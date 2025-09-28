MU và Liverpool đụng độ trong vụ chuyển nhượng trị giá 65 triệu bảng Anh 28/09/2025 13:53

(PLO)- MU và Liverpool đụng độ trong vụ chuyển nhượng trị giá 65 triệu bảng Anh khi 2 CLB lớn nhất nước Anh này để mắt tới một ngôi sao của Premier League.

Manchester United từ lâu đã ngưỡng mộ ngôi sao Jarrad Branthwaite của Everton, nhưng Liverpool cũng thích trung vệ thuận chân trái 23 tuổi này, người mà đối thủ vùng Merseyside của họ sẽ không để mất với giá rẻ.

Manchester United và đối thủ truyền kiếp Liverpool một lần nữa lại đối đầu nhau trên thị trường chuyển nhượng, lần này là về hậu vệ Jarrad Branthwaite của Everton và đội tuyển Anh.

Trung vệ này từ lâu đã là mục tiêu của ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford, những người đã từng cố gắng chiêu mộ anh từ đội bóng vùng Merseyside Everton. Nhưng khi Everton kiên quyết giữ nguyên mức giá mà họ yêu cầu, thương vụ này đã đổ bể.

Tuy nhiên, sự quan tâm của MU dành cho Branthwaite vẫn còn, và anh vẫn là lựa chọn số 1 của MU để thay thế cho Harry Maguire. Hậu vệ người Anh Maguire sẽ bước sang tuổi 33 vào tháng 3 và sẽ hết hạn hợp đồng với MU vào cuối mùa giải. Dự kiến, đồng chủ sở hữu MU, Sir Jim Ratcliffe, sẽ không gia hạn hợp đồng hiện tại với Maguire, tờ Mirror (Anh) đưa tin, dù mới gần đây có thông tin MU muốn Maguire ở lại.

HLV của MU, Ruben Amorim, đang lên kế hoạch cho cuộc sống không có Harry Maguire vào mùa giải tới, trong khi ông cũng nghi ngờ về việc hậu vệ Lisandro Martinez rất mẫn cảm với chấn thương.

MU và Liverpool đụng độ trong vụ chuyển nhượng trị giá 65 triệu bảng Anh nhằm chiêu mộ Branthwaite từ Everton. ẢNH: EPA

Điều đó sẽ khiến MU lại tiếp tục theo đuổi Branthwaite, nhưng Liverpool cũng rất muốn có cầu thủ 23 tuổi này. Vẫn chưa rõ liệu Branthwaite có sẵn sàng chuyển sang CLB kình địch của Everton là Liverpool hay không. Hiện tại, việc chuyển đến Liverpool thay vì MU có thể hấp dẫn hơn với Branthwaite.

Tuy nhiên, việc đàm phán với Everton sẽ không dễ dàng, bởi Branthwaite còn hợp đồng đến năm 2030 và anh là một trong những tài sản quý giá của họ. Tuy nhiên, MU có thể sẽ thử sức với lời đề nghị trị giá 65 triệu bảng Anh trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, với hy vọng giành lợi thế trước nhà vô địch Premier League Liverpool.

Branthwaite được coi là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng nhất của bóng đá Anh. Cho đến nay, anh mới chỉ có một lần khoác áo đội tuyển Anh, nhưng được coi là một ứng cử viên sáng giá trong danh sách đội hình chính thức ở Tam sư của HLV Thomas Tuchel tại World Cup 2026.