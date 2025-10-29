Bắt tạm giam chủ tàu đưa người xuất cảnh trái phép khai thác thủy sản 29/10/2025 18:20

(PLO)- Bộ đội Biên phòng TP.HCM khởi tố vụ án, bắt tạm giam chủ tàu và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với thuyền trưởng liên quan việc xuất cảnh trái phép ra vùng biển nước ngoài.

Ngày 29-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Bắt tạm giam chủ tàu khai thác thủy sản, đưa người xuất cảnh trái phép.

Trước đó, theo Công văn số 10567/UBND-VP ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, hai tàu cá BV-93169-TS và BV-93269-TS do ông Lê Văn Hỡi (49 tuổi, xã Long Hải, TP.HCM làm chủ) khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển nước ngoài.

Ngày 12-5, lực lượng chức năng nước ngoài đã truy đuổi và bắt giữ tàu BV-93269-TS cùng 11 thuyền viên.

Quá trình điều tra, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp với Viện Kiểm sát TP.HCM và Phòng An ninh Điều tra (PA09), Công an TP.HCM xác định: Ông Lê Văn Hỡi (chủ tàu kiêm thuyền trưởng BV-93269-TS) và ông Lê Văn Âu (43 tuổi, thuyền trưởng tàu BV-93169-TS, xã Long Hải) đã tổ chức đưa thuyền viên và tàu cá qua vùng biển nước ngoài khai thác trái phép, cấu thành tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Bắt tạm giam ông Lê Văn Hỡi và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Văn Âu.



Ngày 23-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ sang PA09 để khởi tố bị can.

Đến ngày 29-10, Cơ quan điều tra phối hợp với Bộ đội Biên phòng TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Hỡi và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Văn Âu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.