phải chơi 11 đấu 10 người. Tôi thực sự muốn nghe lời giải thích của PGMOL (cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh) về vấn đề này".

Cuối cùng, mọi thứ cũng không thể thay đổi, Manchester United đã phải chịu thất bại thứ ba trong mùa giải Premier League mới trải qua 6 vòng đấu, làm dấy lên những nghi ngờ mới về tương lai của HLV Ruben Amorim.