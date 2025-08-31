Quảng Ngãi phân bổ 213 tỉ đồng để tặng 100.000 đồng/người dân dịp Quốc khánh 31/08/2025 14:57

Ngày 31-8, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 61/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí để tặng quà 100.000 đồng/ người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo quyết định, tổng kinh phí cấp cho các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh là 213 tỉ đồng. Trong đó, nguồn bổ sung có mục tiêu từ trung ương theo Quyết định số 1867/QĐ-TTg ngày 29-8-2025 của Thủ tướng Chính phủ chiếm hơn 212 tỉ đồng, còn lại hơn 1,7 tỉ đồng lấy từ dự phòng ngân sách tỉnh năm 2025.

Phụ lục kèm theo nêu rõ mức phân bổ cho từng địa phương. Trong đó, huyện Bình Sơn là nơi có số lượng người dân thụ hưởng lớn nhất, được cấp hơn 8,7 tỉ đồng.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của đề xuất phân bổ, đồng thời cấp phát kinh phí đúng quy định và tham mưu báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 25-9-2025. Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh sẽ được hoàn trả sau khi trung ương bổ sung đủ kinh phí.

UBND các xã, phường, đặc khu phải phối hợp với công an cùng cấp để triển khai chi trả kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Nếu thiếu nguồn, địa phương được phép tạm ứng ngân sách để bảo đảm việc tặng quà đầy đủ, sau đó báo cáo để tỉnh bổ sung; ngược lại, nếu dư nguồn thì phải hoàn trả ngân sách tỉnh.

Các địa phương cũng có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định, báo cáo kết quả về Sở Tài chính trước ngày 20-9-2025. Kho bạc Nhà nước khu vực XV và các phòng giao dịch trực thuộc chịu trách nhiệm kiểm soát chi, thanh toán kinh phí theo quy định hiện hành.