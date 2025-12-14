Thanh niên 17 tuổi ở Đồng Nai suýt sập bẫy lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia 14/12/2025 11:45

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện thanh niên có dấu hiệu bị lừa xuất cảnh trái phép sang Campuchia và kịp thời can thiệp, đưa em trở về gia đình an toàn.

Ngày 14-12, Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, cho biết đã liên hệ với gia đình em NHP, phối hợp để gia đình đến đón em về nhà an toàn.

Lực lượng cũng tiếp tục tuyên truyền, cảnh báo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo xuất cảnh trái phép qua mạng xã hội.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 13-12, Công an xã Bến Cầu tiếp nhận tin báo về một trường hợp nghi vấn đang chờ người đến đón đưa qua Campuchia trái phép tại khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài.

Lực lượng công an đã liên hệ gia đình đón em NHP về nhà. Ảnh: CA

Ngay sau đó, Công an xã Bến Cầu đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan kiểm tra, xác minh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người có dấu hiệu bị lừa xuất cảnh trái phép là em NHP (17 tuổi, xã Phú Bình, Đồng Nai). Thời điểm phát hiện, em NHP đang có mặt gần khu vực cửa khẩu và chờ người lạ đến đón để đưa sang Campuchia làm việc .

Làm việc với công an, em P cho biết đã sử dụng mạng xã hội Facebook để tìm kiếm việc làm và được một người không rõ lai lịch liên hệ, giới thiệu công việc tại Campuchia. Người này đưa ra những lời mời chào hấp dẫn và hướng dẫn em di chuyển đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài để xuất cảnh trái phép, không thông qua cơ quan chức năng.

Sau khi được Công an xã Bến Cầu giải thích, tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến xuất khẩu lao động trái phép, đặc biệt là chiêu bài “việc nhẹ lương cao”, em NHP đã nhận thức rõ nguy cơ có thể trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo.