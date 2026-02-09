Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành theo nghi thức cấp Nhà nước 09/02/2026 21:13

(PLO)- Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước tại Hà Nội vào ngày 12-02.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình đã có thông cáo về tang lễ nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó thủ tướng) Đoàn Duy Thành.

Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần hồi 6 giờ 43 phút ngày 06-02-2026 (tức ngày 19 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 97 tuổi.

Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành. Ảnh: VCCI

Ông Đoàn Duy Thành (tên khai sinh Đoàn Hữu Tòng, bí danh: Thành Duy, Thành Linh, Thành Tòng), sinh ngày 15-9-1929; quê ở xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (cũ), nay là xã Lai Khê, TP Hải Phòng; thường trú tại số nhà 216, phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội. Ông tham gia cách mạng tháng 7-1945.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá V, VI; đại biểu Quốc hội các khoá VII, VIII; nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại (nay là Bộ Công Thương); Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam); Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, ông Đoàn Duy Thành đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Lễ tang Nhà nước gồm 25 thành viên do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng ban.

Linh cữu nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội.

Lễ viếng tổ chức vào hồi 7 giờ đến 9 giờ ngày 12-02-2026 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Lễ truy điệu vào hồi 9 giờ ngày 12-02-2026.

Lễ hỏa táng vào hồi 12 giờ 30 phút tại Đài hóa thân hoàn vũ Nghĩa trang Ninh Hải, TP Hải Phòng. Lễ an táng vào hồi 9 giờ 45 phút ngày 13-02-2026 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại nghĩa trang quê nhà thôn Tường Vu, xã Lai Khê, TP Hải Phòng.