Tân Tư lệnh UNISFA thăm và khen ngợi Đội Công binh Việt Nam 10/02/2026 09:58

(PLO)- Tư lệnh UNISFA đánh giá cao năng lực chuyên môn và việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn cao nhất của Liên hợp quốc của Đội Công binh số 4 Việt Nam.

Ngày 10-2, Đội Công binh số 4 Việt Nam cho biết trong giai đoạn cao điểm chiến dịch mùa khô và dịp Tết Nguyên đán, Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha – Tân Tư lệnh Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA) đã đến thăm, làm việc tại căn cứ Highway.

Thiếu tướng Shrestha kiểm tra khu kỹ thuật - “trái tim” đảm bảo sức cơ động của Đội Công binh số 4. Ảnh: VĂN QUYẾT

Dù lịch công tác dày đặc sau hơn một tháng nhậm chức, việc người đứng đầu Phái bộ thị sát căn cứ Highway thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của lực lượng Công binh Việt Nam trong bảo đảm hạ tầng giao thông và an ninh khu vực.

Sau hơn 5 tháng triển khai nhiệm vụ, diện mạo doanh trại của Đội Công binh số 4 đã hoàn thiện, đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên hợp quốc. Từ hệ thống phòng thủ, khu sinh hoạt đến khu kỹ thuật đều được bố trí hợp lý, bảo đảm an toàn.

Tư lệnh UNISFA duyệt Đội danh dự tại lễ đón chính thức ở căn cứ Highway. Ảnh: VĂN QUYẾT

Đặc biệt, không khí Tết cổ truyền được các chiến sĩ tái hiện sinh động với cành đào, cành mai thủ công và mâm ngũ quả, tạo không gian ấm áp giữa vùng đất xa xôi.

Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha đánh giá cao công tác tổ chức đời sống bộ đội, coi đây là nền tảng để duy trì sức khỏe và tinh thần hoàn thành nhiệm vụ lâu dài. Tư lệnh Phái bộ cũng trực tiếp kiểm tra khu kỹ thuật, nơi bảo đảm năng lực cơ động và sửa chữa trang thiết bị.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung thảo luận về tiến độ, chất lượng các tuyến đường huyết mạch do Đội Công binh số 4 phụ trách. Đây là các tuyến giao thông quan trọng trong bảo đảm cơ động lực lượng, hậu cần và phục vụ dân sinh.

Tư lệnh Phái bộ nghe Ban chỉ huy Đội báo cáo tiến độ các tuyến đường trọng điểm. Ảnh: VĂN QUYẾT

Thiếu tướng Shrestha ghi nhận kết quả tích cực trong thi công, bảo đảm kỹ thuật và tiến độ. Tư lệnh Phái bộ nhấn mạnh: “Các tuyến giao thông này là hành lang chiến lược giúp người dân tiếp cận dịch vụ thiết yếu. Tôi đánh giá cao năng lực chuyên môn cũng như việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn cao nhất của Liên hợp quốc của Đội Công binh số 4”.

Sự ghi nhận này là nguồn động viên lớn đối với các chiến sĩ khi làm việc xa Tổ quốc. Ban Chỉ huy Đội khẳng định sẽ tiếp tục duy trì tiến độ, nâng cao chất lượng thi công, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế.

Chuyến thăm kết thúc bằng những cái bắt tay thân tình, thể hiện sự tin tưởng giữa lãnh đạo Phái bộ và đơn vị. Ảnh: VĂN QUYẾT

Với những người lính mũ nồi xanh Việt Nam tại Abyei, mỗi tuyến đường thông suốt không chỉ là kết quả lao động mà còn là món quà ý nghĩa gửi về quê hương dịp Tết.