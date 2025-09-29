'Tôi muốn gia nhập MU từ Arsenal nhưng HLV đã ngăn cản' 29/09/2025 07:01

(PLO)- "Tôi muốn gia nhập MU từ Arsenal nhưng HLV đã ngăn cản vụ chuyển nhượng trong mơ của tôi".

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh). Trong số ít cầu thủ từng chơi cho cả hai đối thủ ngày nay là Newcastle và Arsenal, một trong số họ thực sự mơ ước được chơi cho một đội bóng ở Premier League khác là Manchester United.

Theo đó, Mathieu Debuchy đã chỉ trích HLV Arsene Wenger khi đó còn dẫn dắt Arsenal vì đã ngăn cản một vụ chuyển nhượng tiềm năng của anh đến MU, "Tôi muốn gia nhập MU từ Arsenal nhưng HLV đã ngăn cản". Cựu hậu vệ Arsenal đã thẳng thắn chia sẻ về mong muốn rời "pháo thủ" vào tháng 12 năm 2016 sau khi gia nhập đội bóng từ Newcastle hai năm trước đó.

Hậu vệ phải này được Arsenal ký hợp đồng với mức giá khoảng 12 triệu bảng Anh, trước đó anh có một giai đoạn thành công tại Lille, nơi anh giành chức vô địch Ligue 1 vào năm 2011. Trong mùa giải đầu tiên với Pháo thủ, Debuchy chỉ được ra sân 15 lần trên mọi đấu trường do chấn thương.

Sau khi hồi phục hoàn toàn, Debuchy gặp khó khăn trong việc thay thế Hector Bellerin ở vị trí hậu vệ phải số một. Trong mùa giải 2015 - 2016, Debuchy chỉ ra sân hai lần trước khi được cho mượn đến Bordeaux trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, với hy vọng giành được một suất trong đội hình tuyển Pháp dự Euro 2016.

"Tôi muốn gia nhập MU từ Arsenal nhưng HLV đã ngăn cản vụ chuyển nhượng trong mơ của tôi", đó là Debuchy. ẢNH: EPA

Mặc dù đã trở về quê nhà Pháp, Debuchy vẫn bày tỏ sự thất vọng về cách anh bị đối xử tại Arsenal. Debuchy tuyên bố rằng Pháo thủ đã ngăn cản một vụ chuyển nhượng tiềm năng sang đối thủ cùng thành phố Manchester United một năm trước đó và thừa nhận anh hầu như không nói chuyện với HLV Wenger.

Nói về ý định chuyển đến Old Trafford, Debuchy chia sẻ với tờ L'Equipe (Pháp): "Tôi không được ra sân nhiều, Manchester United đã liên hệ với tôi, không còn gì để nói nữa. Đối với tôi, điều đó gần như bất ngờ, nhưng HLV (Wenger) đã nói không. Đó là điều tôi không thích. Ông ấy không sử dụng tôi, nên tôi không thấy ông ấy có hứng thú làm điều đó".

Khi được hỏi về mối quan hệ với HLV kỳ cựu Wenger của Arsenal, Debuchy tiết lộ Wenger hầu như không giao tiếp với người đồng hương Pháp. "Chúng tôi chào hỏi nhau, chỉ chào hỏi, không gì hơn", Debuchy nói thêm.

Debuchy khẳng định Arsenal đã chặn thương vụ chuyển nhượng của anh đến MU, buộc anh phải gia nhập Bordeaux, nơi anh đã ra sân chín lần. Mặc dù có tin đồn từ các CLB như Espanyol và Fiorentina, Debuchy vẫn không thể có được một hợp đồng chính thức và lại gặp phải tình huống tương tự vào tháng 12 năm 2016.

"Tình hình của tôi không như tôi mong đợi, nhưng bóng đá là vậy", Debuchy nói, "Có những điều như chấn thương và lựa chọn của HLV khiến tôi không được thi đấu. Dù không hiểu, tôi cũng không ngạc nhiên, tôi biết mọi chuyện diễn ra như thế nào. Tôi muốn tìm một lối thoát. Tôi muốn đón nhận một thử thách mới, để quay lại với nó, đơn giản là để làm tốt công việc của mình”.

Tuy nhiên, HLV Wenger đã bác bỏ quan điểm cho rằng Arsenal đã ngăn cản thương vụ chuyển nhượng tiềm năng sang MU của Debuchy và cũng giải đáp những đồn đoán chuyển nhượng khác liên quan đến hậu vệ này.

"Họ (MU) chưa bao giờ đưa ra lời đề nghị nào cho cậu ấy (Debuchy) cả", Wenger nói, theo tờ Guardian, "Điều đó hoàn toàn sai sự thật. Đôi khi thật đáng ngạc nhiên khi nghe những điều như vậy.

Khi Debuchy có cơ hội ra sân vì Bellerin chấn thương, cậu ấy cũng bị chấn thương. Vì vậy, tôi không thể làm gì được. Tôi đã cho Debuchy mượn đến Bordeaux, nhưng không có ai đến hỏi mua cậu ấy trong suốt mùa hè, và có một số thông tin không đúng sự thật khác.

Chúng tôi cũng chưa bao giờ ngăn cản Debuchy đến Fiorentina hay Espanyol. Họ hoàn toàn không quan tâm đến Debuchy vì chúng tôi đã kiểm tra sự việc, nên bạn phải nhìn nhận bài báo này (của L'Equipe) một cách thận trọng".

Debuchy cuối cùng cũng thực hiện được mong muốn rời Arsenal vào tháng 1 năm 2018, sáu tháng trước khi hợp đồng của anh với Pháo thủ hết hạn. Anh chuyển đến Saint Etienne mà không mất phí chuyển nhượng và ở lại đó ba năm rưỡi. Sau đó, Debuchy có hai năm gắn bó với Valenciennes trước khi giải nghệ vào năm 2023.