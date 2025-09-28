CLB Công an TP.HCM lên đỉnh bảng, Becamex TP.HCM lao dốc 28/09/2025 13:40

(PLO)- Cuộc đua vô địch V-League đang nóng lên từng ngày sau khi CLB Công an TP.HCM có màn ngược dòng ngoạn mục ngay trên sân Vinh để tạm chiếm ngôi đầu bảng, trong khi Becamex TP.HCM có chuỗi 5 trận thua liên tiếp.

Chiến thắng 3-2 trước chủ nhà SL Nghệ An đã giúp CLB Công an TP.HCM bay cao trên bảng xếp hạng V-League với ngôi số 1 mà còn khiến cuộc đua vô địch trở nên căng thẳng và khó lường hơn bao giờ hết.

Trong chuyến làm khách trên sân Vinh, CLB Công an TP.HCM sớm rơi vào tình thế bất lợi khi hàng thủ lúng túng để Văn Lương lập công phút 15, trước khi ngoại binh Olaha nhân đôi cách biệt cho SL Nghệ An ở phút 21. Hai bàn thua chóng vánh khiến nhiều khán giả nghĩ về một thất bại nặng nề cho CLB Công an TP.HCM. Tuy nhiên, bản lĩnh của một ứng viên vô địch đã được thể hiện đúng lúc. Cuối hiệp một, Tiến Linh lên tiếng với pha đánh đầu gọn gàng rút ngắn tỷ số xuống 1-2, mở ra bước ngoặt cho đội khách.

Sang hiệp hai, CLB Công an TP.HCM chơi bùng nổ. Makrillos Peter lập công, đưa trận đấu về thế cân bằng trước khi Quốc Cường ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính. Đây là màn lội ngược dòng giàu cảm xúc, vừa cho thấy khát khao chiến thắng, vừa khẳng định chiều sâu lực lượng của đội bóng dưới thời HLV Huỳnh Đức.

Chủ nhà SL Nghệ An chỉ có thể tự trách mình khi dẫn trước 2-0 lại bị CLB Công an TP.HCM lội ngược dòng ngay trên sân Vinh. Ảnh: CCT.

Với 3 điểm quan trọng này, CLB Công an TP.HCM tạm thời leo lên đỉnh bảng, tạo áp lực lớn lên các đối thủ bám đuổi như Ninh Bình, CLB Công an Hà Nội, Thể Công Viettel hay nhà đương kim vô địch Nam Định. Nhóm đầu bảng giờ đây trở nên chật chội khi các đội bám sát nhau từng điểm số, hứa hẹn một cuộc đua hấp dẫn, kịch tính và khó đoán định đến từng vòng đấu.

Trong khi đó, CLB Hà Nội trên sân nhà Hàng Đẫy cuối cùng đã mang về chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay khi vượt qua CLB Thanh Hóa. 3 điểm trước đối thủ đang đứng cuối bảng đã giúp đội bóng Thủ đô giải tỏa áp lực và mang lại sự tự tin để Văn Quyết cùng đồng đội trở lại cuộc đua vô địch. Với vị thế của một “ông lớn” V-League, sự trở lại của CLB Hà Nội chắc chắn khiến cuộc đua trên đỉnh bảng càng thêm khốc liệt.

Ở chiều ngược lại, nhóm cuối bảng đang chứng kiến những gương mặt quen thuộc. CLB Thanh Hóa và HA Gia Lai vẫn chưa có được chiến thắng nào, tiếp tục giậm chân tại chỗ trong cuộc chiến trụ hạng. Đáng lo ngại hơn, Becamex TP.HCM cũng đang rơi dần vào vòng nguy hiểm sau chuỗi trận không thắng. Vòng 5 V-Leaguea chứng kiến thêm một ngày buồn của đội bóng đất Thủ khi thầy trò HLV Anh Đức thất thủ 1-2 ngay trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng. Thêm trận thua ở cúp quốc gia, Becamex TP.HCM đang có chuỗi 5 trận thua liên tiếp.

Minh Khoa cùng đồng đội Becamex TP.HCM lại ngã ngựa trên sân nhà. Ảnh: CCT.

Cục diện ở nhóm cuối vì thế cũng vô cùng khó đoán. Khoảng cách giữa các đội không lớn, chỉ một chiến thắng cũng đủ để xoay chuyển tình thế. Nó cho thấy một cuộc chiến trụ hạng cam go và quyết liệt mà không đội bóng nào được phép chủ quan nếu không muốn tự đẩy mình vào thế hiểm nguy.

Sau loạt trận kịch tính, V-League mùa này đang mở ra hai cuộc đua song song, giữa một bên là hành trình khốc liệt giành ngôi vô địch, bên kia là cuộc chiến căng thẳng để trụ lại giải đấu. Cả hai đỉnh và đáy bảng sẽ còn nhiều bất ngờ, khi mỗi trận đấu đều có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện.